Natalie Portman i Moses Ingmar na pierwszym zdjęciu z Lady in the Lake. Znamy datę premiery

Ujawniono pierwsze spojrzenie na bohaterki nadchodzącego miniserialu Apple TV+ pt. Lady in the Lake. Znamy również datę premiery produkcji z Natalie Portman i Moses Ingmar.

Z najnowszych informacji wynika, że na Lady in the Lake nie będziemy musieli długo czekać. Serial, który liczyć będzie łącznie 7 odcinków zadebiutuje z pierwszymi dwoma już 19 lipca. Kolejne będą ukazywały się co piątek aż do 23 sierpnia. Całość oczywiście dostępna będzie na platformie Apple TV+.

O czym opowie serial?

Lady in the Lake w reżyserii Almy Har'el opierać się będzie na bestsellerowej powieści Laury Lippman pod tym samym tytułem. Akcja rozgrywa się w latach 60. w Baltimore, gdzie nierozwiązane morderstwo zmusza gospodynię domową i matkę Maddie Schwartz (Natalie Portman), by na nowo odkryła swoje życie jako dziennikarka śledcza, co prowadzi ją do spotkania z Cleo Sherwood (Moses Ingram), pracowitą kobietą, która żongluje macierzyństwem, wieloma miejscami pracy oraz namiętnym zaangażowaniem w rozwój progresywnej agendy Baltimore Black.

Więcej o nowościach serialowych przeczytasz w Movies Room:

Kto jeszcze wystąpi w Lady in the Lake?

Oprócz Natalie Portman i Moses Ingram w serial zaangażowani są również: Y'lan Noel, Brett Gelman, Byron Bowers, Noah Jupe, Josiah Cross, Mikey Madison, a także Pruitt Taylor Vince.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: Apple TV