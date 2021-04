The Mandalorian – Rian Johnson wyreżyseruje jeden z odcinków?

Podczas wywiadu z Sariahą Wilson, Rian Johnson został zapytano o to czy kiedykolwiek myślał o tym, żeby nakręcić odcinek serialu Mandalorian. Reżyser, nie po raz pierwszy, wyraził chęć dołączenia do grona reżyserów pracującym nad serialem, ale po prostu nie mógł znaleźć czasu. Poniżej możecie znaleźć fragment tego wywiadu:

Spytałam się Riana czy kiedykolwiek rozważał nakręcenie odcinka The Mandalorian . Powiedział, że nie mógł się tego doczekać, ale to wszystko zależało od jego harmonogramu. Pisał [Na noże 2], a teraz, od razu, będzie to kręcił. Więc byłaby to kwestia znalezienia czasu, aby się wyrwać [od Na noże 2] i to zrobić. Mówił, że rozmawiał z Dave’em Filonim o tym. Odwiedził plan zdjęciowy pierwszego sezonu. Powiedział, że to było fajne, a ja odpowiedziałam, że byłam bardzo zazdrosna. Widział „Baby Yodę” miesiące przed ujawnieniem.

