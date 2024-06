Niestety! Pierścienie Władzy powrócą z drugim sezonem!

Nikt nie lubi, a kolejny sezon powstaje! Władca Pierścieni: Pierścienie władzy powracają z drugim sezonem, a do tego trafia też zwiastun tej arcygenialnej produkcji Prime Video.

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy to jeden z największych zawodów 2023 roku. Serial spotkał się z ogromnym hejtem ze strony fanów oryginalnej trylogii Tolkiena, lecz mimo to - otrzyma kolejny sezon.

Pierścienie władzy i wielki powrót

Amazon wypuścił pierwszy zwiastun drugiego sezonu Władcy Pierścieni: Pierścieni władzy. W miarę jak Sauron kontynuuje spisek przeciwko Śródziemiu, otrzymujemy kilka ważnych wskazówek co do dalszego kierunku serialu. Dark Lord ukrywa się po tym, jak zasiał niezgodę w elfim królestwie Eregionu, manipulując Celebrimborem, aby wykuł tytułowe pierścienie. Mimo iż w finale sezonu widzieliśmy trzy z nich, Sauron nie spoczywa na laurach, gdyż jest przed nim jeszcze sporo pracy. Co więcej, zwiastun daje nam zajawkę pewnego mędrca z laską. Fani zaczęli spekulować czy to aby nie Gandalf.

Co wiadomo o 2. Sezonie Pierścieni Władzy?

Zgodnie z ostatnią wypowiedzią reżyserki Charlotte Brändström w serwisie MovieZine, nowy sezon ma być „mroczniejszy, odważniejszy, bardziej skupiony na postaciach”. Ponadto atmosfera ma iść w stronę „autentyczności, realizmu i brudu”, a fabularnie na widzów mają czekać „zaskakujące zwroty akcji”. Do obsady w nowym sezonie dołączą m.in. Ciarán Hinds, Rory Kinnear, Ben Daniels czy Tanya Moodie.

Drugi sezon serialu zadebiutuje 29 sierpnia.

