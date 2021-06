The House – nowe informacje o produkcji Nexus Studios!

The House ma być serialem działającym na zasadzie stop-motion, czyli animacji stworzonej na podstawie klatek będących zdjęciami. Nowa produkcja Nexus Studios będzie podzielona na trzy niełączące się ze sobą części. Jednak akcja każdej z nich toczy się wokół jednego domu i jego mieszkańców.

Tak o serialu wypowiada się producentka, Charlotte Bavasso:

#Annecy2021: Tune into the Work in Progress session today featuring all of ‘The House’ directors, Emma de Swaef and Marc Roels, Niki Lindroth von Bahr and Paloma Baeza. Expect new announcements about our eccentric dark comedy series for @Netflix https://t.co/I52tm3ZyE0 pic.twitter.com/AmoeHifGrB

— Nexus Studios (@nexusstories) June 14, 2021