WandaVision – Paul Bettany potwierdził kto jest tajemniczą postacią z 9. odcinka!

Jeszcze przed premierą ostatniego odcinka WandaVision, Paul Bettany potwierdził, kto jest tajemniczą postacią, o której aktor mówił we wcześniejszych wywiadach. Trzeba przyznać, że aktor strollował cały internet…

Już od dłuższego czasu krążą teorię o tym kto jest tą tajemniczą postacią, o której mówił aktor wcielający się w Visiona, Paul Bettany. Wielu fanów myślało, że to Mephisto (postać nadal może się pojawić w serialu), inni uważali, że będzie to członek Fantastycznej Czwórki, Reed Richards (tajemniczy inżynier kosmiczny). Dzisiaj jednak, podczas wywiadu aktora z Good Morning America otrzymaliśmy potwierdzenie, o kim mówił aktor. Był to… on sam! Tak aktor, z którym Paul Bettany chciał pracować od bardzo dawna, jest on sam…

Will there be a big appearance by someone special in the finale of #WandaVision? @Paul_Bettany would love to answer but he's too busy pretending to have technical difficulties. 🤖 https://t.co/i9rZzYvW4s@wandavision@disneyplus pic.twitter.com/GDg979zFgS — Good Morning America (@GMA) March 4, 2021

Jeśli ktoś nie nadąża, w ostatnim odcinku dowiedzieliśmy się, że Hayward odtworzył Visiona, ale w trochę innym stylu. Wygląda na to, że obie wersje postaci spotkają się na ekranie. Poniżej możecie znaleźć klip z 8. odcinka.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff oraz Visionie, którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach.

Ostatni odcinek sezonu, jak i serialu zadebiutuje już jutro, 5 marca.

Źródło: GMA, Twitter, YouTube / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe