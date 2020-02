Filmy Netflix 2019 – Ranking najlepszych filmów oryginalnych!

Oto najlepsze filmy Netflix 2019! Prezentujemy ranking najbardziej polecanych filmów Netflix Original w 2019 roku, który zapisał się złotymi zgłoskami dla platformy. Sukcesy Netflixa to nie tylko Irlandczyk i Historia małżeńska. Przeczytajcie poniższe zestawienie, w którym znalazły się filmy Netflix Original z 2019 roku zaczynając od tych, które warto obejrzeć!

1. Historia małżeńska (2019) Reżyseria Noah Baumbach Gatunek Dramat Nasza ocena 95 zobacz zwiastun Noah BaumbachDramat Film Netflix 2019 roku. W rankingu najlepszych filmów 2019 redaktora naczelnego Movies Room - Tomasza Rewersa Historia małżeńska zajęła 1. miejsce! To historia miłosna, która ujawniła się wraz z jego rozbiciem. Poruszający, zabawny, szczery, przejmujący, aktualny, pouczający, prawdziwy! Te słowa to wciąż mało, żeby dobrze podsumować Historię małżeńską. Film przedstawia nam losy małżeństwa stojącego na skraju związku. Rozwód, opieka nad dzieckiem, problemy finansowe, niespełnione ambicje. Brzmi nudno? Nic bardziej mylnego! Historia małżeńska ze sceny na scenę porusza coraz większe emocje, angażując widza w problemy, które są nam wszystkim tak bliskie. Znakomity montaż i zdjęcia oraz przede wszystkim aktorski popis Scarlett Johansson i Adama Drivera! To właśnie najlepszy film 2019 roku! nasza recenzja polecasz tę produkcję? 67% 2. El Camino: Film „Breaking Bad” (2019) Reżyseria Vince Gilligan Gatunek Akcja, Dramat Nasza ocena 90 zobacz zwiastun Vince GilliganAkcja, Dramat Filmowa kontynuacja kultowego serialu Breaking Bad. Akcja filmu rozpoczyna się tam, gdzie zakończył się finałowy odcinek serialu, a w roli Jessego Pinkmana powraca Aaron Paul. Film oryginalny Netflix! nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 3. Irlandczyk (2019) Reżyseria Martin Scorsese Gatunek Biograficzny, Dramat, Kryminał Nasza ocena 90 zobacz zwiastun Martin ScorseseBiograficzny, Dramat, Kryminał Film Netflix "Irlandczyk" to osadzona w powojennej Ameryce epicka opowieść widziana oczami weterana II wojny światowej Franka Sheerana, oszusta i płatnego mordercy pracującego dla najbardziej osławionych przestępców XX wieku. Rozgrywająca się na przestrzeni kilkudziesięciu lat saga poświęcona jest jednej z największych zagadek kryminalnych w historii Stanów Zjednoczonych – tajemniczemu zaginięciu legendarnego przywódcy związków zawodowych Jimmy’ego Hoffa. Widzowie wezmą udział ww brutalnej podróży, podczas której zostaną przed nimi odsłonięte kulisy funkcjonowania przestępczego półświatka, wewnętrznych walk o wpływy oraz kryminalnych powiązań ze światem polityki. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 4. Fyre: Najlepsza impreza, która nigdy się nie zdarzyła (2019) Reżyseria Chris Smith Gatunek Dokumentalny Nasza ocena 80 Chris SmithDokumentalny Festiwal Fyre był reklamowany jako luksusowe wydarzenie muzyczne na prywatnej wyspie, ale zbytnia pewność siebie organizatora doprowadziła do wielkiego fiaska. polecasz tę produkcję? 50% 5. Dwóch papieży (2019) Reżyseria Fernando Meirelles Gatunek Dramat Nasza ocena 75 zobacz zwiastun Fernando MeirellesDramat Film Netflix uznany za jeden z najlepszych w 2019 roku! W 2012 roku kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), głęboko zawiedziony kierunkiem, w którym zmierza Kościół Katolicki prosi papieża Benedykta (Anthony Hopkins), aby pozwolił mu przejść na emeryturę. Zamiast tego nękany wątpliwościami i stojący w obliczu skandalu Benedykt wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Watykanu, aby wyjawić mu tajemnicę, która wstrząśnie podstawami kościoła. Na tle toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem i poczucia winy z przebaczeniem, te dwie skrajnie różniące się postacie będą musiały stawić czoła przeszłości i znaleźć wspólny język. To wszystko, aby zapewnić przetrwanie kościoła i nie stracić zaufania milionów wyznawców. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 0% 6. Ostatnie wakacje (2019) Reżyseria William Bindley Gatunek Komedia romantyczna, Przygodowy Nasza ocena 70 zobacz zwiastun William BindleyKomedia romantyczna, Przygodowy W trakcie ostatnich wakacji przed rozpoczęciem zajęć w college’u stojąca u progu dorosłości grupa przyjaciół próbuje szczęścia w dotychczasowych i całkiem nowych związkach. polecasz tę produkcję? 50% 7. Klaus (2019) Reżyseria Sergio Pablos Gatunek Animacja Nasza ocena 70 Sergio PablosAnimacja Film Netflix idealny na święta! Jesper (Jason Schwartzman) okazuje się najgorszym studentem w historii akademii listonoszy i zostaje przeniesiony na mroźną wyspę za północnym kołem podbiegunowym, gdzie skłóceni mieszkańcy rzadko ze sobą rozmawiają, a o pisaniu listów nie ma nawet mowy. Jesper jest już bliski rezygnacji, gdy znajduje wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alva (Rashida Jones) i poznaje Klausa (nagrodzony Oscarem J.K. Simmons), tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chatce pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń przywraca radość życia w Smeerensburg, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe, pełne magii zwyczaje, jak wieszanie skarpet na kominku. polecasz tę produkcję? 100% 8. Pralnia (2019) Reżyseria Steven Soderbergh Gatunek Komedia Nasza ocena 60 zobacz zwiastun Steven SoderberghKomedia Film Netflix original. Po tym jak beztroskie wakacje Ellen Martin (nagrodzona Oscarem Meryl Streep) przybierają tragiczny obrót, kobieta zaczyna badać sprawę lewej polisy ubezpieczeniowej i stopniowo zagłębia się w świat szemranych interesów, których wspólnym mianownikiem jest pewna kancelaria prawna z Panamy. Jej czarujący - i zawsze nienagannie ubrani - założyciele, Jürgen Mossack (nagrodzony Oscarem Gary Oldman) i Ramón Fonseca (nominowany do Złotego Globu Antonio Banderas), są ekspertami w pomnażaniu fortun za pomocą fasadowych spółek i rachunków ulokowanych w rajach podatkowych. Ellen jest w naprawdę nieciekawej sytuacji, ale okazuje się, że jej przypadek to tylko wierzchołek góry lodowej. Możni tego świata wyspecjalizowali się bowiem w unikaniu podatków, łapówkarstwie, a także w całej masie innych, mniejszych lub większych szwindli - a wszystko po to, by zapewnić dalsze trwanie zepsutemu do cna globalnemu systemowi finansowemu. "Pralnia" to barwny i nietuzinkowy film, który zabiera widzów w niezwykłą podróż do Chin, Meksyku, Afryki (przez Los Angeles) i na Karaiby. Jej zwieńczeniem jest ujawnienie przez dziennikarzy w 2016 r. tak zwanych "kwitów z Panamy", czyli poufnych dokumentów na temat wysoko postawionych klientów kancelarii Mossack Fonseca. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 9. Król (2019) Reżyseria David Michôd Gatunek Historyczny, Psychologiczny Nasza ocena 60 zobacz zwiastun David MichôdHistoryczny, Psychologiczny Historyczny film Netflix original. Hal (Timothée Chalamet) to krnąbrny książę, który opuścił dwór i zamieszkał wśród ludu, by uniknąć obowiązku objęcia tronu. Jednak po śmierci swojego ojca-tyrana Hal zostaje koronowany i - już jako król Henryk V - musi rozpocząć życie, przed którym tak bardzo się wzbraniał. Odkrywa świat polityki pałacowej i pozostawiony przez ojca chaos wojenny, a także mierzy się z bagażem emocjonalnym ze swojego minionego życia - w tym niełatwą relacją ze swoim najbliższym przyjacielem i mentorem, starzejącym się rycerzem-alkoholikiem Johnem Falstaffem (Joel Edgerton). nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 10. Chyba na pewno ty (2019) Reżyseria Nahnatchka Khan Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 60 zobacz zwiastun Nahnatchka KhanKomedia romantyczna Para przyjaciół z dzieciństwa po latach zakochuje się w sobie. polecasz tę produkcję? 50% 11. Świąteczny rycerz (2019) Reżyseria Monika Mitchell Gatunek Familijny Nasza ocena 60 Monika MitchellFamilijny Średniowieczny rycerz trafia do czasów współczesnych i zakochuje się w nauczycielce. polecasz tę produkcję? 50% 12. Upalne święta (2019) Reżyseria Ernie Barbarash Gatunek Familijny Nasza ocena 57 Ernie BarbarashFamilijny Aby poprawić sobie humor po wyjeździe syna do college’u mieszkająca na Manhattanie Kate Conrad (Kristin Davis) rezerwuje "drugi miesiąc miodowy" ze swoim mężem. Jednak ten, zamiast podziękowań, funduje żonie rozstanie. Porzucona Kate wybiera się więc samotnie do Afryki na safari. Podczas podróży po Zambii pomaga przewodnikowi (Rob Lowe jako Derek Holliston) uratować osieroconego słonika. Wspólnie przywracają go do zdrowia w miejscowym rezerwacie dla słoni, a Kate przedłuża swój pobyt na okres Świąt Bożego Narodzenia. Na horyzoncie widać nową miłość, więc Kate musi zdecydować: wrócić do domu czy pozwolić, aby ta przygoda okazała się przygodą jej życia? polecasz tę produkcję? 50% 13. Wysoka dziewaczyna (2019) Reżyseria Nzingha Stewart Gatunek Komedia Nasza ocena 55 Nzingha StewartKomedia Jodi (Ava Michelle) ma 16 lat i od zawsze była najwyższą dziewczyną w szkole, ale nigdy nie czuła się z tym dobrze. Odkąd pamięta, inne dzieciaki się z niej śmiały, a ona chodziła przygarbiona, ale teraz wreszcie los się odmienia. Jodi poznaje Stiga (Luke Eisner), niemal idealnego Szweda z uczniowskiej wymiany zagranicznej, który jest nawet wyższy od niej. Ta nowa znajomość wywraca świat Jodi do góry nogami i sprawia, że staje się ona częścią miłosnego trójkąta. Jednak dwójka jej najlepszych przyjaciół (Griffin Gluck i Anjelika Washington) oraz biorąca udział w konkursach piękności siostra Harper (Sabrina Carpenter) pomagają dziewczynie wreszcie pokonać kompleksy, przez które ta nie potrafiła docenić samej siebie. "Wysoka dziewczyna" jest pierwszym pełnometrażowym filmem w reżyserii Nzinghi Stewart. Będzie to ciepła i zabawna komedia o dorastaniu oraz o tym, jak znaleźć odwagę, żeby wreszcie przestać patrzeć w ziemię i śmiało spojrzeć przed siebie. polecasz tę produkcję? 50% 14. Wynajmij sobie chłopaka (2019) Reżyseria Chris Nelson Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 50 zobacz zwiastun Chris NelsonKomedia romantyczna Licealista tworzy aplikację, dzięki której można go wynająć jako chłopaka na różne uroczystości. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 15. Świąteczny książę: Królewskie dziecko (2019) Reżyseria John Schultz Gatunek Familijny Nasza ocena 50 John SchultzFamilijny Film Netflix będący już trzecią częścią popularnej serii świątecznej. Zbliżają się święta, a w Aldovii wszyscy czekają na narodziny królewskiego potomka. Amber i Richard goszczą członków rodu panującego z odległego królestwa, aby odnowić pradawny rozejm. Jednak gdy gdzieś zawierusza się bezcenny 600-letni traktat, pokój zaczyna wisieć na włosku, a rodzina królewska staje w obliczu prastarej klątwy. polecasz tę produkcję? 50% 16. Święta nie na bogato (2019) Reżyseria Leslie Small Gatunek Familijny Nasza ocena 50 Leslie SmallFamilijny Samotny ojciec traci pracę radiowego DJ-a tuż przed Bożym Narodzeniem. Wraz z czwórką dzieci musi więc nieco zacisnąć pasa i odkryć, co oznacza prawdziwa radość. polecasz tę produkcję? 50% 17. Zabójczy rejs (2019) Reżyseria Kyle Newacheck Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 48 zobacz zwiastun Kyle NewacheckKomedia romantyczna Nowojorski policjant (Adam Sandler) zabiera swoją żonę (Jennifer Aniston) na dawno obiecaną podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna (Luke Evans) zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince'a. Kiedy Quince zostaje zamordowany, małżeństwo staje się głównymi podejrzanymi w śledztwie. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 100% 18. The Highwaymen (2019) Reżyseria John Lee Hancock Gatunek Akcja, Kryminał, Psychologiczny, Sensacyjny Nasza ocena 40 zobacz zwiastun John Lee HancockAkcja, Kryminał, Psychologiczny, Sensacyjny The Highwaymen w reżyserii Johna Lee Hancocka (Wielki Mike. The Blind Side) to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clyde’a. Gdy okazuje się, że dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną funkcjonariusze FBI nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu (Kevin Costner i Woody Harrelson), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 0% 19. Velvet Buzzsaw (2019) Reżyseria Dan Gilroy Gatunek Horror Nasza ocena 30 zobacz zwiastun Dan GilroyHorror Budzący respekt krytyk, wyrachowana właścicielka galerii i jej asystentka przejmują obrazy niedawno zmarłego artysty. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 20. Cisza (2019) Reżyseria John R. Leonetti Gatunek Horror Nasza ocena 15 zobacz zwiastun John R. LeonettiHorror Ziemię zaatakowały przerażające stworzenia, które namierzają ofiary, nasłuchując ich odgłosów. Szesnastoletnia Ally Andrews (Kiernan Shipka), która straciła słuch w wieku 13 lat, wraz z rodziną szuka schronienia na odludziu, gdzie natrafia na groźną sektę pragnącą wykorzystać jej nieprzeciętne zdolności. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 0%