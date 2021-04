She-Hulk – Znamy kolejną gwiazdę serialu!

Renée Elise Goldsberry znana z musicalu Hamilton dołącza do obsady serialu She-Hulk dla Disney+!

Serial She-Hulk obsadza Renée Elise Goldsberry w tajemniczej roli. Gdy WandaVision dobiegło końca, a Falcon i Zimowy Żołnierz zbliżają się do ostatniego odcinka, Marvel ciężko pracuje nad kolejną partią oryginalnych serialów Disney+. Serial solowy dla kuzynki Bruce’a Bannera, Jennifer Walters, prawnika o supermocy, został po raz pierwszy ogłoszony pod koniec 2019 roku.

Według Deadline, Renée Elise Goldsberry dołączyła do She-Hulk. Kryptonim jej postaci to Amelia, ale rzeczywiste szczegóły dotyczące roli Goldsberry pozostają tajemnicą. Bez żadnych szczegółów na temat tego, kogo gra Goldsberry, fani będą spekulować, kim mogłaby być. Goldsberry nie pasuje do opisu roli złoczyńcy, więc może zagrać jednego ze współpracowników Walters. Ponieważ fani MCU czekają, aby dowiedzieć się, kogo dokładnie gra Goldsberry, prawdopodobnie nie minie dużo czasu, zanim zaczną pracować nad serialem. Zdjęcia She-Hulk miały rozpocząć się w marcu. Chociaż nie ma dowodów na to, że kamery już ruszyły, obsadzenie Goldsberry powinno zasygnalizować, że wkrótce się rozpocznie.

Jennifer Walters, znana jako She-Hulk, jest odnoszącą sukcesy prawniczką oraz kuzynką Bannera. Nie ujawniono, czy w MCU też tak będzie. W komiksach bohaterka uległa poważnemu wypadkowi, a Bruce, aby uratować jej życie, postanowił przeprowadzić transfuzję własnej krwi. Na skutek tego Jennifer zamieniła się w żeńską wersję Hulka, jednak po przemianie zachowała swoją inteligencję oraz osobowość.

Scenarzystką przydzieloną do serialu jest Jessica Gao, Pracowała ona przy kultowym już Rick i Morty, i zdobyła nagrodę Emmy za odcinek Pickle Rick. Oprócz tego, najbardziej znanym dziełem Gao jest Dolina Krzemowa. Odpowiadała ona za dwa odcinki amerykańskiej komedii. Teraz będzie ona mogła dodać do swojego portfolio serial z kręgu MCU. Będzie to również pierwsza produkcja, nad którą ma okazję pracować od początku do końca. Wszystkie odcinki mają wyjść spod jej pióra.

Źródło: Screen Rant, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe