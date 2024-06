Serialowa Ciri odniosła się do krytyki Hemswortha. Apeluje do fanów, aby dali szansę aktorowi

Jak wiadomo od dawna to Liam Hemsworth zastąpi Henry’ego Cavilla w roli Geralta, po tym jak ten opuścił serial. Po tej zmianie wylała się fala hejtu na Hemswortha. Freya Allan apeluje do fanów Wiedźmina, aby Ci dali aktorowi szansę.

Widzowi pokochali Cavilla jako Geralta z Rivii. Wielokrotnie podkreślali, że był jedyną pozytywną częścią serialu. Hemsworth stanął zatem przed ciężkim zadaniem. Fani mają bardzo wysokie oczekiwania i nie wiadomo czy aktor im podoła. Jak na razie nie są oni zadowoleni z zamiany aktorów i regularnie wylewają swój żal np. pod zdjęciami Hemswortha na Instagramie. Freya Allan postanowiła stanąć w obronie kolegi z planu. W wywiadzie dla Collidera wyraziła nadzieję na ciepłe przyjęcie aktora poprzez widzów serii. Zaapelowała do fanów, aby Ci wspierali Hemswortha zamiast go atakować.

Nie chcę się wypowiadać w jego imieniu, ale z tego, co zrozumiałam, czuję, że naprawdę chce spróbować wnieść serce do roli. Ciężko trenował. Szczerze mi go szkoda, ponieważ, po pierwsze, ta baza fanów może być bardzo napastliwa, a przejmowanie roli kogoś innego nie jest idealną sytuacją. Ale jestem naprawdę podekscytowana widokiem tego, co robi. I to taki kochany facet. Mam tylko nadzieję, że ludzie dadzą mu trochę czasu.

W niedawnej rozmowie z ComicBook, aktorka podzieliła się również pierwszymi wrażeniami z planu. Zdjęcia do czwartego sezonu Wiedźmina ruszyły w zeszłym miesiącu w Wielkiej Brytanii. Aktorzy zebrali się na wspólne czytanie scenariusza. Na początku Allan obawiała się zmiany aktorów, ale przekonała się do Hemswortha i postanowiła go wychwalić.

Jest cudowny. Bardzo, bardzo słodki. Bardzo twardo stąpa po ziemi. Muszę przyznać, że przez chwilę bałam się tej zmiany. Ale teraz jestem już za. Dzięki Bogu, dostaliśmy świetnego reżysera na rozpoczęcie. Mamy więc mnóstwo frajdy. Moja historia dostarcza mi mnóstwo świetnego materiału do zagrania. Właściwie jestem całkiem zadowolona.

Dlaczego Henry Cavill odszedł z serialu?

Aktor postanowił opuścić produkcję po trzecim sezonie Wiedźmina, ale podobno chciał już zrezygnować z udziału po drugim sezonie. Fani i fanki byli ogromnie rozczarowani tym faktem, bo wielu z nich uważało, że to Cavill był jedyną pozytywną częścią serialu.

Sam aktor oficjalnie nigdy nie wypowiedział się na temat dlaczego postanowił zrezygnować z roli Geralta. Wiele źródeł jednak podaje, że podejście Cavilla do roli i historii Geralta, różniło się od podejścia twórców. Dla aktora bardzo ważne było, aby serial był wierny prozie Andrzeja Sapkowskiego, ale producenci postanowili pójść w innym kierunku.

W sierpniu zeszłego roku, reżyser Marc Jobst, w rozmowie z portalem Screen Rant, zasugerował, że Henry Cavill mógł być wymęczony tak wymagającą rolą i dlatego postanowił odejść.

Cóż, Henry nakręcił trzy sezony, to jest wymagające. Henry wykonuje wszystkie sceny kaskaderskie, nie pozwala na dublerów (…) Przede wszystkim pracujesz z niesamowitym sportowcem, który ćwiczy wiele godzin przed i wiele godzin po zdjęciach przez 12 godzin i który bardzo dba o pracę, którą wykonuje. To wyczerpuje twojego aktora, więc po trzech seriach czuję: “Okej, powołał serial do życia i jeśli czuje, że zrobił, co mógł, ufam mu”.

Źródło: movieweb.com/ Ilustracja wprowadzenia: fot. instagram/83pixelstudios