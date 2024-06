Nowy serial z uniwersum Star Wars z datą premiery. Skeleton Crew obejrzymy na Gwiazdkę

Zapowiadany jakiś czas temu serial Star Wars: Skeleton Crew w końcu doczekał się daty premiery. Produkcja platformy Disney Plus zadebiutuje w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Choć myśli większości fanów Gwiezdnych Wojen skupiają się w tej chwili na premierze serialu Star Wars: The Acolyte, która będzie miała miejsca za niecały miesiąc, to Disney przygotował dla widzów niespodziankę w postaci nowych informacji na temat innej produkcji z tego uniwersum, czyli Star Wars: Skeleton Crew.

Serial, którego jednym z reżyserów jest Jon Watts (trylogia Spider-Man z MCU, Stary człowiek) zadebiutuje pod koniec 2024 r. w sezonie świątecznym. Będzie to oryginalna historia jakiej fani Star Wars nie mieli jeszcze okazji zobaczyć. Star Wars: Skeleton Crew będzie koncentrować się na czwórce dzieciaków, błąkających się po galaktyce w poszukiwaniu drogi do domu.

W trakcie odbywającego się właśnie w Meksyku Comic Con Experience reżyser zdradził przybliżoną datę premiery serialu. W produkcji główne role zagrają Jude Law, Kerry Condon oraz grupa utalentowanych młodych aktorów, wcielających się w dziecięce postaci. Choć nie doczekaliśmy się jeszcze szczegółów dotyczących fabuły, ani tym bardziej pierwszego zwiastuna, Condon pochwaliła pracę swoich młodszych partnerów z planu zdjęciowego.

Wśród pozostałych reżyserów Star Wars: Skeleton Crew znaleźli się między innymi Dan Kwan i Daniel Scheinert, twórcy niezwykle popularnego i nagrodzonego filmu Wszystko, wszędzie, naraz, a także David Lowery (Zielony Rycerz, Piotruś Pan i Wendy) czy Jake Schreier, który właśnie pracuje przy filmie Thunderbolts Marvela.

Co jeszcze wiemy o Star Wars: Skeleton Crew

Serial został określony jako coś więcej niż tylko produkcja dla dzieciaków. Odtwórca jednej z głównych ról Jude Law szczerze wypowiedział się na temat swojego udziału w serialu. Opisał swojego bohatera jako pełnego sprzeczności. Stwierdził także, że bardzo chciałby zostać Hanem Solo Star Wars: Skeleton Crew.

Akcja serialu ma toczyć się 9 lat po bitwie o Yavin ukazanej w epizodzie czwartym gwiezdnej sagi. Oznacza to, że fabuła będzie miała miejsce mniej więcej w tym samym czasu co w przypadku innej produkcji Disney Plus, czyli The Mandalorian. Nie jest powiedziane, że któryś z jej bohaterów nie pojawi się w Star Wars: Skeleton Crew. To samo może dotyczyć potencjalnych występów postaci z innych seriali z tego zakątku gwiezdnego uniwersum.

Obsada serialu

W grupie pozostałych dorosłych aktorów, którzy znaleźli angaż w serialu zobaczymy chociażby Tunde Abedimpe (Historia małżeńska, Spider-Man: Homecoming), Michaela C. Bradforda (Domówka, Purpurowe serca), Cass Buggé (Nocne niebo, Velvet Buzzsaw), i M.J. Kang (Hazardzista). Z kolei w dziecięce postaci wcielą się Ryan Kiera Armstrong, Ravi Cabot-Conyers, Kyriana Kratter, i Robert Timothy Smith.

Oprócz obsady aktorskiej w prace nad Star Wars: Skeleton Crew zaangażowane są też inne znane nazwiska. Do tego grona należy zaliczyć scenarzystę Christophera Forda, który pracował z Wattsem przy filmach o Spider-Manie. Z kolei wśród długiej listy producentów znaleźli się, np. Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy, Chris Buongiorno, Susan McNamara, Erin Mitchell i David H. Venghaus.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: StarWars.com