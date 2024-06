Świetny Chromebook do filmów i seriali za mniej niż 1000 zł

Takiego wysypu promocji na Chromebooki od Acer już dawno nie było. Największe sklepy w Polsce przygotowały niesamowite okazje, które z pewnością skuszą osoby zastanawiające się nad zakupem urządzeń szybkich, bezpiecznych i łatwych w obsłudze. Do zgarnięcia są m.in karty paliwowe BP o wartości 500 zł, cashback 500 zł prosto na Twoje konto oraz karty podarunkowe. Gdyby tego było mało - najpopularniejszego Chromebooka w Polsce - Acer Chromebook 315 można dostać za mniej niż 1000 zł. Oferta jest ograniczona czasowo i ilościowo, więc warto się spieszyć!

Acer Chromebook 315 za 999 zł!

Acer Chromebook 315 zdobył uznanie wśród tysięcy użytkowników - zarówno profesjonalistów, jak i uczniów czy nauczycieli. Dzięki wyposażeniu w wydajny procesor oraz odpowiednio dobraną ilość pamięci RAM, Chromebooki od Acer pozwalają na szybką pracę, bezpieczne surfowanie po internecie oraz ich konfiguracja jest bajecznie prosta.



Najpopularniejszy Chromebook w Polsce jest teraz w najgorętszej promocji od dawna i można go dorwać za jedyne 999 zł! Promocja na wybrane modele Acer Chromebook 315 potrwa do wyczerpania zapasów. Modele w promocyjnej cenie można znaleźć w sklepach takich jak X-KOM czy Komputronik. To doskonała okazja aby stać się właścicielem wydajnego i zaawansowanego technologicznie urządzenie w atrakcyjnej cenie.

Tankuj za darmo z Acer Chromebook Plus

Jeśli atrakcyjnych okazji byłoby mało, a częste podróże samochodem to Wasza codzienność, Acer przygotował coś właśnie dla Was. Wystarczy kupić objęty promocją Acer Chromebook Plus w dniach 01.05.2024 - 31.05.2024 oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).



W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy, następnie na wskazany w rejestracji adres otrzymasz kartę paliwową BP o wartości 500zł, którą można wykorzystać na ponad 550 stacjach w całej Polsce!



Więcej informacji i regulamin całej akcji znajdziesz tutaj.

500 zł na karcie podarunkowej przy zakupie Acer Chromebook Plus 515

Laptopy Acer Chromebook Plus stanowią prawdziwą gratkę dla użytkowników, którzy potrzebują nie tylko wydajności, ale także elegancji. Te nowoczesne laptopy wyróżniają się obszernym dyskiem SSD i sporą ilością pamięci RAM, pozwalając użytkownikom na rozkwit kreatywności i efektywności.



Do 31 maja, przy zakupie Acer Chromebook Plus 515 w sieci sklepów RTV EURO AGD, otrzymujecie kartę podarunkową o wartości 500 zł do wykorzystania na dowolne zakupy. Jak skorzystać z promocji? To bardzo proste - wystarczy do końca maja 2024 roku zakupić wybrany model Acer Chromebook Plus 515, a kartę dostaniecie od razu do ręki lub w postaci cyfrowej przy zamówieniu online.



Szczegóły akcji oraz regulamin znajdziecie na stronie partnera.

Cashback 500 zł - prosto na Twoje konto

Aktualnie w sklepach X-KOM można skorzystać z cashbacku w wysokości 500 zł przy zakupie jednego z objętych promocją modeli Acer Chromebook Plus 515 i 514. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków, a darmowa gotówka wróci na Twoje konto.



Trwający od października 2023 roku program "Laptop dla nauczyciela" pozwala otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa - w tym również na modele Chromebook Plus 515 i 514, biorące udział w promocji cashback. Wnioski na taki bon mogą składać nauczyciele klas IV-VIII, a także pedagodzy, wychowawcy świetlic szkolnych, nauczyciele bibliotekarze czy nauczycielki na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Więcej szczegółów i regulamin promocji cashback znajdziecie na stronie partnera.

Źródło: Acer