Sprawdź, czy serial Preacher jest dla Ciebie!

Dzisiejszy świat seriali wypełniony jest rozlicznymi superbohaterskimi produkcjami. Jest ich na tyle dużo, że niejeden widz ma prawo nieźle się zapętlić. Z okazji telewizyjnej premiery 2. sezonu Preachera na kanale AMC podrzucamy kilka tropów związanych z tym tytułem.

Preacher jest dla Ciebie, jeśli…

…masz dość hegemonii Marvela i DC

Najpopularniejszymi produkcjami superhero są oczywiście te należące do stajni Marvela i DC Comics. Co jakiś czas pojawiają się jednak pewne odmienne pozycje, stanowiące miłą alternatywę. Wystarczy wspomnieć chociażby o The Boys czy The Umbrella Academy, Preacher natomiast może być tego dobrym dopełnieniem.

…szukasz mocnej, bezkompromisowej rozrywki

Spośród aktualnych seriali na podstawie komiksów, Preacher raczej nie zostanie postawiony obok historyjek z Disney Plus. Pomimo rozładowującego pewne sytuacje czarnego humoru to wciąż mroczna opowieść. Nawet postaci spotykane po drodze – takie jak Święty od Morderców, wszechobecne anioły, demony i jeszcze inne mniej bądź bardziej przerażające maszkary – sugerują, że to nie będzie byle majówka, a pełnokrwista produkcja z elementami grozy.

…lubisz odważną mieszankę różnych motywów

Warto jeszcze zaznaczyć wielogatunkowość Preachera. Tutaj horror miesza się z czarną komedią, a nawiązania do religijnych motywów idą ręka w rękę z przekleństwami i atmosferą typową dla nizin amerykańskiej społeczności. 2. sezon jeszcze bardziej potęguje to wrażenie, idąc zupełnie pod prąd, jeśli chodzi o konwencje.

…lubisz adaptacje, które potrafią dać coś od siebie

Faktem jest także to, że Preacherowi daleko do robionych od linijki adaptacji komiksów. Twórcy postarali się zaimplementować wiele własnych konceptów do tego, co zostało stworzone przez Gartha Ennisa. Jeżeli wolicie być zaskoczeni w trakcie oglądania i, dajmy na to, nadrabiania kart pierwowzoru, to jak najbardziej serial dla Was!

2. sezon „Preachera” do obejrzenia już od poniedziałku, 21 czerwca o 22:00 na kanale AMC. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek o tej samej porze.

Ilustracja wprowadzenia: Skip Bolen/AMC