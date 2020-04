Najlepsze filmy akcji Netflix. Ranking Top 15 filmów akcji!

Netflix i najlepsze filmy akcji? Jest w czym wybierać, bo ta platforma streamingowa doczekała się pokaźnej bazy filmów z różnych gatunków. Zresztą zbitka wyrazowa „filmy akcji i Netflix” staje się coraz bardziej sensowna, ponieważ platforma sama produkuje kino trzymające w napięciu, choć w naszym rankingu uwzględniliśmy również produkcje nieoryginalne. Najlepszy filmy akcji Netflix zebrał nam w jednej, pięknej kategorii, a my, przy okazji premiery Tyler Rake: Ocalenie, stworzyliśmy dla naszych czytelników listę najlepszych. Nie tylko dostępnych na platformie, ale również przez nią wyprodukowanych. Miłośnicy mocnych wrażeń będą mieli w czym wybierać. Przed państwem lista najlepszych filmów akcji na Netfliksa!

10. Potrójna granica (2019), reż. J.C. Chandor

Dobre kino akcji na Netfliksie musi zawierać przynajmniej jeden z tych elementów: być widowiskowe, opierać się na ciekawym pomyśle zawiązującym akcję i posiadać ciekawych bohaterów, a najlepiej – brawurową drużynę. Potrójna granica jest właśnie takim filmem – to drużyna jest tutaj najważniejsza. I choć opowieść o grupie żołnierzy sił specjalnych, którzy chcą wykraść pieniądze baronowi narkotykowemu, ma elementy heist movie, to pełnokrwista, wysokooktanowa sensacja, którą warto odpalić, aby podnieść nieco ciśnienie w te leniwe wieczory.

9. Shaft (2019), reż. T. Story

Mieliśmy różnych Shaftów – ten oryginalny był bohaterem epoki blaxpoitation, kolejny, grany przez Samuela L. Jacksona, miał nieść pochodnie rodzinną i wprowadzić detektywa w nowy wiek. Kim więc jest kolejny z Shaftów? Synem syna, czyli wnukiem oryginalnego twardziela w skórzanym płaszczu. I chociaż najnowsza interpretacja to miks kina akcji z komedią pokoleniową, warto dać jej szansę, tym bardziej, że gdyby nie Netflix, to byśmy nigdy nie zobaczyli tego trio na jednym ekranie. Dla samych scen komediowych warto.

8. Drapacz chmur (2018), reż. R. M. Thurber

Może lista „najlepsze filmy akcji na Netfliksa” powinna zawierać wyłącznie te tytuły, przy których można po prostu bawić się wyśmienicie mimo „taniego” konceptu oraz niezbyt wygórowanych ambicji twórców? Gdy ogląda się historię specjalisty od zabezpieczeń, który musi powstrzymać terrorystów w super zaawansowanym wieżowcu, można jeszcze kupić całe to zawiązanie akcji, ale nie, gdy… facet ma posturę cholernego wieżowca, czyli The Rocka! Oczywiście, aby zwiększyć szansę złych ludzi, postać grana przez Dwayne’a Johnsona musiała stać się kaleką z protezą zamiast nogi, ale umówmy się – to nie spowolni naszej ukochanej góry mięsa. Jeśli The Rock chce pokonać drapacz chmur, to go pokona i basta.

7. Six Underground (2019), reż. M. Bay

Ten akcyjniak wjechał na patformę Netflix niespodziewanie, przywołując ducha człowieka, który kojarzył się z kina akcji drugiej połowy lat 90. i wczesnych dwutysięcznych, ale niektórzy, szczególnie po serii Transformers, woleliby go zapomnieć. Michael Bay jest wirtuozem obrazu, nikt nie pokazuje tak jak on scen akcji, które bardzo często wypychane są niestety watą strząpkowej fabuły. Najlepszy filmy akcji na Netflksie są listą, na której nie mogło zabraknąć lubującego się w rozpierdusze Amerykanina. Na dokładkę – piękne samochody i bardzo dużo iskrzących przedmiotów. Cały Michael Bay.

6. Seria Szybcy i wściekli

Nie powinno się rozdzielać kochającej rodziny, więc listę najlepszych filmów akcji na Netfliksie należy wzbogacić o brygadę Dominica Toretto. Jak to w fabule Szybkich i wściekłych bywa – ta rodzina nigdy nie jest systemem zamkniętym, a nowi członkowie wpadają i wypadają z serii. Oczywiście, że nawet w kinie gatunkowym seria zaczyna pomału funkcjonować jako żart, bo mówi się, że rodzinka wkrótce skolonizuje Marsa i pokona Godzillę, ale na tle produkcji traktujących o wyścigach oraz pościgach, ta wesoła popcornówka pozwala chociaż bawić się widzowi wyśmienicie. Może i z wyłączoną połową mózgu, ale szczerze i bezpretensjonalnie. A teraz Netflix dostarczył nam tego nawozu w całości.

5. Incepcja, (2010), reż. C. Nolan

Opus Magnum Christophera Nolana? Najlepszy film akcji na platformie Netflix? Daleko mu do tego miana, ale to niewątpliwie jeden z najbardziej pomysłowych „heistów” w historii gatunku. Ile razy można się wkradać do banku, do kasyna albo do serwerowni komputerowej? Drużyna złożona z brawurowej obsady (Gordon-Levitt, DiCaprio, Page, Hardy, Cainie!) ma bowiem nieco większe ambicje. Chce wykraść coś ze… snu! Warto, a wizualna strona filmu wciąż robi ogromne wrażenie.

5. Tyler Rake: Ocalenie (2020), reż. S. Hargrave

Biały zbawca, tak mógłby brzmieć alternatywny tytuł najnowszego filmu akcji wyprodukowanego przez braci Russo. Ważne w tym przypadku jest to, kto film wyprodukował, bo materiał źródłowy, czyli komiks, został napisany własnie przez braci Russo, którzy niejako wykorzystali więc swoją popularność do adaptacji własnego materiału. Cwane, ale jeśli w ten sposób mają powstawać niewiele wymagające od widza, ale przyjemne w odbiorze filmy akcji, to niech sobie Russo ekranizują nawet swoje rozprawki z czasów licealnych. Lista „najlepsze filmy akcji – Netflix” właśnie zyskała nowy tytuł z gromowładnym Chrisem Hemsworthem.

4. Bohater ostatniej akcji (1995), reż. J. McTiernan

Nie jest to film akcji w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale niewątpliwie bawi się tym gatunkiem. Opowieść o chłopaku, który dzięki magicznemu biletowi „wchodzi” do świata ulubionego akcyjniaka, komentuje całą tradycję kina akcji lat 80., a jednocześnie pozwala Arnoldowi Schwarzeneggerowi pośmiać się ze swojego ekranowego emploi. Zmiażdżony przez krytykę film z roku na rok zyskiwał w oczach widowni, a dzisiaj uzyskał status wyznacznika kreatywności reżyserskiej w tamtym okresie Hollywood. Najlepsze filmy akcji na suto zastawionym stole Netfliksa nie byłyby tak różnorodne, gdyby nie obecność Bohatera ostatniej akcji.

3. John Wick 1 i 2 (2014, 2017)

Obie odsłony przygód Johna Wicka (a także trzecią, której niestety Netflix nie ma w swoim zbiorze) powinno traktować się jako jeden, ewoluujący i soczysty byt, który z odcinka na odcinek przeskakuje sam siebie, ale nie za zamiaru się zatrzymać. Jest coś zdrowego dla umysły w oglądaniu Keanu Reevesa dziesiątkującego swoich wrogów, a jak wiemy – wszystko zaczęło się niewinnie, z powodu psa. Podobnie jak w przypadku Tyler Rake: Ocalenia, seria ta dowodzi, że specjaliści od choreografii i kaskaderki potrafią nakręcić trzymający w napięciu i nowatorski film akcji.

2. Dredd (2012), reż. P. Travis

Film, na którego nikt nie czekał, spod pióra oskarowego scenarzysty science fiction. Dreed z Karlem Urbanem był wielką niewiadomą, dopóki nie okazało się, że to mięsisty, soczysty i świetnie operujący wizualiami duchowy spadkobierca takich hitów jak The Raid i Szklana pułapka. Nie da się lepiej pokazać świata Mega City One niż za pomocą jednego, parszywie nieudanego dnia z życia Sędziego Dredda. Mamy tutaj wprawdzie mnóstwo akcji, ale też i nieco wyeksploatowanego dzisiaj slow motion, ale to chyba jedyny film obok protoplasty, czyli Matrixa, który korzysta z tego zabiegu świadomie. Sceny narkotyczne oraz dekapitacja głów przestępców nigdy nie wyglądały tak stylowo. Żądamy sequela!

1. Mroczny rycerze (2008), reż. C. Nolan

Można byłoby umieścić ten film na liście „najlepsze filmy science fiction na Netfliksie”, ale „Batmany” Nolana to pełnokrwiste filmy akcji. Bezbłędnie nakręcone, pomysłowe, nieco napuszone i kulejące w momentach, gdy starają się być zbyt wierne oryginałowi komiksowemu, ale świetnie zagrane i robione z pasją. Mroczny rycerz po latach wciąż robi wrażenie jako jeden z tych filmów, o których mówiło się długo przed premierą oraz na długo po niej. Warto wrócić do tego brudnego świata, bo to kino akcji, które niekiedy ociera się wręcz o elementy dreszczowca.