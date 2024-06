Mamy oficjalną datę premiery 3 sezonu Heartstoppera. Relacja Nicka i Charliego wejdzie na wyższy poziom?

Netflix właśnie ujawnił oficjalną datę premiery trzeciego sezonu serialu Heartstopper, wraz z materiałem promocyjnym. Po długim oczekiwaniu fani mogą nastawić się, że 3 listopada to dzień, na który warto odnotować w kalendarzu.

Prace nad trzecią serią losów Nicka i Charliego, zakończyły się w marcu tego roku. Premiera od początku była zaplanowana na jesień 2024, jednak dopiero teraz otrzymaliśmy potwierdzenie w postaci promocyjnego klipu udostępnionego przez platformę na swoim kanale YouTube. W minutowym filmie widzimy między innymi coś, co będzie prawdopodobnie najważniejszym motywem nadchodzącego sezonu. Charlie bowiem przygotowuje się do wyznania swojej miłości Nickowi.

Co nowego przyniesie październik?

Trzeci sezon obiecuje nie tylko dalsze rozwinięcie historii znanych już postaci, ale także wprowadzenie nowych, znanych już niektórym z komiksu Alice Osman. Do obsady dołączają takie znane nazwiska jak Eddie Marsan (Back to black), Hayley Atwell (Kapitan Ameryka) i Jonathan Bailey (Bridgertonowie). Choć do Heartstoppera dołączyło sporo utalentowanych aktorów, niestety fani będą musieli pożegnać się z jedną z lubianych postaci. Będzie to mama Nicka (Kit Connor), w którą wcieliła się Olivia Coleman. Aktorka ogłosiła, że nie wróci w nadchodzącej serii. Część widzów podekscytowana jest nie tylko historią dwójki głównych bohaterów, ale także utworami, które w serialu mogą się pojawić. W klipie promującym można było usłyszeć Billie Eilish i próbkę niepublikowanego jeszcze utworu Birds of a Feather.

O czym jest Hearstopper?

Heartstopper to nie tylko kolejny serial na liście Netflix, to opowieść o miłości i dorastaniu, która poruszyła serca widzów już od pierwszego sezonu. Serial stał się jednym z dziesięciu najpopularniejszych tytułów platformy w ciągu paru dni od premiery. Opowiada on historię Nicka, nieśmiałego licealisty, który zakochuje się w swoim koledze ze szkolnej ławki. Zarówno Charlie jak i Nick będą musieli zmierzyć się nie tylko z codziennymi problemami, ale także zacząć odkrywać swoją własną tożsamość.

W oczekiwaniu na kolejną serię warto przypomnieć sobie dwa poprzednie sezony, które znajdują się na platformie Netflix.

Więcej o filmach i serialach przeczytasz na Movies Room:

Źródło: Netflix.com