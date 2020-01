Najlepiej oceniane sezony seriali według Rotten Tomatoes!

Ostatnio rozpisaliśmy listę najlepszych filmów Marvela według opiniotwórczego serwisu Rotten Tomatoes. Teraz podrzucamy najlepsze seriale. A konkretniej – sezony tychże seriali, którym krytycy zrzeszeni na portalu dali 100% pozytywnych recenzji.

Poniżej dwudziestka, którą wytypowaliśmy. Jako że co niektóre produkcje telewizyjne mają kilka wyróżnionych sezonów, dobraliśmy wśród nich po jednym przedstawicielu. Zapraszamy do lektury!

Bojack Horseman – 3. sezon

Serial opisuje historię antropomorficznego człowieka-konia BoJacka Horsemana, gwiazdy popularnego w w latach 90. sitcomu Rozbrykani, którego życie po zakończeniu prac nad sitcomem zamieniło się w ciąg przypadkowych rauszy. Po kilku latach staczania się postanawia rozpocząć karierę od nowa, wciąż zmagając się z uzależnieniami i wynikającymi z nich tragikomicznymi sytuacjami. W powrocie na szczyt pomagać mu będą jego współlokator Todd Chavez, agentka Carolyn i ghostwriterka Diane Nguyen.

Breaking Bad – 3. sezon

Głównym bohaterem „Breaking Bad” jest Walter White (Bryan Cranston), nauczyciel chemii mieszkający w Nowym Meksyku wraz z żoną (Anna Gunn) oraz nastoletnim synem (RJ Mitte) cierpiącym na porażenie mózgowe. Kiedy u Waltera zostaje zdiagnozowany rak w trzecim stadium, lekarze rokują, że pozostały mu dwa lata życia. Dzięki tym prognozom Walter wyzbywa się wszelkich lęków i pragnąc zabezpieczyć swoją rodzinę finansowo decyduje się wkroczyć do niebezpiecznego świata narkotyków i zbrodni. Serial ukazuje jak śmiertelna diagnoza jaką postawiono White’owi, zwyczajnemu mężczyźnie z typowymi, codziennymi problemami zmienia go z łagodnego domatora w trzon narkotykowej branży.

Cobra Kai – 1. sezon

Serialowy sequel klasyka lat osiemdziesiątych. 34 lata po wydarzeniach z filmu „Karate Kid” Daniel LaRusso (Ralph Macchio) i jego dawny przeciwnik – Johnny Lawrence (William Zabka) znów stają do konfrontacji, nie tylko na polu sztuk walki. Po latach Daniel osiągnął sukces, zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym. Jest czołowym dilerem samochodów w All Valley, ma piękną żonę oraz dwójkę dzieci. Losy jego rywala sprzed lat potoczyły się skrajnie inaczej. Traci pracę, syn nie chce go znać… Szansą dla Johnny’ego (i nie tylko dla niego) na nowy początek staje się ponowne otwarcie jego dawnej szkoły karate, Cobra Kai. Jednak nie wszystkim pomysł ponownego otwarcia okrytego hańbą sprzed lat dojo przypadnie do gustu…

Odpowiednik – 1. sezon

Howard Silk (J.K. Simmons) jest pracownikiem niższego szczebla jednej z agencji ONZ mieszczącej się w Berlinie. Wiedzie spokojną egzystencję. Pewnego dnia wszystko jednak się zmienia. Silk odkrywa, że jego jednostka skrywa tajemnicę dotyczącą przejścia do innego wymiaru. Zagubiony nie wie, co robić. Szybko uświadamia sobie, że stał się częścią groźnej intrygi. Postanawia działać. Tylko w ten sposób jest w stanie uchronić się przed niebezpieczeństwem. Fascynujący serial science fiction, który porusza problem tożsamości, przeznaczenia oraz utraconej miłości.

Cowboy Bebop – 1. sezon

Akcja serii dzieje się w odległej przyszłości. Podróże międzyplanetarne są na porządku dziennym. Bezdroża kosmosu zaczynają przypominać stary Dziki Zachód. Pojawia się zapotrzebowanie na łowców nagród, gdyż policja międzyplanetarna (ISP) nie daje sobie rady. Jednym z nich jest Spike Spiegel – miły w obejściu, ale śmiertelnie niebezpieczny dzięki znajomości sztuk walki. Razem ze swymi partnerami, Jet Blackiem, a później Faye Valentine oraz Edem (wbrew pozorom dziewczynką) podróżują po galaktyce od pracy do pracy, poszukując zbiegów z dużymi nagrodami. Po drodze poznajemy historie poszczególnych postaci, która nie jest tak prosta, jak to by się wydawało.