Wolverine bardziej krwawy? Zobacz fanowski filmik dla ludzi o mocnych nerwach!

Pojawił się nowy, fanowski film, w którym pierwsze skrzypce gra Wolverine, a raczej Logan The Wolf, który przedstawia nam tytułowego bohatera w świecie wikingów.

Wolverine to twarz X-Men, a potwierdza to nadchodząca trzecia część Deadpoola. Fani mutantów postanowili stworzyć nowy, fanowski film, który stał się viralem i podbił Internet. Uwaga! Filmik jest naprawdę bardzo krwawy i brutalny.

Wolverine jako wiking?

Spora ilość flaków, krwi oraz krzyków. To charakteryzuje nowy filmik, który przedstawia Wolverine'a w świecie wikingów. Reżyserem filmiku jest nie byle kto, bo Godefroy Ryckewaert. Nazwisko nic nie mówi? Już tłumaczymy. Był on chociażby choreografem scen walki w serialu Wiedźmin od Netflixa, a także był statystą chociażby w filmie 355. Jak sobie poradził? No musimy przyznać, że bardzo dobrze. Sprawdźcie sami poniżej, plus przewińcie sobie napisy, gdyż jest po nich scena!

Co wiemy o najnowszym filmie z MCU?

Deadpool & Wolverine to kontynuacja dylogii Deadpool oraz film, który wprowadzi postać Pyskatego Najemnika do Kinowego Uniwersum Marvela po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Będzie to również pierwszy film kinowy MCU z kategorią wiekową R (dla dorosłych).

W tytułowych bohaterów wcielą się Ryan Reynolds i Hugh Jackman. U ich boku zobaczymy Emmę Corrin, Matthew Macfadyena czy Morenę Baccarin. Na stanowisku reżyserskim zasiadł Shawn Levy (Free Guy). Scenariusz przygotowali wspólnie Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick i Zeb Wells.

Premierę superprodukcji Marvela zaplanowano na 26 lipca 2024 r.

Shavn Levy o Deadpool & Wolverine

Reżyser Shawn Levy niedawno zachwalał Deadpool & Wolverine w rozmowie z Associated Press. Według Levy’ego, trzeci film można porównać do klasycznych historii z lat 80., takich jak Samoloty, pociągi i samochody, w których dwóch głównych bohaterów jest zmuszonych do współpracy, choć nie zawsze się ze sobą zgadzają:

To naprawdę interesujący duet. Są stworzeni do wielkich konfliktów ze sobą, ponieważ jako jednostki tak bardzo się od siebie różnią. Ale to tworzy bardzo interesującą historię, ponieważ najlepsze historie o duetach, czy to Zdążyć przed północą, 48 godzin czy Samoloty, pociągi i samochody są pełne konfliktów. Ale ostatecznie chodzi o coś więcej i to właśnie zobaczą widzowie.

Dodatkowo, twórca powiedział, że celem filmu jest zachwycenie publiczności, dodając, żeby fani są przygotowali się na przezabawną przygodę. Do premiery w kinach na całym świecie pozostało już mniej niż trzy miesiące. Widzowie już nie mogą się doczekać, aby zobaczyć Deadpool & Wolverine, a w miarę zbliżania się daty 26 lipca, poziom entuzjazmu będzie tylko wzrastał.

