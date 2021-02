The Boys – producenci Supernatural dołączają do serialu!

Kilku producentów oraz scenarzystów Supernatural ponownie spotka się na planie serialu Amazon Prime Video. Serial The Boys opracował Eric Kripke, który jest również twórcą zakończonego już Supernatural od stacji The CW. Do trzeciego sezonu hitu Amazon Prime dołączyli Meredith Glynn, David Reed oraz Jim Michaels.

Troje byłych producentów i scenarzystów Supernatural właśnie dołączyło do 3 sezonu The Boys. Meredith Glynn, która była scenarzystką i współproducentem Nie z tego świata w latach 2016-2020, teraz została producentem wykonawczym The Boys. Na to samo stanowisko dołączył także David Reed, który pisał oraz koordynował scenariusze dla serialu The CW przez ponad trzy lata. Jim Michaels był producentem Supernatural od 2009 roku i również zostanie producentem wykonawczym w serialu Erica Kripke.

Nie będzie to jednak pierwszy raz, gdy Supernatural łączy siły z The Boys. Byli członkowie ekipy serialu The CW Phil Sgriccia i Christopher Lennertz pracują na planie hitu Amazon Prime od pierwszego sezonu. Aktor Jim Beaver, fanom Nie z tego świata znany jako Bobby Singer także pojawił się w produkcji. W zeszłym roku ogłoszono również, że odtwórca roli Deana Winchestera, Jensen Ackles dołączy do 3 sezonu serialu jako Soldier Boy.

Eric Kripke stworzył Supernatural i był showrunnerem serialu przez 5 pierwszych sezonów. Od tamtej pory nie brał czynnego udziału w produkcji, ale wielokrotnie pomagał i wspierał innych twórców, a nawet zagrał w jednym z odcinków. Serial był emitowany jeszcze przez kolejne 10 sezonów i zakończył się w zeszłym roku z wynikiem 15 sezonów i 327 odcinków!

The Boys jest zabawną, sprytną i dość brutalną satyrą o grupie skorumpowanych superbohaterów oraz samozwańczych obrońcach sprawiedliwości, którzy starają się ich zniszczyć. Serial od Amazon Prime Video, oparty na komiksach o tym samym tytule, stał się wielkim hitem. Jest jedną z najchętniej streamowanych, jak i piraconych produkcji 2020 r.

Źródło: variety.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe