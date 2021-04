The Boys – powstał podcast o serialu!

Amazon Prime Video ogłosiło powstanie podcastu, który zagłębi się w proces tworzenia 2. sezonu serialu. The Boys: The Official Podcast poprowadzi redaktor Tim Kash. W odcinkach pojawią się rozmowy z showrunnerem produkcji Ericem Kripke, producentami wykonawczymi oraz z aktorami i zespołem produkcyjnym.

Amazon Prime Video ogłosiło powstanie nowego podcastu, który będzie się skupiać na procesie tworzenia 2. sezonu serialu The Boys. Fani będą mogli posłuchać o szczegółach tworzenia przełomowej produkcji Amazon Prime Video. Gospodarzem podcastu został redaktor Tim Kash, który przeprowadził wywiady z obsadą i producentami.

W audycjach będzie można usłyszeć rozmowy z showrunnerem Ericem Kripke oraz producentami wykonawczymi Evanem Goldbergiem i Sethem Rogenem. W podcastcie pojawią się także koordynator efektów wizualnych Stephan Fleet i koordynator kaskaderów Tig Fong, którzy opowiedzą o technicznych zawiłościach tworzenia The Boys. Projektantka kostiumów Laura Jean „LJ” Shannon omówi również proces tworzenia kostiumów w oparciu o osobowości bohaterów. W The Boys: The Official Podcast wystąpią także gwiazdy serialu. Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Laz Alanso, Chace Crawford, Karen Fukuhara i pozostali aktorzy podzielą się swoimi ulubionymi momentami na planie oraz opowiedzą o trudnych do odegrania scenach.

Podcast The Boys jest produkowany przez At Will Media. Zapowiedzi można posłuchać na oficjalnej stronie podcastu. Pierwsze dwa odcinki zadebiutują na Apple Podcasts, Spotify oraz Amazon Music już 15 kwietnia.

Źródło: variety.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały promocyjne