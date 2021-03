WandaVision – Reżyser tłumaczy dlaczego Aaron Taylor-Johnson nie wystąpił jako Pietro

Jak wiemy Pietro Maximoff pojawił się w WandaVision, ale rolę te odtworzył Evan Peters. Reżyser Matt Shakman potwierdza, że ​​Marvel Studios rozważało przywrócenie Aarona Taylora-Johnsona jako Quicksilvera.

Marvel Studios rozważało sprowadzenie Aarona Taylora-Johnsona z powrotem jako Quicksilvera do WandaVision. Przed pierwszym odcinkiem serialu wielu fanów wierzyło, że Marvel w jakiś sposób zaangażuje Quicksilvera. Serial kręcił się wokół Wandy i Visiona żyjących w fałszywej rzeczywistości. Odkąd Pietro Maximoff zmarł w MCU podczas Avengers: Czas Ultrona, ten fałszywy świat wydawał się idealnym miejscem do przywrócenia zmarłego brata Wandy i dania Taylor-Johnsonowi kolejnej szansy na zagranie tej postaci.

W niedawnym wywiadzie, Matt Shakman potwierdził, że były rozmowy, które miały na celu przywrócenie Aarona Taylora-Johnsona jako Quicksilvera. Nie ujawnił, jak użycie Aarona Taylora-Johnsona mogłoby potencjalnie zmienić serial. Shakman potwierdził jednak, że dość szybko zrezygnowali z tego pomysłu i wyjaśnił, w jaki sposób użycie Petersa zmieniło WandaVision.

Na pewno były rozmowy o sprowadzeniu Aarona Taylora-Johnsona z powrotem. Myślę, że Kevin [Feige] mówił o tym publicznie. Ale zostało to wykluczone dość wcześnie, bo mamy już Visiona z powrotem. Dlatego Agatha wprowadza Pietro, fałszywego Pietro, do tego świata, aby rozwinąć swój plan. A więc mając to na uwadze przekształcenie, miało to również sens. Kiedy rozmawialiśmy o żalu, czyli tym, że żałoba przesłania twój świat, jesteś gotów uwierzyć w rzeczy, w które normalnie byś nie wierzył. Żyjesz w tej fantazji: „Jeśli to jest mój brat, nawet jeśli nie wiem lub nie czuję, że to mój brat, jestem gotów to zaakceptować, ponieważ tak bardzo za nim tęsknię”.

Opierając się na historii, którą ostatecznie opowiedziała WandaVision, użycie Taylora-Johnsona radykalnie zmieniłoby serię. Wanda początkowo wahała się, czy uwierzyć, że „fałszywy Pietro” jest jej bratem i przez cały występ wywołała poczucie nieufności. To by się nie stało, gdyby go od razu rozpoznała. Zmieniłoby to również ujawnienie Ralpha Bohnera.

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach.

