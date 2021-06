Ready For od Motoroli jako centrum domowej rozrywki i pracy

Motorola już jakiś czas temu zaprezentowała swój flagowy model moto g100 i jasno daje do zrozumienia, że rynek smartfonów jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy. Wraz z prezentacją moto g100 zadebiutowała autorska platforma Ready For, która ma bardzo dużo do zaoferowania. Jakie są jej główne atuty?

Czym jest Ready For?

Motorola Ready For to platforma, która pozwala podłączyć smartfon do monitora lub telewizora i obsługiwać „system” przy użyciu klawiatury, myszki czy też samego telefonu jako touchpad. Łączymy się poprzez użycie specjalnego kabla z końcówkami USB-C i HDMI -który znajduje się w zestawie wraz z telefonem.

Mobilny Pulpit

Dzięki opcji mobilny pulpit korzystanie z tego systemu przypomina tradycyjny komputer stacjonarny – mamy tutaj dolną belkę wraz z menu i wszystkimi potrzebnymi aplikacjami oraz pulpit z ikonami. Do tego typu rozwiązania polecamy podłączenie myszki bezprzewodowej (np. Lenovo ThinkPad X1 Presenter Mouse) oraz klawiaturę (np. Lenovo ThinkPad TrackPoint Keyboard II). W takim połączeniu nasza praca odbywa się jak na klasycznym Windowsie lub MacOs. Bez problemu obsłużymy pocztę, PDF-y, arkusze kalkulacyjne czy też odpalimy przeglądarkę i odtworzymy YouTube. Największe obawy można było mieć co do samej wydajności tego systemu przy większej liczbie otwartych aplikacji – jak się okazuje niepotrzebnie – całość działa płynnie, bez lagów, opóźnień czy „crashów”.



Tryb Telewizor

Tryb telewizor to genialna opcja dla osób, które nie mają bezpośrednio dostępu do telewizora „smart” lub często podróżują i chcą w hotelowym pokoju korzystać z Netflixa, HBO GO czy też YouTube. Po wyborze tego trybu mamy dostęp do tych aplikacji i możemy cieszyć się naszym ulubionym serialem niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Świetnie się również sprawdzi w połączeniu z projektorem, który bardzo często potrzebuje zewnętrznego źródła sygnału do wyświetlania.

Tryb Gry

Dla fanów gier w Ready For również nie zabrakło ciekawego trybu. Pulpit jest w tym wypadku bardzo podobny do trybu telewizora, natomiast zamiast aplikacji do rozrywki znajdują się tam tytuły gier, które aktualnie znajdują się na naszym telefonie. Kluczowe jednak do pełnego wykorzystania tego trybu jest podłączenie pada bezprzewodowego (np. od Xboxa) – wtedy możemy w stu procentach cieszyć się z interesujących nas tytułów i napawać rozgrywką.

Tryb Czat wideo

W dobie tego, co dzieje się na świecie i pracy zdalnej, na którą wiele osób musiało przystać – wideokonferencje stały się codziennością. Ready for także oferuje specjalny tryb dedykowany właśnie do takich rozmów. Niezależnie z jakiego korzystamy programu, dzięki moto g100 wykorzystamy pełny potencjał kamery i połączymy go z dużym ekranem.

Ready For – czy to dobry kierunek?

Ready For to platforma, która ma ogromny potencjał rozwoju. Już na ten moment sprawuje się znakomicie i oferuje szereg udogodnień w codziennym życiu. Dzięki bardzo prostemu i intuicyjnemu oprogramowaniu jest przystępna dla każdego i niezależnie od wieku użytkownika nie powinna sprawiać problemu z obsługą. Wierzę, że Motorola będzie stale udoskonalać ten projekt i kto wie, czy w przyszłości smartfony będą odgrywać jeszcze większą rolę niż dziś.