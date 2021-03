Ginny & Georgia – oburzona Taylor Swift komentuje żart z serialu

Taylor Swift tuż po nocy związanej ze Złotymi Globami na swoich profilach w mediach społecznościowych skomentowała serial Ginny & Georgia. Jest to produkcja głównie dla młodych widzów, a fani Swift zauważyli w niej kontrowersyjny żart. Piosenkarka wkleiła zatem na Twitterze screena z tekstem z serialu, który brzmi:

Kwestia ta została wypowiedziana przez nastoletnią postać Ginny (Antonia Gentry) podczas kłótni z matką Georgią (Brianne Howey). Niektórzy obrońcy serialu twierdzą, że kwestię tę należy przyjąć w kontekście wymiany zdań między postaciami, a nie jako przytyk producentów do Swift. Piosenkarka skomentowała to jednak następująco:

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021