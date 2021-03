The Bad Batch – mamy nowy zwiastun serialu!

Udostępniono nowy zwiastun serialu The Bad Batch! Serial animowany ze świata Gwiezdnych wojen opowiadać będzie o tytułowej grupie klonów.

Główne postacie serialu wprowadzono w 7. sezonie Star Wars: The Clone Wars. Do ekipy Bad Batch należą: Hunter, Crosshair, Wrecker, Tech, a także Echo, który dołączył do nich pod koniec 4. odcinka owego sezonu Wojen Klonów. Oprócz wspomnianych postaci, będziemy mieli do czynienia także z Tarkinem czy Fennec Shand, która pojawiła się w The Mandalorian.

Hunter ✔️ Echo ✔️ Tech ✔️ Wrecker ✔️ Crosshair ✔️ Star Wars: @TheBadBatch, an Original Series, arrives May the 4th on @DisneyPlus. #TheBadBatch pic.twitter.com/TDYEmwOibo — Star Wars (@starwars) March 30, 2021

Pierwszy odcinek The Bad Batch trafi na platformę Disney+ 4 maja, czyli w międzynarodowy Dzień Gwiezdnych wojen.

Źródło: Disney+, Twitter / ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Star Wars: The Clone Wars