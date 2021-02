Twisted Metal – powstanie serial na podstawie gier o walkach samochodowych!

Serial na podstawie serii gier Twisted Metal wreszcie rusza do przodu! O projekcie Playstation Productions nie słyszeliśmy nic konkretnego od 2019 roku.

Czasopismo Variety Fair ujawniło, że serial na podstawie gier Twisted Metal, jest nadal w planach Playstation Productions i – co więcej – posiada już swoich scenarzystów. Rhett Reese i Paul Wernick, twórcy scenariuszy do takich filmów jak Deadpool czy Zombieland, będą stać za historią do serialu Sony. Na ten moment produkcja opisywana jest jako komedia akcji, w którym pewien „outsider” otrzymuje szansę na lepsze życie, pod warunkiem, że przewiezie paczkę przez post apokaliptyczne bezdroże. Nie jest to jednak takie łatwe, gdyż po drodze napotka się na wiele maruderów i inne zagrożenia m.in. klauna jeżdżącego furgonetką lodziarza, którego fani gier znają jak Sweet Tooth.

Na ten moment z potwierdzonych wiadomości, wiemy tylko tyle. Krążyły plotki, że Will Arnett (LEGO Batman: Film, Wojownicze Żółwie Ninja), że podłoży głos pod Sweet Tootha, ale według godnych zaufania źródeł, nie złożono żadnej oferty aktorowi. Co do premiery też nic nie wiadomo, dlatego pozostaje nam czekać na więcej informacji.

Źródło: vanityfair.com / Ilustracja wprowadzenia: Sony Interactive Entertainment