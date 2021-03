Co obejrzeć po: Chicago Fire. Podobne seriale dramatyczne

Chicago Fire jest jednym z najpopularniejszych seriali o strażakach. Oglądać go można w Polsce na kanale FOX, ale też cztery sezony dostępne są na Amazon Prime Video. Niebezpieczne akcje ratownicze, traumatyczne przeżycia, zmagania i trudy życia codziennego, to tylko niektóre z wątków poruszanych w tym serialu. Nie jest to jednak jedyna produkcja łącząca w sobie intensywną akcję i dramat. Jeśli szukacie czegoś w zbliżonym klimacie, to nasza lista z pewnością może Wam pomóc. Przedstawiamy seriale podobne do Chicago Fire, które są warte obejrzenia.

SERIALE PODOBNE DO CHICAGO FIRE

9-1-1

9-1-1 to serial opowiadający o pracy policjantów, ratowników medycznych, strażaków oraz dyspozytorów telefonu alarmowego 911. Produkcja opiera się na rzeczywistych doświadczeniach służb ratowniczych, którzy bardzo często znajdują się w niebezpiecznych i trudnych do opanowania sytuacjach. Bohaterowie tego serialu również ryzykują swoje zdrowie, a czasem i życie by ratować innych. Twórcą 9-1-1 jest znany scenarzysta i reżyser Ryan Murphy, który stworzył także inne popularne seriale takie jak Glee, American Horror Story czy Królowe Krzyku. Zdecydowanie jest to produkcja w klimacie Chicago Fire.

Chicago PD

Kolejną podobną propozycją jest spin-off Chicago Fire, który przedstawia pracę policjantów z Chicago. 21 okręg posterunku policji jest podzielony na dwa zespoły, w którym jedną grupę stanowi jednostka wywiadowcza, a drugą umundurowani policjanci zajmujący się patrolem miasta. Jednostką wywiadowczą, która ma za zadanie walczyć z poważnymi przestępstwami dowodzi sierżant Hank Voight.

Jednostka 19

Podobnie jak Chicago Fire, ten serial podąża za grupą strażaków, ale z miasta Seattle, którzy każdego dnia ryzykują życie ratując innych. Produkcja przenosi do codziennego życia pracowników straży pożarnej, pełnego stresu i niebezpiecznych sytuacji oraz opowiada o prywatnych perypetiach ludzi z tytułowej Jednostki 19 z Seattle. Ten serial obyczajowy jest spin-offem bardzo popularnej produkcji Chirurdzy.

Strażacy

Następną produkcją podobną do Chicago Fire jest polski serial obyczajowo-sensacyjny Strażacy. Głównym bohaterem granym przez Macieja Zakościelnego jest aspirant Adam Wojnar, który pracuje w jednostce zawodowej straży pożarnej w Warszawie. Podczas jednej z akcji działa wbrew poleceniom szefa i w rezultacie jeden ze strażaków zostaje ranny. Aspirant zostaje oskarżony o niesubordynację i wysłany na przymusowy urlop. Pierwszy polski serial o strażakach można nadrobić na TVP VOD.

Chicago Med

Ta produkcja jest kolejnym serialem osadzonym w tym samym uniwersum co Chicago Fire. Serial skupia się na codzienności miejskiego szpitala, który działa bardzo sprawnie dzięki oddanemu personelowi. Lekarze każdego dnia muszą walczyć o życie swoich pacjentów, jednocześnie próbując oddzielić problemy prywatne od zawodowych. Produkcję o bohaterach z Chicago można obejrzeć na kanale Fox!

9-1-1 Teksas

9-1-1 Teksas to trzymający w napięciu spin-off serialu 9-1-1 o pracy służb ratowniczych. Jego głównym bohaterem jest Owen Strand – strażak z remizy na Manhattanie, który przeżył dramatyczne wydarzenia z 11 września 2001 roku. Po tych wydarzeniach Owen musiał zbudować na nowo swój zespół. Prawie 20 lat później staje przed podobnym wyzwaniem – zostaje poproszony, by po tragicznym wypadku odbudować remizę w Austin w Teksasie. Serial z Liv Tyler i Robem Lowe również do obejrzenia na kanale Fox.

Interesują Cię nie tylko seriale podobne do Chicago Fire?

Przeczytaj:

Ilustracja wprowadzenia: materiały promocyjne