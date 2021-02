Nowe polskie seriale w 2021 roku. Jakie nowości pojawią się w telewizji i streamingu?

Jakie nowe polskie seriale pojawią się w 2021 roku? Przedstawiamy listę nowości, które już pojawiły się lub dopiero czekają na premierę w telewizji oraz serwisach VOD i streamingowych w najbliższych miesiącach.

Poniżej prezentujemy nowe polskie seriale, które zadebiutują w 2021 roku. Na liście znajdują się produkcje takich telewizji jak Polsat, TVN, TVP, Canal+, HBO, TV4 oraz platform internetowych Netflix, Player, Ipla.

NOWE POLSKIE SERIALE 2021

Kajko i Kokosz (Netflix)

Otwórz oczy (Netflix)

Sexify (Netflix)

Erynie (Netflix/TVP)

Rojst 2 (Netflix)

Odwilż (HB)

Klangor (Canal +)

Rysa (IPLA)

Osaczony (Polsat)

Mecenas Porada (Polsat)

Komisarz Mama (Polsat)

Kowalscy kontra Kowalscy (Polsat)

Piękni i bezrobotni (Polsat)

Tatuśkowie (Polsat)

Kochane pieniądze (TV4)

Tajemnica zawodowa (TVN)

LAB (TVN)

Chyłka – Inwigilacja (Player)

Mamy to (Player)

25 lat niewinności – Sprawa Tomka Komendy (Player)

Nieobecni (TVN)

Poniżej zamieszczamy zdjęcia, zwiastuny oraz opisy wspomnianych wyżej nowych propozycji stacji telewizyjnych i serwisów streamingowych:

Kajko i Kokosz

Kajko i Kokosz to animowana produkcja, który powstała na podstawie kultowych komiksów autorstwa Janusza Christy. Głównymi bohaterami serialu są słowiańscy wojowie – Kajko i Kokosz, którzy służą kasztelanowi Mirmiłowi i dbają o bezpieczeństwo w okolicy. Głosy pod postaci podłożą m.in. Jarosław Boberek, Agata Kulesza, Michał Piela i Artur Pontek.



Premiera: 28 lutego (NETFLIX)

Otwórz oczy

Otwórz oczy to ogłoszony w zeszły roku nowy polski serial Netflix Original. Sześcioodcinkowa produkcja przedstawi historię z gatunku science-fiction o losach nastoletniej Julki, która w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zaczyna kwestionować rzeczywistość i stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest tym, czym się wydaje. W głównej roli debiutantka Maria Wawreniuk.

Data premiery: 2021 r. (NETFLIX)



Sexify

Sexify to ośmioodcinkowa komediowa produkcja, której karta znalazła się już w bibliotece Netflixa, lecz wciąż nie ujawniono jej daty premiery. Serial opowie o trzech koleżankach-studentkach, które postanawiają stworzyć aplikację Sexify mającą być rewolucją w życiu erotycznym. Najpierw jednak same muszą empirystycznie poznać tajniki sztuki kochania. W głównych rolach Maria Sobocińska, Aleksandra Skraba i Sandra Drzymalska.

Data premiery: 2021 (NETFLIX)



Erynie

Serial Erynie zapowiadany jest jako kooperacja produkcyjna TVP oraz Netflixa. Będzie to ekranizacja kryminalnej powieści Marka Krajewskiego i pierwszej części cyklu o komisarzu Popielskim. Akcja książki toczy się pod koniec lat 30. XX wieku i opowiada o śledztwie lwowskiego policjanta Edwarda Popielskiego. Dotyczy ono sprawy brutalnych morderstw na małych dzieciach. Obsada serialu nie została jeszcze oficjalnie ujawniona.

Data premiery: 2021 (NETFLIX/TVP)



Rojst (sezon 2)

Nowy sezon Rojsta potraktujemy również jako nowość serialową, gdyż rozgrywać będzie się ona wiele lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony oraz przedstawi nam wielu nowych bohaterów. Drugi sezon serialu Rojst przeniesie nas w centrum wydarzeń, rozgrywających się podczas „powodzi stulecia”, która nawiedziła południowy zachód Polski w 1997 roku. W obsadzie obok Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Zofii Wichłacz zobaczymy również Magdalenę Różczkę i Łukasza Simlata.

Data premiery: 2021 (NETFLIX)



Odwilż

Odwilż to nowy serial kryminalny połączony z dramatem obyczajowym z akcją w Szczecinie. Całość tworzy Xavery Żuławski, a w roli głównej, perfekcyjnej policjantki i samotnej matki prowadzącej śledztwo w tajemniczej sprawie, pojawi się Katarzyna Wajda. Pierwszy sezon liczyć ma 6 odcinków.

Data premiery: 2021 HBO

Klangor

Klangor to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. Opowiada on o ojcu poszukującym na własną rękę zaginionej córki. W obsadzie znajdują się Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Aleksandra Popławska, Maciej Musiał, Matylda Giegżno. Łącznie serial liczyć ma 8 epizodów.

Data premiery: 26 marca CANAL +

Rysa

Jak czytamy w opisie, Rysa to oparte na powieści Igora Brejdyganta połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, w którym największą zagadką okazują się zepchnięte do podświadomości bolesne doświadczenia. To także opowieść o kobiecie, która z całych sił stara się odnaleźć w patriarchalnym policyjnym świecie, wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie. W głównych rolach Julia Kijowska oraz Maciej Zakościelny. Pierwszy sezon liczy osiem odcinków.

Data premiery: 15 stycznia IPLA

Osaczony

Sześcioodcinkowy Osaczony to serial kryminalny oparty na australijskiej produkcji Secrets & Lies. Przedstawi on historię Michała, który odnajduje w lesie ciało syna sąsiadki. Policja uznaje go za głównego podejrzanego, a lokalna społeczność odwraca się od niego plecami. W obsadzie Leszek Lichota, Eryk Lubos, Ilona Ostrowska i Maria Dębska.

Data premiery: Wiosna 2021 (Polsat)

Mecenas Porada

Mecenas Porada to kolejny serial zapowiedziany przez Polsat, po której spodziewać się możemy mieszanki produkcji obyczajowej i prawniczej. Produkcja opowie o błyskotliwej prawniczce Katarzynie Poradzie, która po zwolnieniu z kancelarii prawniczej wynajmuje małe miejsce w galerii handlowej, gdzie za niską opłatą dokonuje porad prawnych. W roli głównej Aleksandra Domańska, której partnerują Radosław Pazura, Magdalena Wróbel, Mateusz Rusin, Otar Saralidze, Antoni Pawlicki, Katarzyna Zawadzka, Piotr Gąsowski i Monika Krzywkowska.

Data premiery: Jesień 2021 (POLSAT)

Komisarz Mama

Komisarz Mama to polski remake francuskiej produkcji Candice Renoir. W serialu śledzić będziemy losy Marii Matejko, komisarz policji, która po 10 latach przerwy wraca do pracy w policji, a prywatnie wychowuje czwórkę dzieci. W głównych rolach pojawiają się Paulina Chruściel, Wojciech Zieliński i Anna Dereszowska.

Data premiery: 3 marca POLSAT (8. odcinków serialu dostępnych jest przedpremierowo na IPLA TV)

Kowalscy kontra Kowalscy

Kowalscy kontra Kowalscy to dziesięcioodcinkowy serial komediowy Okiła Khamidova, którego gwiazdami są Piotr Adamczyk, Wojciech Mecwaldowski, Marieta Żukowska, Katarzyna Kwiatkowska. Na ekranie pojawią się także gwiazdy młodego pokolenia: Wiktoria Gąsiewska, Jakub Zdrójkowski, Patryk Cebulski. Jak czytamy w opisie, serial opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko – od wykształcenia, statusu społecznego i finansowego, po styl życia. 17 lat temu w szpitalu dochodzi do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowuje się syn ubogich Kowalskich i na odwrót – do biednych trafia dziecko bogatych.

Data premiery: 6 marca POLSAT (dostępny przedpremierowo na IPLA)



Piękni i bezrobotni

Kolejny serial komediowy, który powstaje dla Polsatu. Piękni i bezrobotni to nowa produkcja osób związanych z Uchem Prezesa. Serial opowiada o dwóch braciach, którzy przez kredyt popadają w długi i aby je spłacić imają się różnych fuch. Obok Roberta Górskiego i Mikołaja Cieślaka występują Wojciech Kalarus i Anna Karczmarczyk, a w każdym epizodzie mają pojawiać się gościnne występy znanych aktorów i aktorek. Pierwszy sezon liczyć będzie 12 odcinków.

Data premiery: 6 marca Polsat

Tatuśkowie

Tatuśkowie to komediowa produkcja, której bohaterami jest czterech ojców. Pochodzą z różnych światów, posiadają różne charaktery i podejście do życia, ale pomagają sobie w różnych kryzysowych sytuacjach rodzinnych. W głównych rolach: Bartłomiej Kasprzykowski, Kacper Kuszewski, Marcin Rogacewicz i Philippe Tłokiński.

Premiera: 2021 Polsat

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Telewizja Polsat (@polsatofficial)

Kochane pieniądze

Wśród nowości nie mogło zabraknąć i popularnego w Polsce gatunku jakim jest docu-drama. W emitowanej od 1 marca produkcji Kochane pieniądze zobaczymy historie obyczajowe i kryminalne, dramatyczne i komiczne, z happy endem i bez. Emisja od poniedziałku do czwartku o godz. 18:00.

Premiera: 1 marca TV4

Chyłka – Inwigilacja

Chyłka – Inwigilacja to już czwarta odsłona historii tytułowej pani prawnik. Tym razem bezkompromisowa, pewna siebie, ale mająca problemy z alkoholem mecenas zajmie się obroną podejrzanego o terroryzm młodego muzułmańskiego chłopaka. Gwiazdami kolejnej adaptacji prozy Remigiusza Mroza są Magdalena Cielecka, Filip Pławiak oraz Nikodem Rozbicki.

Premiera: 23 lutego (Player)

Mamy to

Mamy to ma być lekkim serialem komediowym, który w bezpretensjonalny i zabawny sposób opowie o trudach oraz wyzwaniach z jakimi mierzą się świeżo upieczeni rodzice. W głównych rolach pojawią się Katarzyna Kołeczek, Szymon Mysłakowski, Laura Breszka i Szymon Roszak

Premiera: Wiosna 2021 (Player)



Tajemnica zawodowa

Tajemnica zawodowa to serial kryminalno-obyczajowy, którego gwiazdami są Cezary Pazura, Magdalena Różczka, Anna Dereszowska oraz Piotr Stramowski. Produkcja łączyć ma w sobie wątki prawnicze z medycznymi. Główną osią fabuły jest walka prawniczki Julii Żurawskiej o oczyszczenie męża z zarzutów kryminalnych.

Premiera: 17 lutego w TVN (serial dostępny również w Player.pl)

LAB

Lab to nowy codzienny serial stacji TVN, która opowiada o grupie policjantów rozwiązujących kolejne kryminalne zagadki. Produkcja reklamowana jest jako pierwsza, w której widzowie będą mogli zobaczyć kolejne etapy śledztwa od miejsca zbrodni, odnalezienia zwłok, do prosektorium, laboratorium i sali przesłuchań.

Data premiery: 15 lutego (TVN). Dostępny również w Player

25 lat niewinności – Sprawa Tomka Komendy

Głośny dramat oparty na prawdziwej historii i jedna z najczęściej oglądanych produkcji w polskich kinach w 2020 roku w styczniu pojawiła się w rozszerzonej i serialowej wersji na Player. Całość liczy cztery odcinki.

Data premiery: 24 stycznia (Player)

Nieobecni

Listę zamyka serial Nieobecni, który na Player zadebiutował 29 grudnia zeszłego roku, lecz większość jego odcinków oraz emisja telewizyjna umiejscowione zostały w bieżącym roku, więc w ten sposób produkcja z Piotrem Głowackim i Justyną Wasilewską trafia do naszego zestawienia. Nieobecni to dziesięcioodcinkowy, inspirowany sprawami najgłośniejszych zaginięć w naszym kraju serial kryminalno-obyczajowy. Fabuła koncentruje się na śledztwie w sprawie członków rodziny Gajdów, które prowadzi cierpiący na zespół Aspergera ekscentryczny komisarz.

Data premiery: 20 stycznia TVN (Dostępny również na Player)



