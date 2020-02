Komedie romantyczne 2019 – Ranking najlepszych filmów

Oto najlepsze komedie romantyczne 2019 roku! Prezentujemy ranking najlepszych komedii o miłości, które podbiły kina zdobywając dobre jak i złe noty od widzów. Komedie romantyczne często okazują się kasowymi hitami, jednak rzadko zdobywają one uznanie krytyków i wysokie oceny kinomanów. Przedstawimy zestawienie prezentujące najlepsze komedie romantyczne 2019 roku, pośród których znalazło się kilka perełek, takich jak Niedobrani.

1. Niedobrani (2019) Reżyseria Jonathan Levine Gatunek Komedia, Komedia romantyczna Nasza ocena 80 zobacz zwiastun Jonathan LevineKomedia, Komedia romantyczna Gdy bezrobotny i spłukany Fred Flarsky spotyka po latach swą dawną nianię i miłość z dzieciństwa Sekretarz Stanu Charlotte Field, wydaje się, że nie ma na świecie bardziej niedobranej pary. A jednak coś iskrzy. I to na tyle intensywnie, że Charlotte wbrew protestom doradców, zatrudnia Freda jako autora swych przemówień. Facet ma dobre pióro, jeszcze lepsze serce, ale w wielkim świecie porusza się jak słoń w składzie porcelany. Ona zaś właśnie ogłasza swą kandydaturę na stanowisko prezydenta. Konkurenci już zacierają ręce, bo Fred z pewnością zaprzepaści jej karierę. Chyba, że świat zobaczy w nim to, co dostrzegła ona… nasza recenzja polecasz tę produkcję? 100% 2. Gloria Bell (2019) Reżyseria Sebastián Lelio Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 75 zobacz zwiastun Sebastián LelioKomedia romantyczna Gloria żyje pełnią życia, a przynajmniej każdego dnia bardzo się stara. Jej dorosłe dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje młodszą partnerkę, ale Gloria ciągle liczy na to, że w jej życiu pojawią się jeszcze fajerwerki. Kiedy w jednym z klubów nocnych poznaje Arnolda, nowy romans rozbudza w niej nadzieje na przyszłość. I choć życie trzyma w zanadrzu jeszcze niejedną niespodziankę, to Gloria nie zamierza obrażać się na swój los. polecasz tę produkcję? 50% 3. Ostatnie wakacje (2019) Reżyseria William Bindley Gatunek Komedia romantyczna, Przygodowy Nasza ocena 70 zobacz zwiastun William BindleyKomedia romantyczna, Przygodowy W trakcie ostatnich wakacji przed rozpoczęciem zajęć w college’u stojąca u progu dorosłości grupa przyjaciół próbuje szczęścia w dotychczasowych i całkiem nowych związkach. polecasz tę produkcję? 50% 4. Yesterday (2019) Reżyseria Danny Boyle Gatunek Komedia romantyczna, Muzyczny Nasza ocena 70 zobacz zwiastun Danny BoyleKomedia romantyczna, Muzyczny Laureat Oscara® Danny Boyle („Slumdog. Milioner z ulicy”, „Steve Jobs”) łączy siły z uwielbianym na całym świecie scenarzystą Richardem Curtisem („Notting Hill”, „To właśnie miłość”) w nowej komedii wytwórni Working Title („Les Misérables. Nędznicy”, seria „Bridget Jones”). W rolach głównych: Lily James („Mamma Mia! Here We Go Again”, „Baby Driver”), Himesha Patela oraz Kate McKinnon. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 5. Trzy kroki od siebie (2019) Reżyseria Justin Baldoni Gatunek Dramat, Familijny, Komedia romantyczna Nasza ocena 65 zobacz zwiastun Justin BaldoniDramat, Familijny, Komedia romantyczna Stella Grant (Haley Lu Richardson) już za chwilę będzie miała siedemnaście lat… Jak każda nastolatka nie odrywa się od laptopa i z całego serca kocha swoich najlepszych przyjaciół. Od innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że większość życia spędza w szpitalu, cierpiąc na mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady i samokontrola – to dzięki nim żyje. Wszystko to zostanie poddane wielkiej próbie, gdy pozna czarującego Willa Newmana (Cole Sprouse), również pacjenta szpitala. Ich rodzącą się bliskość torpeduje… dystans, który muszą od siebie zachować – trzy kroki – aby nie pogorszyć swej sytuacji zdrowotnej. Tylko jak to zrobić, kiedy uczucie zaczyna wymykać się spod kontroli? A do tego Will nie chce się leczyć, nie wierzy w życie odmierzane dystansem trzech kroków. To właśnie Stella spróbuje wszystkiego, by zawalczył o życie i zdrowie. Ale czy uda się ocalić kogoś, kogo kochasz, jeśli nawet nie możesz go dotknąć? polecasz tę produkcję? 50% 6. Planeta Singli 3 (2019) Reżyseria Michał Chaciński, sam akina Gatunek Komedia, Komedia romantyczna Nasza ocena 60 zobacz zwiastun Michał Chaciński, sam akinaKomedia, Komedia romantyczna Każdy ma problemy z rodziną. Tomek i Ania wreszcie decydują się na ślub. Wesele – na prośbę Ani – odbędzie się na wsi, u krewnych Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia i matka są jak włoska rodzina – każda rozmowa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awantury jest czasami tylko krok. Do tego matka Ani, która przyjeżdża na wesele z dużo młodszym partnerem, rozmija się z wyobrażeniami matki Tomka o statecznej teściowej dla syna. Nie zabraknie nowych problemów w życiu weselnych gości – Oli i Bogdana, których małżeństwo zostanie wystawione na ciężką próbę przez raczkującego Mikołaja, a także Zośki, która polską wieś oglądała dotychczas tylko na Instagramie. Ale prawdziwą iskrą pod beczką prochu będzie dopiero niespodziewany przyjazd na ślub od lat niewidzianego ojca Tomka. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 7. Ktoś wyjątkowy (2019) Reżyseria Jennifer Kaytin Robinson Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 60 zobacz zwiastun Jennifer Kaytin RobinsonKomedia romantyczna Ambitna dziennikarka muzyczna Jenny (Gina Rodriguez) dostała wymarzoną pracę w prestiżowym magazynie i zamierza przeprowadzić się do San Francisco. A jej chłopak (Lakeith Stanfield)? Zamiast pojechać z ukochaną na Zachodnie Wybrzeże, postanawia zakończyć ich 9-letni związek. Chcąc ukoić zbolałe serce, Jenny zabiera swoje dwie najlepsze przyjaciółki, Erin (DeWanda Wise) i Blair (Brittany Snow), na ostatni szalony wypad na miasto w Nowym Jorku. "Ktoś wyjątkowy", film autorki scenariuszy i reżyserki Jennifer Kaytin Robinson (stworzyła m.in. "Sweet/Vicious" dla MTV), to zabawna i wzruszająca opowieść o przyjaźni, miłości i wkraczaniu w dorosłość przyszłej trzydziestolatki. polecasz tę produkcję? 50% 8. Chyba na pewno ty (2019) Reżyseria Nahnatchka Khan Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 60 zobacz zwiastun Nahnatchka KhanKomedia romantyczna Para przyjaciół z dzieciństwa po latach zakochuje się w sobie. polecasz tę produkcję? 50% 9. Jak romantycznie (2019) Reżyseria Todd Strauss-Schulson Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 55 zobacz zwiastun Todd Strauss-SchulsonKomedia romantyczna Nowojorska architekt Natalie (Rebel Wilson) robi wszystko, by w końcu doceniono ją w pracy, ale zamiast kreślić projekty drapaczy chmur, ciągle parzy komuś kawę i podaje kanapki. Jakby tego było mało, pewnego dnia zostaje napadnięta, a potem budzi się w szpitalu i odkrywa, że jej życie zamieniło się w komedię romantyczną, w której ona sama gra główną rolę. Czy ta zaprzysięgła cyniczka odnajdzie się w nowej koszmarnej rzeczywistości? polecasz tę produkcję? 100% 10. Czego pragną mężczyźni (2019) Reżyseria Adam Shankman Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 55 zobacz zwiastun Adam ShankmanKomedia romantyczna Ali Davis (Taraji P. Henson) jest odnoszącą sukcesy agentką sportową, która jest nieustannie stawiana do kąta przez swoich męskich kolegów. Kiedy Ali dostaje zasłużony awans, zastanawia, co jeszcze musi zrobić, aby odnieść sukces w świecie mężczyzny... i tak zdobywa umiejętność czytania w myślach mężczyznom! Swoją nowo odkrytą mocą Ali stara się przechytrzyć swoich kolegów, gdy ściga się, by podpisać kontrakt z następną gwiazdą koszykówki, ale musi poświęcić wiele, by wystawić na próbę jej relacje z najlepszymi przyjaciółmi i potencjalnym nowym ukochanym (Aldis Hodge). polecasz tę produkcję? 100% 11. Wynajmij sobie chłopaka (2019) Reżyseria Chris Nelson Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 50 zobacz zwiastun Chris NelsonKomedia romantyczna Licealista tworzy aplikację, dzięki której można go wynająć jako chłopaka na różne uroczystości. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 12. Zabójczy rejs (2019) Reżyseria Kyle Newacheck Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 48 zobacz zwiastun Kyle NewacheckKomedia romantyczna Nowojorski policjant (Adam Sandler) zabiera swoją żonę (Jennifer Aniston) na dawno obiecaną podróż po Europie. Przypadkowo spotkany na pokładzie samolotu tajemniczy mężczyzna (Luke Evans) zaprasza ich na prywatne spotkanie rodzinne na Super Jachcie należącym do leciwego miliardera Malcolma Quince'a. Kiedy Quince zostaje zamordowany, małżeństwo staje się głównymi podejrzanymi w śledztwie. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 100% 13. After (2019) Reżyseria Jenny Gage Gatunek Komedia romantyczna, Romans Nasza ocena 40 zobacz zwiastun Jenny GageKomedia romantyczna, Romans Pilna uczennica i oddana córka Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami. Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W jego spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego Tessa będzie odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, doznań i namiętności o jakie nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała. Odtąd nic już nie będzie takie samo…szczególnie, że wkrótce na jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości Hardina Scotta. nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 14. Last Christmas (2019) Reżyseria Paul Feig Gatunek Komedia romantyczna Nasza ocena 30 zobacz zwiastun Paul FeigKomedia romantyczna Kate (Clarke) mieszka w Londynie, czkawką odbijają się jej konsekwencje złych wyborów, jakich dokonała w życiu. Na co dzień pracuje jako elf w jednym ze sklepów z artykułami świątecznymi. Kiedy w jej życie wkracza Tom (Golding), wydaje się, że mężczyzna jest ideałem, może nawet więcej niż ideałem. Ale kiedy do Londynu puka „most wonderful time of the year”, wszystko zaczyna się psuć. A czasem powinno się po prostu pozwolić śniegowi padać, a sercu bić swoim rytmem. No, i wierzyć… nasza recenzja polecasz tę produkcję? 50% 15. Całe szczęście (2019) Reżyseria Tomasz Konecki Gatunek Komedia, Komedia romantyczna Nasza ocena 10 zobacz zwiastun Tomasz KoneckiKomedia, Komedia romantyczna W spokojne i uporządkowane życie Roberta, muzyka z orkiestry symfonicznej (Piotr Adamczyk), który samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka Filipa (Maks Balcerowski), niespodziewanie wbiega pełna energii i uroku popularna gwiazda fitness Marta (Roma Gąsiorowska). Dwa różne charaktery, spojrzenia na miłość i życie. Jej świat to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma swoje programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej twarz gości na okładkach najpopularniejszych magazynów. Robert to chodzące zaprzeczenie "sportowego trybu życia". Jego świat to spokojna przystań, rodzicielskie wyzwania, kosz pełen prania, klasówki z matematyki syna – wszystko to działa, dopóki w jego życiu nie pojawia się Marta… Przebojowa gwiazda i onieśmielony jej urokiem mężczyzna. Dlaczego los ich połączył? 