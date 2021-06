The Boys – nowa piosenka i teledysk od Starlight!

The Boys to jeden z najpopularniejszych seriali, w którym główne role odgrywają superbohaterowie. Produkcja zyskała wielką sławę dzięki swojej brutalnej formie. Promocja serialu ruszyła w najlepsze. Teraz przyszła kolej na śpiewającą Starlight.

Na Twitterze Vought International – fikcyjnego przedsiębiorstwa z The Boys, udostępniona została nowa piosenka z teledyskiem promująca nowy sezon. Piosenka nosi tytuł „Never Truly Vanish” i jest hołdem dla innego superbohatera. Całość zaśpiewała Erin Moriarty, która wciela się w postać Starlight.

A super Star is born! Watch the WORLD PREMIERE of the new #Starlight music video “Never Truly Vanish” now. pic.twitter.com/VB90ItCPFB — Vought International (@VoughtIntl) June 3, 2021

Annie January (Starlight) to superbohaterka, która pomaga grupie odważnych i pokręconych ludzi w pokonaniu Siódemki, pomimo że sama do niej należy. Lecz nie zgadza się z niecnymi postępkami innych supków. Jej główną umiejętnością jest emitowanie oślepiającego światła ze swoich rąk. Również potrafi latać i jest bardzo zręczna. Czy superbohaterka stanie po drugiej stronie konfliktu? Czy może pozostanie z buntownikami i będzie walczyła o lepszy świat? Tego dowiemy się dopiero w trzecim sezonie The Boys.

W The Boys śledzimy historię grupy ludzi, którzy walczą z „superbohaterami”. Niestety, superbohaterowie w rzeczywistości nie są tak cudowni jak myślą o nich ludzi. Większość z nich jest pozbawiona skrupułów i robi to co im się żywnie podoba. Superbohaterom przewodzi Homelander – parodia Supermana. Publicznie prezentuje się jako dobry człowiek ze szlachetnymi pobudkami, a prywatnie jest arogancki, agresywny i prostacki. Natomiast dowódcą zwykłych ludzi jest Billy Butcher. Rzeźnik to dawny wojskowy, który chce zemścić się na Homelanderze z prywatnych pobudek. To właśnie Butcher zgromadził grupę ludzi, których celem jest zniszczenie złych superbohaterów.

Poza Erin Moriarty w produkcji występują: Karl Urban (Billy Butcher), Antony Starr (Homelander), Jack Quaid (Hugh „Hughie” Campbell Jr), Jesse T. Usher (A-Train), Chace Crawford (Deep), Laz Alonso (Cyc), Tomer Capon (Francuz), Karen Fukuhara (Kimiko) i Aya Cash (Stormfront). Do 3. sezonu dołączył wspominany wcześniej Jensen Ackles jako Soldier Boy. Amazon Prime wypuścił do tej pory dwa sezony, a premiera kolejnego sezonu planowana jest najprawdopodobniej na 2021 rok. Niestety nie podano jeszcze dokładnej daty emisji serialu.

Źródło: Twitter/kadr z serialu the Boys/Ilustracja wprowadzenia: Twitter