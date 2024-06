Powstaje serialowa wersja Bandytów czasu. Za sterami Waititi i Clement

Taika Waititi i Jemaine Clement, twórcy komediowego hitu Co robimy w ukryciu pracują nad nową wersją klasycznego filmu Terry'ego Gilliama z 1981 roku, pt. Bandyci czasu.

Powstający dla Apple TV Plus serial, w którym występuje Lisa Kudrow, ma zadebiutować już 24 lipca. Waititi i Clement chwalą oryginalny film za jego kreatywną i pełną wyobraźni narrację oraz wysoko oceniają obsadę swojej wersji, na czele której stoi wspomniana Kudrow. Waititi zapowiada, że w serialu pojawią się znajome twarze, a ci sami aktorzy będą grać różne role w każdym odcinku.

Twórcy o nowym projekcie

Waititi i Clement, wielcy fani oryginalnego filmu, w którym wystąpili między innymi John Cleese, Sean Connery i Shelley Duvall, opowiadają o tym co zainspirowało ich do stworzenia nowej wersji Bandytów czasu. Oto co do powiedzenia miał Waititi

To było coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Pamiętam, że wiele z tego mnie przerażało. Filmy dla dzieci nie były wtedy tak kreatywne i pełne wyobraźni…. Po prostu uwielbiam Lisę Kudrow i pomyślałem, że byłoby świetnie zobaczyć ją prowadzącą grupę idiotów przez podróż w czasie.

Z kolei Clement tak podzielił się swoimi wspomnieniami na temat filmu z 1981 r.:

Byłem dość młody, więc to było jedno z większych wprowadzeń do twórczości Terry'ego Gilliama i brytyjskiej komedii. Zobaczyć Johna Cleese'a jako Robin Hooda to wciąż jedna z najśmieszniejszych scen w jakimkolwiek filmie, moim zdaniem.

Waititi zdradził również, że w serialu pojawi się kilka znajomych twarzy:

Uwielbiałem pracować z obsadą i wszystkimi aktorami, których zaangażowaliśmy. Mamy powracających aktorów, którzy zmieniają role w różnych odcinkach. To tak bardzo w stylu Monty Pythona, gdzie ludzie wracają i grają inną postać.

Bandyci czasu w zgodzie z fabułą oryginału

Bandyci czasu opowiadają o 11-letnim miłośniku historii, Kevinie (Kal-El Tuck), który podróżuje przez czas z grupą maruderów pod wodzą Penelope (w tej roli Lisa Kudrow). Nowa wersja klasycznego filmu ma liczyć sobie dziesięć odcinków.

Matt King, George Houvardas, Zoe Ventoura, Rachel House, Rune Temt, Charlyne Yi, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva i Kiera Thompson dołączą do obsady serialu obok Tucka i Kudrow. Temt zagra rolę Bitteliga, a Yi wcieli się w Judy. Waititi i Clement pochwalili Tucka, który gra główną rolę, za zrozumienie dziwacznej komedii i naukę improwizacji razem z Kudrow.

Bandyci czasu to nie jedyny projekt, nad którym współpracowali Waititi i Clement. Są przyjaciółmi od dziesięcioleci i wspólnie stworzyli znakomite projekty, takie jak Co robimy w ukryciu i Flight of the Conchords. Biorąc pod uwagę klasyczną historię z filmu i gwiazdorską obsadę ich serialu, można śmiało określić go ich najbardziej oczekiwaną współpracą. Premiera Bandytów czasu będzie miała miejsce 24 lipca na Apple TV Plus.

Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: Kadr z filmu Bandyci czasu