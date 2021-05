The Book of Boba Fett – pojawiły się pierwsze gadżety z serialu

The Book of Boba Fett to serial, o tytułowym łowcy nagród. W sklepie Disneya, pojawiły się już pierwsze gadżety!

Pierwsze gadżety z The Book of Boba Fett, są już dostępne. Fani Gwiezdnych Wojen czekający na serial mogą teraz kupić koszulki lub bluzy z kapturem ozdobione w logo serialu. Ten jakże piękny gadżet jest dostępny w wielu kolorach i pięciu stylach – koszulka z krótkim rękawem, bluzka z krótkim rękawem, koszulka z długim rękawem dla dzieci, a także dla dorosłych oraz bluza z kapturem – w cenie od 19,99 USD do 39,99 USD.

W główną rolę wcieli się oczywiście Temuera Morrison. W produkcji na pewno zobaczymy również Ming-Na Wen jako Fennec Shand. Producentami wykonawczymi zostali Jon Favreau, Dave Filoni i Robert Rodriguez (odpowiedzialny za 6 odcinek 2 sezonu The Mandalorian, a także między innymi film Desperado). Produkcja będzie nosić nazwę The Book of Boba Fett (co dane nam było zobaczyć w The Mandalorian), co możemy przetłumaczyć na Księga Boba Fetta. Oprócz oficjalnego potwierdzenia formy dzieła i osób zaangażowanych otrzymaliśmy także plakat.

Serial ujrzy światło dzienne w grudniu 2021 roku.

