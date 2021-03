Rebelde – Netflix opublikował zapowiedź kontynuacji serialu!

Netflix powita nową klasę muzyczną studentów w Elite Way School rebootem Rebelde popularnego meksykańskiego dramatu dla nastolatków. Serial mial swoją premierę w 2004 roku i zostało stworzone trzy sezony aż do zakończenia serialu w 2005 roku. Śledzi grupę studentów, którzy tworzą swój własny zespół w prestiżowej szkole z internatem. Gwiazdy serialu stworzyły również własny zespól RBD, który przyniósł i sławę oraz możliwość stworzenia soundtracku do serialu.

Netflix opublikował, zapowiedź serialu na przyszły rok. Rebelde powracają! W 2022 powitamy nową generację studentów, którzy będą aspirować o zwycięstwo w Bitwie Kapel!

Rebelde is coming back!

In 2022, head back to Elite Way School as a new generation of students hope to win the Battle of the Bands. pic.twitter.com/UlBuKw1fyP

— Netflix (@netflix) March 1, 2021