Co obejrzeć po: TY (You)? Podobne seriale kryminalne

Ty (You) jest jednym z najpopularniejszych seriali Netflixa. Produkcja luźno oparta na powieści Caroline Keepnes o tym samym tytule, opowiada o Joe, który poznaje w księgarni młodą pisarkę Beck. By zbliżyć się do dziewczyny, zdobywa o niej informacje za pomocą mediów społecznościowych. Z czasem jego zauroczenie przeradza się w obsesję, a w imię miłości jest w stanie posunąć się do wszystkiego. Jeśli szukacie seriali w zbliżonym klimacie, to nasze zestawienie z pewnością może Wam pomóc. Przedstawiamy seriale podobne do Ty (You) z Netflix!

Dirty John

Ta produkcja stworzona na podstawie podcastu Los Angeles Times jest oparta na faktach. Ośmioodcinkowy serial opowiada o niewinnym związku rozpoczętym na portalu randkowym, który przemienił się w prawdziwą tragedię. Życie Debry Newell rozpadało się po tym, jak została wciągnięta w sieć kłamstw i oszustw Johna Meehana. Tytułowy Dirty John, zupełnie jak główny bohater TY (You) jest uroczy, przystojny i troskliwy, ale skrywa również mroczne tajemnice. Do osiągnięcia swoich celów jest gotowy posunąć się do wszystkiego – nawet do morderstwa. Produkcja dostępna w katalogu Neflix.

Bates Motel

Duży wpływ na psychikę głównego bohatera TY (You) miało jego trudne dzieciństwo. Serial Bates Motel przedstawia podobną tematykę, gdyż na młodego Normana Batesa, tak samo jak na Joe, ogromny wpływ wywarły trudy dorastania i skomplikowana relacja z matką. Gdy Norma Bates wraz z synem kupuje dom oraz umiejscowiony nieopodal motel, chłopak zaczyna popadać w szaleństwo. Powoli wyrasta na seryjnego mordercę z filmowego hitu Psychoza z 1960 roku.

Upadek

Akcja serialu Upadek skupia się wokół seryjnego mordercy Paula Spectora oraz nadinspektor policji Stelli Gibson, która próbuje go schwytać. Spector, w którego wciela się Jamie Dornan jest przykładnym mężem i ojcem oraz psychoterapeutą. Nikt nie podejrzewa, że może stać za morderstwami młodych kobiet w Belfaście. Nadinspektor nieświadoma tożsamości mordercy, buduje profil psychologiczny i wkrótce ich drogi się krzyżują. Jej konfrontacja ze Spectorem prowadzi do nieoczekiwanych zwrotów akcji…

The End of the F***ing World

Kolejnym zbliżonym do You serialem jest The End of the F***ing World. Produkcja opowiada o młodym Jamesie, który ma zadatki na psychopatę. Kiedy nudzi go zabijanie zwierząt, postanawia zapolować na człowieka. Właśnie wtedy spotyka na swojej drodze buntowniczkę Allysę i postanawia ją zabić. Niczego nieświadoma dziewczyna, proponuje Jamesowi ucieczkę. Chłopak kradnie auto swojego ojca i wyruszają razem w dość pechową i niebezpieczną wyprawę. Serial do nadrobienia na Netflix!

Dexter

Główny bohater tego serialu podobnie jak Joe z You skrywa mroczny sekret. W ciągu dnia pracuje dla policyjnego laboratorium, a w nocy przemienia się w seryjnego mordercę. Posługując się swoim kodeksem, zabija osoby, które w jego mniemaniu zasługują na śmierć. Pewnego dnia w sielankowe życie Dextera wkrada się ktoś, kto wyrywa bohatera z rutyny – morderca z ciężarówki-chłodni. Okalecza swe ofiary w niezwykle oryginalny i wyjątkowy sposób, co imponuje Dexterowi. Okazuje się, że obaj panowie mają ze sobą więcej wspólnego, niż się wydaje…

