Najlepsze brytyjskie seriale Netflixa | TOP 15

Wielka Brytania poza brexitem i świetną muzyką słynie również z super seriali. Mają przecież wspaniała historię, a także genialne poczucie humoru. Jeśli jesteś fanem brytyjskiego kina jak i miłujesz się w dziełach z biblioteki Netflixa to ten ranking jest dla Ciebie! Oto ranking prezentujący najlepsze brytyjskie seriale produkcji oryginalnej od Netflixa! Znajdziecie tu produkcje kryminalne, dramaty kostiumowe, ale też komediowe.

NAJLEPSZE BRYTYJSKIE SERIALE NETFLIX

15. Retribrution

Listę prezentującą najlepsze brytyjskie seriale Netflix otwiera Retribution. Produkcja zdecydowanie godna polecenia dla fanów kryminałów w stylu Agathy Christie. Dwie rodziny prowadzą sielski tryb życia na farmie w Szkocji. Cały spokój zaburza brutalne morderstwo świeżo upieczonych małżonków. Podejrzany wydaje się oczywisty, jednak śledztwo, które jest prowadzone odkrywa mroczne sekrety.

14. Collateral

Collateral to brytyjski miniserial kryminalny wyprodukowany przez BBC. Policjantka z Londynu rozpoczyna śledztwo z pozoru oczywistej sprawie morderstwa dostawcy pizzy. Z czasem się jednak okazuję, że w sprawę są zamieszani zarówno ludzie z półświatka przestępczego jak i szpiedzy,

13. Bodyguard

Następny dobry brytyjski serial na Netflix to Bodyguard. Opowiada on historię weterana wojennego, który nie radzi sobie ze stresem po urazowym. Były żołnierz nie mówi o swoim problemie przełożonym, aż zostaje osobistym ochroniarzem minister spraw wewnętrznych. Ambitna pani minister jest wielką zwolenniczką prowadzenia wojenny. Czy różnice poglądów staną na przeszkodzie w pracy żołnierzowi?

12. The Frankenstein Chronicles

Każdy kto lubi klasyczne historie grozy powinien zobaczyć angielskie The Frankenstein Chronicles. W XIX wiecznym Londynie dochodzi do serii zabójstw. Morderca upodobał sobie rozczłonkowywanie ofiar Detektyw John Marlott podąża tropem mordercy, który może się okazać czymś znacznie gorszym. W tytułowej roli detektywa Johna Marlotta zobaczymy Seana Beana!

11. Top Boy

Opowieść o dilerach narkotykowych, którzy po czasie wracają do zawodu. Niestety na ich drodze staje nowa, młoda krew, która jak wiadomo – nie pozwala im wrócić do starego porządku, jaki panował przed ich zniknięciem. Serial posiada również bardzo dobrą obsadę, bo główne role grają tam Ashley Walters czy Kane Robinson.

10. Safe

Safe to kolejny serial, który powstał na podstawie powieści Harlana Cobena. Historia skupia się na chirurgu Tomie Delaney. Tom jest uznanym chirurgiem, który po śmierci żony samotnie wychowuje dwie córki. Kiedy wszystko zaczyna się powoli układać, nastoletnia córka znika w tajemniczych okolicznościach. Podczas poszukiwań Tom odkrywa tajemnice swoich najbliższych.

9. Criminal: Wielka Brytania

Tym razem seria Criminal przenosi się do Wielkiej Brytanii. Akcja serialu dzieje się w pokoju przesłuchań oraz w sąsiednich pokojach, gdzie zespół policjantów przesłuchuje podejrzanego. W brytyjskiej odsłonie mogliśmy zobaczyć m.in Kita Haringtona oraz Davida Tennanta.

8. Paranoid

Co ciekawe, nie mowa tu o kultowym albumie Black Sabbath, ale o genialnym serialu kryminalnym, który opowiada o brutalnym morderstwie kobiety. Śledztwo co do tego zabójstwa prowadzi grupka detektywów. Podczas serialu możemy spodziewać się wielu ciekawych plot twistów.

7. Drakula

Jeśli ktoś jest fanem horrorów, znajdzie tutaj również spojrzenie na jedną z najbardziej kultowych postaci. Mamy tutaj nową wersje o hrabim Drakuli! W serialu możemy zobaczyć między innymi Johna Heffernana z The Crown. Serial powstał przy współpracy z BBC, więc dodamy, że jest to dzieło twórców Sherlocka! Niestety wadą jest to, że ma tylko trzy odcinki.

6.The Stranger

Jeśli ktoś jest fanem zawiłych kryminałów, bez wątpienia spodoba mu się ten brytyjski miniserial. The Stranger powstał na podstawie książki Harlana Cobena o tym samym tytule. Adam Price to przykładny obywatel – kochając mąż i ojciec. Prowadzi poukładane życie, które zostaje zachwiane przez tajemniczą dziewczynę, która każe się nazywać Nieznajomą. Nieznajoma zdradza Adamowi tajemnice, która rujnuje jego pozornie idealne życie. Zaczyna szukać odpowiedź przez co wplątuje się w skomplikowaną intrygę.

5. After Life

Mamy tutaj bardzo smutny wątek, który próbuje nauczyć ludzi, jak żyć po śmierci bliskiej osoby. W tym serialu – Tony Johnson (Ricky Gervais) nie potrafi poradzić sobie ze stratą żony. Wszystko na szczęście z biegiem czasu zaczyna łagodnieć… ale czy na pewno? Przekonajcie się oglądając serial!

4. The End of the F***ing World

Jedna z moich ulubionych produkcji oryginalnych brytyjskiego Netflixa. Historia o psychicznym człowieku, który spotyka dziewczynę… którą chce zabić! W trakcie fabuły, rodzi się między nimi coś na styl uczucia? Sytuacja rozwija się z każdym odcinkiem, a w trakcie trwania obu sezonów, mamy wiele plot twistów!

3. The Crown

Dużo tutaj mówić nie trzeba. Jest to serial opowiadający historię rodziny królewskiej Wielkiej Brytanii. W trakcie trwania serialu możemy zobaczyć całkiem nieźle odwzorowane dzieciństwo królowej Elżbiety, księcia Karola, a także jego romans z księżną Dianą. Jeśli interesujesz się historią rodziny Windsorów – pozycja obowiązkowa dla Ciebie. Jeśli nie – również warto poznać historie i sekrety tejże fascynującej rodziny.

2. Peaky Blinders

Gangsterski świat osadzony w latach dwudziestych, XX wieku. Akcja serialu odbywa się w Birmingham, gdzie Thomas Shelby, główny bohater chce wspiąć się po szczeblach mafijnej kariery, by osiągnąć sukces i dobrobyt. Nie możemy zapomnieć o jakże genialnej obsadzie – Cillian Murphy, Sam Neil oraz moja obecna faworytka (po Scarlett Johansson i Elizabeth Olsen) młoda i utalentowana – Anya Taylor-Joy!

1. Czarne Lustro

Można powiedzieć, że to już klasyka. Serial w każdym odcinku opowiada inną historie, w bardzo psychodeliczny sposób. Charlie Brooker chce nam pokazać i wytknąć wady, które popełniamy, a także naszą głupotę, która tak bardzo się nas trzyma. Trudno to opisać, ponieważ trzeba to zobaczyć na własne oczy. Pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza Netfliksa.

To były najlepsze brytyjskie seriale na Netflix.

