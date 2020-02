Filmy dokumentalne – Ranking najlepszych filmów!

Oto najlepsze filmy dokumentalne! Poruszające, szczere, często odsłaniające brutalne fakty. Filmy dokumentalne to co prawda gatunek cieszący się nie największą popularnością, ale znajdzie się kilka produkcji, które rozpoznają nawet ci, którzy zazwyczaj się nim nie interesują. Przykładem może być choćby znakomity Diego. Poniżej zatem znajdują się filmy dokumentalne, które są najbardziej godne polecenia!

1. Free Solo: ekstremalna wspinaczka (2018) Reżyseria Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 90 zobacz zwiastun Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy ChinDokumentalny Zapierająca dech w piersiach przyroda i przerażający plan - wspinaczka na wysokość 2300 m po niemal pionowej skale, i to bez zabezpieczenia. Alex Honnold postanowił dokonać niemożliwego i spełnić życiowe marzenie - wspiąć się na majestatyczny El Capitan w parku narodowym Yosemite. Cel uda się osiągnąć, ale tylko wtedy, gdy wszystko pójdzie zgodnie z planem, a jak wiadomo, przy tego rodzaju wspinaczce możliwa jest nieskończona liczba scenariuszy, wystarczy obluzowany kamień, silniejszy powiew wiatru. "Free Solo" zachwyca i zdumiewa widokami, ale ukazuje też motywacje ekstremalnego wspinacza. Często niezrozumiałe dla postronnych, którzy nie wiedzą, po co ryzykować życie dla czegoś tak błahego jak sport wyczynowy, uprawiany w dużej mierze tylko dla samego siebie i ciągłego przekraczania własnych granic. Alex niczego nie tłumaczy, ale po prostu wspina się dalej, wyznaczając limity ludzkiej wytrzymałości. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 2. Sugar Man (2012) Reżyseria Malik Bendjelloul Gatunek Biograficzny, Dokumentalny, Muzyczny Nasza ocena 82 zobacz zwiastun Malik BendjelloulBiograficzny, Dokumentalny, Muzyczny Wspaniała historia człowieka, który nie wiedział o tym, że jest sławny. Sixto Rodriguez po mało spektakularnym sukcesie swojej drugiej płyty porzucił muzyczną karierę i zapadł się pod ziemię. Grono jego fanów w RPA postanowiło go odnaleźć i udało im się to, a zaskoczony Sixto odkrył, że kochają go tysiące ludzi. Mimo, że stworzony w mało spektakularnej formie dokumentu Sugar Man wyciska łzy z oczu, inspiruje i cieszy. Po seansie płyta artysty na pewno zagości na wielu półkach w Waszych domach, bo to prawdziwy miód na uszy. Zobaczcie sami, jak przebiegały poszukiwania Sugarmana! polecasz tę produkcję? 50% 3. Jutro albo pojutrze (2018) Reżyseria Bing Liu Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Bing LiuDokumentalny Rockford w stanie Illinois. W samym sercu amerykańskiego "pasa rdzy", trzej przyjaciele: Zack, Keire i reżyser filmu Bing spędzają wolny czas na jeżdżeniu na deskorolce po mieście i imprezowaniu. Silne i głębokie relacje tych trzech młodych mężczyzn i ich dorastanie są rdzeniem filmu stworzonego przez jednego z nich z młodzieńczą energią, choć jednocześnie imponującym poziomem dojrzałości. I choć film kręcony był początkowo w sposób spontaniczny, jako czysta rejestracja codzienności trzech młodych zaprzyjaźnionych ze sobą deskorolkarzy, to w efekcie stał się poruszającym zapisem procesu ich dorastania i konieczności podejmowania trudnych życiowych decyzji. Wolność otwiera drogę do odpowiedzialności i dojrzałości. Obserwujemy wnikliwy portret nieokrzesanych młodych skejtów, którzy wkraczają w dorosłość i zostają postawieni w sytuacjach, gdzie każdy wybór, zarówno dobry, jak i zły, zamyka jedne drzwi i otwiera nowe. Każdy z nich ma własne demony, z którymi musi zmierzyć się na prywatnym froncie. 23-letni Zack zostaje nieoczekiwanie ojcem, a 17-letni Keire dostaje pierwszą pracę. Bing zostaje wtłoczony w burzliwy związek Zacka z dziewczyną, a Keire zmaga się wewnętrznie z problemem rasowej tożsamości i śmiercią ojca. Film pokazuje zmiany, jakie z upływem lat zachodzą w życiu i osobowości trzech młodych deskorolkarzy, którzy ostatecznie pokonują niepewną przepaść między dzieciństwem a dorosłością. Jest wyjątkowym, bo bardzo szczerym, spojrzeniem młodego mężczyzny na proces dorastania i radzenia sobie z nieokiełznaną młodością nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 4. Tylko nie mów nikomu (2019) Reżyseria Tomasz Sekielski Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Tomasz SekielskiDokumentalny Film koncentruje się na przedstawieniu problemu pedofilii wśród polskich księży. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 100% 5. Diego (2019) Reżyseria Asif Kapadia Gatunek Biograficzny, Dokumentalny, Sportowy Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Asif KapadiaBiograficzny, Dokumentalny, Sportowy Historia Diego Maradony – ikony, oszusta, łajdaka, boga – człowieka, którego charyzma, ambicja i talent wyniosły na sam szczyt, żeby za chwilę zrzucić go z piedestału. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 6. Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła (2019) Reżyseria Chris Smith Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 Chris SmithDokumentalny Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska. polecasz tę produkcję? 50% 7. Leaving Neverland (2019) Reżyseria Dan Reed Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 Dan ReedDokumentalny Dwaj mężczyźni, którzy w dzieciństwie przyjaźnili się z Michaelem Jacksonem, opowiadają swoje historie. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 8. Kraina miodu (2019) Reżyseria Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 75 Ljubomir Stefanov, Tamara KotevskaDokumentalny 50-letnia Hatidze mieszka z chorą matką w opustoszałej macedońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest ostatnią z linii niezależnych pszczelarzy, którzy sprzedają miód w małych partiach. Handluje nim w najbliższym mieście, oddalonym od jej domu o cztery godziny drogi. Codziennie chodzi po zboczu wzgórza, aby sprawdzić swoje ule. Kocha pszczoły, zaklina je śpiewem, delikatnie manewrując plastrami miodu bez kombinezonu, siatki na twarzy lub rękawiczek. Żyje tradycyjnie, w zgodzie z naturą. Jednak pewnego dnia do jej okolicy wprowadza się wielodzietna rodzina. W jej życie wkradają się wrzeszczące dzieci, ryczące krowy i silniki. Nowi sąsiedzi również hodują pszczoły, ale traktują miód i pszczoły zgoła inaczej. Tradycję zastępuje twardy biznes i maksymalna eksploatacja. Hatidze czuje, że to, czego nie da się zmienić, należy zaakceptować. Jednak nowi przybysze mogą poważnie zagrozić jej życiu oraz ulom, które posiada. Film ukazuje zanikającą tradycję szacunku do pszczół i traktowania ich jak partnerów, a nie poddanych człowiekowi niewolników produkujących miód polecasz tę produkcję? 50% 9. Świadkowie Putina (2019) Reżyseria Witalij Manski4 Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 75 Witalij Manski4Dokumentalny Na podstawie materiałów z lat 1999-2000, relacji świadków wydarzeń, jakie miały miejsce po grudniu 1999 roku oraz własnych refleksji i doświadczeń z tamtego okresu reżyser tworzy filmowy portret Władimira Putina i przełomowego okresu w historii Rosji. polecasz tę produkcję? 50% 10. W rytmie Kuby (2019) Reżyseria Danny Clinch, T.G. Herrington Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 70 zobacz zwiastun Danny Clinch, T.G. HerringtonDokumentalny „W rytmie Kuby” opowiada historię słynnego nowoorleańskiego zespołu „Preservation Hall Jazz Band”, który odtwarza swoje muzyczne korzenie i odkrywa połączenie, które przebiega znacznie głębiej niż można to sobie wyobrazić. Dołącz do zespołu, który przemierza Kubę w poszukiwaniu rodzimej muzyki. Muzyki, która przyczyniła się do powstania jazzu w Nowym Orleanie. Zobacz, jak spotkania z najbardziej kultowymi muzykami Kuby prowadzą do spontanicznej i uduchowionej współpracy. polecasz tę produkcję? 50% 11. Apollo 11 (2019) Reżyseria Todd Douglas Miller Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 70 Todd Douglas MillerDokumentalny Film dający wiele ciekawych informacji na temat pierwszego lądowania człowieka na księżycu. polecasz tę produkcję? 50% 12. Amerykańska fabryka (2019) Reżyseria Julia Reichert, Steven Bognar Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 60 Julia Reichert, Steven BognarDokumentalny Twórcy zabierają widzów do amerykańskiego stanu Ohio, gdzie analizują działania chińskiego miliardera, który na terenie opuszczonej fabryki General Motors otwiera własny zakład produkcyjny i zatrudnia w nim dwa tysiące amerykańskich pracowników. Choć na początku wszyscy tryskają optymizmem, wkrótce dochodzi do zderzenia napędzanej nowymi technologiami chińskiej rzeczywistości z realiami życia amerykańskich robotników. polecasz tę produkcję? 50% 13. Pavarotti (2019) Reżyseria Ron Howard Gatunek Biograficzny, Dokumentalny Nasza ocena 50 zobacz zwiastun Ron HowardBiograficzny, Dokumentalny Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Tylko on mógł zmusić Lady D. do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich. W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% Pokaż więcej (20)