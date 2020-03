Będzie grane! – czyli growe premiery marca

Nadszedł marzec, a wraz z nim powoli zbliża się już upragniona wiosna. A jeśli wiosna to i wiosenne porządki. Na szczęście nikt nie każe wam brać się za sprzątanie mieszkania, czy ogródka. Dzięki zbliżającym się premierom gier możecie zacząć chociażby od oczyszczania Układu Słonecznego z piekielnych pomiotów w DOOM Eternal, lub poskromić kilka demonów w NiOh 2. A co poza tym czeka na nas w świecie gier? Przekonajmy się!

Ori and the Will of the Wisps – 11 marca

Ori and the Will of the Wisps to druga odsłona zapoczątkowanej w 2015 roku serii gier zręcznościowych. W grze wcielamy się w tytułowego Oriego. Nasz bohater postanawia opuścić granice lasu Nibel, aby poznać swoje prawdziwe przeznaczenie. Akcja gry została przestawiona w dwóch wymiarach. Naszym zadaniem jest skakanie po platformach, przy okazji omijając wszelakie pułapki oraz przepaście. Oprócz tego w trakcie gry będziemy musieli zmierzyć się w licznymi przeciwnikami, dlatego Ori został wyposażony w szereg umiejętności, które pomogą mu w walce z wrogami.

Platforma: Xbox One, PC.

NiOh 2 – 13 marca

NiOh 2 ponownie zabierze nas w podróż do XVI-wiecznej Japonii, a raczej jej alternatywnej wersji. Tutaj oprócz zagrożeń jakie niesie za sobą toczona na terytorium kraju wojna, mieszkańcy muszą obawiać się demonów i potworów z innego świata. Nasz bohater pół człowiek – pół demon, musi stawić czoła innym samurajom oraz tajemniczym siłom, które nawiedziły jego świat. Rozgrywka opiera się na dobrze znanej mechanice Soulsów, dzięki czemu możemy być pewni wysokiego poziomu trudności i widowiskowych walk z bossami.

Platforma: PS4.

DOOM Eternal – 20 marca

DOOM Eternal to pełnoprawna kontynuacja gry DOOM z 2016 roku, która była restartem kultowej serii z 1993 roku. Akcja gry toczy się po wydarzeniach znanych z pierwszej części. Ponownie wcielamy się w obdarzonego nadludzkimi umiejętnościami Doom Slayera, którego zadaniem jest powstrzymanie sił piekła przedzierających się na planety Układu Słonecznego. Gra cechuje się niebywałą szybkością i nieustającą akcją. Aby jeszcze bardziej uprzyjemnić gładzenie kolejnych zastępów wrogów, twórcy wprowadzili szereg nowości do bojowego wachlarza umiejętności głównego bohatera. Warto dodać, że tego samego dnia zadebiutuje DOOM 64 – czyli reedycja klasycznego FPS-a z 1997 roku.

Platforma: PS4, Xbox One, PC.

Animal Crossing: New Horizons – 20 marca

Animal Crossing: New Horizons to kolejna kontynuacja na marcowej liście premier. W tej niezwykle popularnej serii od Nintendo wcielamy się w mieszkańca bajkowego miasteczka zamieszkiwanego przez człekokształtne zwierzęta. Akcja gry toczy się na wyspie na którą trafiamy w związku z planami firmy deweloperskiej Nook Inc., która zleca naszemu bohaterowi stworzenie tam zabudowy. To nowość względem poprzednich części, gdzie gracz trafiał do gotowego miasteczka. Teraz rozbudowa osady leży w naszych rękach, ale twórcy dali nam też możliwość poszukania pomocy wśród znajomych. Do naszej gry mogą dołączyć inni gracze, którzy nie tylko mogą odwiedzić nasze miasteczko, ale także aktywnie uczestniczyć w jego rozbudowie.

Platforma: Nintendo Switch.

Gwint: Wiedźmińska gra karciana (Android) – 24 marca

Gwint zadebiutował na IOS już 29 października ubiegłego roku, jednak dopiero teraz wypływa na znacznie szersze wody jakimi bez wątpienia jest wersja na popularnego Androida. Choć mini gra wywodząca się z trzeciego Wiedźmina nigdy nie zdobyła popularności na jaką liczyliby twórcy, to wciąż nie ustają prace nad rozwojem karcianki. Wersja na smartfony przyciągnie na pewno wielu nowych graczy, a i ci którzy mieli okazję grać w Gwinta na komputerze czy konsoli z chęcią przekonają się jak prezentuje jego mobilna wersja.

Platforma: Android.

