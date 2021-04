Co obejrzeć po: Pamiętnik? Podobne filmy romantyczne

Pamiętnik jest uważany za jeden z najlepszych love story wszech czasów. Miłosna produkcja oparta na powieści Nicolasa Sparksa o tym samym tytule pomimo upływu 17 lat od premiery wciąż cieszy się ogromną popularnością. Jeśli szukacie podobnych filmów romantycznych, to nasze zestawienie z pewnością może Wam pomóc.

Film z 2004 roku z Rachel McAdams i Ryanem Goslingiem w rolach głównych opowiada o miłości, którą rozdzieliły przeciwności losu. Historię zakochanej pary poznajemy, gdy Duke odczytuje na głos stary pamiętnik chorej na alzheimera Allie. Słowa zapisane w wyblakłym zeszycie ożywiają miłosną historię dwojga ludzi, którym na drodze do szczęścia stanęła wojna i podziały klasowe lat 40. Pamiętnik jest godnym reprezentantem filmów romantycznych, ale zdecydowanie nie jedynym, na który warto zwrócić uwagę. Oto ranking miłosnych love story podobnych do Pamiętnika!

I że cię nie opuszczę (2012)

Pierwszą propozycją jest produkcja, w której jedną z głównych ról także odgrywa Rachel McAdams. Film skupia się na historii młodego małżeństwa, które przeżywa ogromną tragedię. W wyniku wypadku samochodowego Leo zostaje ranny, a Paige doznaje poważnych uszkodzeń czaszki i zapada w śpiączkę. Po wybudzeniu okazuje się, że straciła pamięć i Leo stał się dla niej obcą osobą. Zrozpaczony mąż stara się zrobić wszystko, by jego ukochana odzyskała pamięć. Gdy nic nie pomaga, Leo postanawia sprawić, by żona zakochała się w nim po raz drugi. Film I że cię nie opuszczę, podobnie jak Pamiętnik powstał na podstawie książki. Obie produkcje łączy również motyw utraty pamięci.

Dla Ciebie wszystko (2014)

Amerykański melodramat Dla Ciebie wszystko, podobnie jak Pamiętnik jest oparty na powieści Nicolasa Sparksa. Opowiada historię Dawsona i Amandy, którzy w czasach młodości byli w sobie szaleńczo zakochani. Po pewnych ciężkich wydarzeniach zerwali ze sobą i ich drogi się rozeszły. 20 lat później ponownie spotkają się w rodzinnym miasteczku na pogrzebie dawnego przyjaciela. Ich uczucie odradza się na nowo wraz ze wszystkimi problemami, które były powodem ich długoletniej rozłąki. Film w reżyserii Michaela Hoffmana można obejrzeć w serwisie Netflix.

West Side Story (1961)

Ten nagrodzony wieloma Oscarami musical tak jak Pamiętnik przedstawia historię dwojga zakochanych, których los wystawia na ciężką próbę. Film osadzony w latach 50. XX wieku opowiada o nowojorskiej dzielnicy West Side, na której nieustannie toczą się walki dwóch gangów. Maria jest siostrą szefa młodzieżowego gangu Portorykańczyków, a Tony najlepszym przyjacielem szefa Jetsów. Mimo wszelkich przeciwności Tony i Maria zakochują się w sobie, ale siłą rzeczy zostają wciągnięci w porachunki obu gangów szykujących się do wielkiego starcia. W 2021 roku swoją premierę ma mieć kolejna filmowa wersja kultowego broadwayowskiego musicalu West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga.

50 pierwszych randek (2004)

Bohaterka tego filmu podobnie jak Allie z Pamiętnika cierpi na utratę pamięci. W wyniku wypadku samochodowego postać odgrywana przez Drew Barrymore utraciła zdolność do zapamiętywania nowych zdarzeń. Codziennie po obudzeniu nie pamięta, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Kiedy przypadkowo spotyka Henry’ego, mężczyzna pierwszy raz prawdziwie się zakochuje. Jedyną przeszkodą w miłości, jest jednak ulotna pamięć Lucy. Henry postanawia spotykać się z nią codziennie, by pewnego dnia dziewczyna mogła go zapamiętać i odwzajemnić uczucie. Komedia romantyczna dostępna jest w serwisach VOD: iTunes oraz Chilli.

Szkoła uczuć (2002)

Tak jak w przypadku Pamiętnika, ta produkcja także powstała w oparciu o powieść Nikolasa Sparksa i przedstawia historię dwójki ludzi ze skrajnie różnych środowisk. Popularny i buntowniczy Landon Carter w wyniku głupich zabaw ze znajomymi naraża życie swojego kolegi i zostaje złapany przez policję. W ramach resocjalizacji musi m.in. pomagać innym uczniom w nauce i dołączyć do szkolnego przedstawienia. Właśnie tam poznaje skromną córkę pastora, która w niczym nie przypomina dziewczyn, z którymi do tej pory miał do czynienia. Gdy Landon poznaje bliżej Jamie, odkrywa, że się w niej zakochuje. Jednak w miłości nic nie jest proste, a los ma już dla Jamie inne plany. Jeśli interesują cię filmy podobne do Pamiętnik to ten tytuł musisz koniecznie zapisać na swojej liście do obejrzenia!

