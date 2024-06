Taylor Swift zaangażowana w inny projekt Marvela? Jednak nie będzie to Dazzler?

Najnowsze doniesienia wskazują, że Taylor Swift wcale nie będzie zaangażowana w Deadpool & Wolverine, a w inny projekt Marvel Studios. Oczywiście są to jedynie doniesienia.

Jak dobrze wiemy, ostatnio wrze w Internecie o tym, że Taylor Swift ma wystąpić w Marvelu. Oczywiście wszyscy Swifties są oddani swojej idolce i szturmem podbiją kina, nawet nie wiedząc o co chodzi w filmie. Okazuje się, że gwiazda pop jest zaangażowana w inny projekt, aniżeli Deadpool & Wolverine.

Taylor Swift nie jako Dazzler?

Daniel RPK donosi, że Taylor Swift wcale nie zagra Dazzler, a Marvel Studios chcą ją do głównej roli w serialu The Blonde Phantom, który miałaby wyprodukować Scarlett Johansson. Postać ta pochodzi właściwie z lat 40. i jest odpowiedzią na wątki Supermana i Louis od DC. Blonde Phantom jest bohaterką pozbawioną supermocy, zakochaną w swoim szefie-detektywie i ratującą go, gdy ten wyrusza na śledztwo. Podobnie jej szef jest zakochany w Blonde Phantom, ale nie w jej alter ego z prawdziwego świata.

Kim jest The Blond Phantom?

The Blond Phantom to postać z komiksów wydawanych przez Marvel Comics. Jest to alter ego Louise Grant Mason, która debiutowała w komiksie "All Winners Comics" #19 w 1946 roku. Louise Grant Mason była asystentką detektywa w nowojorskiej agencji detektywistycznej, jednak po śmierci swojego szefa, staje się superbohaterką o pseudonimie The Blond Phantom. Jest to postać znana głównie z okresu złotej ery komiksu.

Źródło: cosmicbook.news / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe