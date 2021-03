Najlepsze seriale rosyjskie | TOP 10

Katarzyna to widowiskowa produkcja o życiu i panowaniu carycy Katarzyny Wielkiej. Godne uwagi są zarówno kostiumy oraz scenografia wykorzystana w serialu. Katarzyna ma poślubić następcę carskiego tronu – Piotra III. Jednak jej wybranek woli wojnę niż tworzenie relacji. Niewinna i nieśmiała Katarzyna zmienia się w pewną siebie kobietę chcącą zdobyć jak największą władze. Produkcje odwzorowuje w piękny sposób epokę w której dzieje się akcja. Istotne jest również, że w roli tytułowej zobaczymy Marine Aleksandrową, którą można kojarzyć z produkcją Jerzego Hoffmana Stara Baśń. Kiedy Słońce było bogiem

Tym razem serial, który powstał na uczczenie stulecia rewolucji rosyjskiej. Trocki to jedna z wysokobudżetowych produkcji poświęcona jednemu z czołowych rewolucjonistów. Każdy z ośmiu odcinków dramatu historycznego, to retrospekcja życia Lwa Trockiego od rewolucjonisty, który obala carat po utratę władzy na rzecz Stalina. Historia rozpoczyna się w roku 1940, kiedy Trocki przebywa w Meksyku. Jego dom zostaje zaatakowany a on w raz z żoną cudem przetrwali. Atak na ich życie, powoduje że Trocki decyduje się na sporządzenie swoje testamentu politycznego.

Rosyjski serial, który dzięki Netlixowi zdobył fanów na całym świecie. Produkcja opowiada o epidemii tajemniczego wirusa, który dziesiątkuję ludność Rosji. Rodziny zamieszkujące Moskwę starają się uciec z otoczonej kordonem sanitarnym Moskwy nad jezioro w Karelli. Tam się ma znajdować schronienie, które ma wspomóc ocalałych przed tajemniczą zarazą. Bohaterowie w swojej podróży będą się musieli zmierzyć z nową postapokaliptyczną rzeczywistością.

Seriale rosyjskie często czerpią inspiracje z literatury. Droga na Kalwarie to miniserial oparty na trylogii Aleksieja Tołstoja. Akcja serialu dzieje się podczas I Wojny Światowej. Cała fabuła skupia się na siostrach Kati i Dashy Bulavian. Siostry są zafascynowane poetą Alexeiem Bessanovem, który zmienia ich spojrzenia na świat. Niestety wojna i rewolucja rozdzielają drogi sióstr a jedna z nich zakochuje się w białym oficerze Vadimie Roshinie.

Sparta to zdecydowanie serial dla miłośników zawiłych spraw kryminalnych związanych nowymi technologiami, w tym przypadku z wirtualną rzeczywistością. W tajemniczych okolicznościach zostaje zamordowana nauczycielka. Okazuje się, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy zmierza w kierunku VR. Serial rosyjski z biblioteki Netflix!

5. Mistrz i Małgorzata

Kolejna produkcja, która powstała na podstawie literatury. Mistrz i Małgorzata to ekranizacja jednej z najbardziej popularnych powieści Mihaiła Bułhakowa. Serial dzieje się w latach 30 XX wieku oraz w starożytnej Jerozolimie. Do Moskwy przyjeżdża Szatan, który przedstawia się jako Woland. Wraz ze swoją świtą kotem Behemotem, Azzazelem, Korowiowem oraz wiedźmą Hellą chcą zorganizować coroczny Wiosenny Bal Pełni Księżyca. Natomiast akcja w Jerozolimie skupia się na Poncjuszu Piłacie, który jest zamieszany w proces Jeszui Han-Nocri. Godny uwagi jest zabieg kolorystyczny serialu. Sceny w Moskwie są nakręcone w tonacji sepii, natomiast sceny antyczne i baśniowe są nakręcone z użyciem pełnej kolorystyki.

Kolejna pozycja na liście prezentującej najlepsze seriale rosyjskie dostępna na Netflix. Serial przedstawia coraz bliższą przyszłość. Akcja Lepszych niż My dzieje się w roku 2029. Androidy stają się coraz bardziej powszechne i zaczynają zastępować ludzi w wielu dziedzinach życia. Polityka jednego dziecka w Chinach powoduje, że coraz mniej kobiet nadaje się do małżeństwa. Powstaje Arisa, która ma pełnić funkcje żony i matki. Jednym z jej celów jest chronienie swojej rodziny. Niestety jej twórca umiera a Arisa zostaje sprzedana do rosyjskiej korporacji CRONOS. Arisa zabija jednego z pracowników CRONOSA i zmuszona jest do ucieczki.

To 15-odcinkowy kryminalny miniserial, którego akcja dzieje się w latach 1989 – 2000. Brygada to historia czterech przyjaciół, którzy wychowują się w świecie zdominowanym przez przemoc i przestępczość. Przyjaciele chcą się wyrwać z nędzy, w której się wychowywali. Są zdeterminowani i gotowi zrobić wszystko, aby odciąć się od panującej biedy. Zaczynając od lokalnego gangu stopniowo pną się w hierarchii. Przypadek sprawia, że stają się członkami najpotężniejszej grupy w stolicy. Serial przez wielu był krytykowany za pokazanie w pozytywnym świetle gangsterów.

Seriale rosyjskie to nie tylko ekranizacje wybitnych dzieł literackich czy tematyka sci-fi, to również świetne poczucie humoru. Kuchnia to serial pokazujący pracę kuchni w uznanej moskiewskiej restauracji Claude Monet, której właścicielem jest znany rosyjski aktor Dimitry Nagiev. Głównym bohaterem serialu jest Maxim Lavrov, który marzy o tym aby zostać znanym szefem kuchni. Po skończeniu szkoły kucharskiej i służby wojskowej opuszcza rodzinny Woroneż. Wyjeżdża do Moskwy, aby spełniać swoje marzenie. Praca w Claude Monet okazuje się bardzo specyficzna. Serial pełny sytuacyjnego humoru.

Kto zaśnie, ten umiera! Bezsenność to serial, który od początku trzyma w napięciu. W Moskwie działa kasyno, które raz do roku organizuje grę Bezsenność. Na początku w grze brali udział przestępcy, jednak aby podnieść emocje i stawki, do gry zaczęto porywać zwykłych mieszkańców Moskwy. Dziesięciu uczestników pod wpływem podanego im środka nie może zasnąć ponieważ to zatrzyma ich funkcje życiowe. Wygrywa zawodnik, który wytrzyma najdłużej ze wszystkich uczestników. Goście obstawiają swoich faworytów, VIPy natomiast przed rozpoczęciem gry mogą obstawiać numery nie znając uczestników. Stawki gości VIP są w milionach a oni sami nie mogą opuścić kasyna do zakończenia gry. Godny uwagi jest fakt, że w serialu jedną z kluczowych ról gra Maciej Stuhr, wcielający się w sędziego Bezsenności – Wolkowa.

