Najlepsze seriale skandynawskie w ofercie Netflix | Top 10

Skandynawia to bardzo zróżnicowany pod wieloma względami region Europy. Różnorodność społeczna, intrygująca mitologia i mieszanka kulturowa stanowią często tematykę wielu produkcji. W szczególności skandynawskie seriale już od dłuższego czasu nie rozczarowują fanów na całym świecie. Dzięki temu trendowi coraz częściej na Netflixe możemy spotkać seriale z północnej części Europy. Przedstawiamy Wam najlepsze seriale skandynawskie Netflixa!

Seriale skandynawskie charakteryzują się tym, że często mają prześmiewczy stosunek do opisywania życia w Skandynawii. Jednym z takich jest norweski serial Lilyhammer. Serial opowiada historię nowojorskiego gangstera, który właśnie dołączył do programu ochrony świadków. Jako, że bardzo podobała mu się bardzo Zimowa Olimpiada w Lillehammer, decyduje się na zamieszkanie właśnie w tym mieście. Okazuje się, że mieszkanie w Norwegii jest dalekie od tego, czego oczekiwał gangster.

Jedna z głośniejszych seriali produkcji Netflixa. Głównymi bohaterkami są trzy kobiety. Fatima – policjantka która jest pochodzenia bośniackiego, Pervina młoda matka, która w raz z mężem opuszcza Szwecje kiedy on się dołącza do ISIS oraz Sulle, która pomimo tego, że jej rodzina się zakorzenia w społeczeństwo i kulturę Szwecji jest zafascynowana ISIS i pragnie opuścić Szwecję. Historia się skupia na planowanym zamachu ISIS oraz próbie jego udaremnienie. To również spojrzenie na sytuacje kobiet w islamie z różnego punktu widzenia.

Kolejna produkcja świadcząca o dystansie do własnej kultury jaką mogą się pochwalić Norwegowie. Porządna dawka czarnego humoru, opowiadająca jak wyglądało codzienne życie klanu wikingów. Bohaterowie łączą anachroniczne zachowania ze współczesnym językiem. Zdecydowanie serial przynosi na myśl parodię Wikingów.

Lekki i pogodny komediowy serial norweski. Johanne to singielka, która od dłuższego czasu musi znosić pytania rodziny na temat jej życia uczuciowego. Dziewczyna decyduje się pod wpływem emocji, powiedzieć rodzinie, że na święta pojawi się ze swoim chłopakiem. Ta decyzja zmienia wszystko. Johanne podejmuje wyzwanie odnalezienia prawdziwej miłości. Serial pełny mądrości i ciepła, pozwala nam poczuć święta w norweski sposób!

Jeśli lubicie luźniejsze produkcje, które przedstawiają społeczeństwo Skandynawów to zdecydowanie polubicie Rodzinę Plus. Serial opowiada historię małżeństwa Lisy i Patrika, którzy oboje są po rozwodzie. Para stara się pogodzić burzliwe relacje ze swoimi ex-małżonkami jak i również dzieci z poprzednich małżeństw co nie należy do najłatwiejszych zadań.

Nobel to norweski serial wojenny. Erling Riiser jest żołnierzem, który wraca do domu z Afganistanu. W rodzinnej atmosferze wraca do zdrowia, aż do otrzymania tajemniczego SMS-a. Erling zostaje wplątany w aferę polityczno-gospodarczą, w której stawka jest znaczącą dla całej planety.

Rita na co dzień pracuje jako nauczycielka. Jednak nie jest ona typem nauczyciela, którego możemy się spodziewać. Rita jak sama twierdzi jest w szkole aby chronić dzieci przed rodzicami. Potrafi porozmawiać z uczniami na każdy temat będąc przy tym ich mentorką. Przy tym jak dobrze potrafi radzić sobie z dziećmi, kontakty z dorosłymi nie idą jej już tak dobrze. Duńska produkcja to pełna humoru pozycja, która się na pewno nie znudzi. Pozycja obowiązkowa, jeśli chcesz obejrzeć wszystkie najlepsze seriale skandynawskie na Netflix.

Ruchome Piaski, to serial który powstał na podstawie powieści Maliny Persson Giolito o tym samym tytule. Poznajemy historię Mai, która jest oskarżona o dokonanie strzelaniny w szkole. Historia jest opowiadana z dwóch perspektyw – z przed i po strzelaninie. Poznajemy Maje, kiedy jest miłą, inteligentną dziewczyną jednak pod wpływem chłopaka – Sebastiana zaczyna się zmieniać. Serial obrazuje dwa problemy – przede wszystkim świat młodych ludzi w którym, uczucia często zastępowane są używkami oraz zabierają głos w sprawie problemu jakim są strzelaniny w szkole.

Borderliner to norweski serial kryminalny w typie nordic noir. Nikolai Andreassen pracuje na co dzień jako policjant w Olso. Podczas swojej wizyty w rodzinnym mieście zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie samobójstwa Tommy’ego Hagena. Nikolai odkrywa, że w samobójstwo mężczyzny może być zamieszany jego młodszy brat Lars. Policjant podkłada dowody oby uratować brata. Jednak prawda na temat śmierci Tommy’ego jest bardziej skomplikowana.

Ragnarok to norweski serial fantasy. Akcja serialu dzieje się w fikcyjnym mieście Edda w którym mieszka Magne. Miasteczko cierpi z powodów zmian spowodowanych przez firmę należącą do rodziny Jultuls. Tak naprawdę rodzinę udają cztery mroźne olbrzymy. Chłopak odkrywa, że jest wcieleniem Thora, decyduje im się przeciwstawić. Serial to świetne połączenie mitologii nordyckiej ze światem rzeczywistym.

Odchodząc od tematu rankingu, warto zaznaczyć, że nie tylko Netflix posiada w swojej ofercie skandynawskie seriale. Jednak poza tematem rankingu jest kilka produkcji, które są godne polecenia, a znajdziecie je na innych platformach streamingowych.

Ciekawe seriale skandynawskie dostępne obecnie na HBO GO oraz VOD.PL

Przybysze to połączenie teraźniejszości oraz przyszłość w satyrycznym skandynawskim stylu. W wyniku tajemniczego świetlnego zjawiska zaczynają się pojawiać ludzie z różnych: z epoki wikingów, z epoki epoki kamienia czy z końca XIX wieku. Nikt nie nie rozumie skąd przybywają a sami przybysze nie pamiętaj jak trafili. Z czasem przybysze stają się nie odłączną częścią teraźniejszości i nie koniecznie chcą się przystosować do niej. W ramach programu integracji policjant Lars zaczyna pracę z kobietą pochodzącą z klanu Wikingów – Alfhilrd. Śledztwo doprowadza ich do spisku, który może wyjaśnić pojawienie się przybyszów. Norweski serial jest dostępny na HBO GO.

To zdecydowanie jeden z najpopularniejszych obecnie seriali skandynawskich, który bije rekordy popularności. Most nad Sundem to duńsko-szwedzki serial kryminalny. Serial opowiada o sprawach prowadzonych wspólnie przez duńską i szwedzką policję. Rejonem ich działań jest cieśnina Sund, którą łączy tytułowy most. Na moście znaleziono zwłoki, sprawę przejmują szwedzka policjantka Saga Noren oraz duński policjant Martin Rohde. Okazuje się, że ciało w jednej części jest prostytutki w drugiej do polityka. Policjanci zaczynają odkrywać mroczne sekrety. Serial można obejrzeć na Onet Vod.

To serial w którym znajdziemy zarówno trochę komedii i trochę dramatu. Gösta to psycholog dziecięcy, który przenosi się ze Sztokholmu do małej miejscowości Småland. Żyje w małej chatce, jeździ rowerem i zmaga się z rzeczywistością. Wychodzi z założenie, że każdy może stać się lepszym człowiekiem. Chce stać się jak najlepszym człowiekiem i pomóc każdemu. Serial porusza kilka ciężkich wątków, ale przy tym potrafi mocno podnieść na duchu. Serial można obejrzeć na HBO GO.

Blue Eyes to szwedzki serial polityczny. Podczas gdy do wyborów pozostało nie wiele czasu szef sztabu Departamentu Sprawiedliwości znika bez śladu. Elin Hammer próbując rozwiązać zagadkę zaginięcia jej przełożonego, zostaje wplątana w sieć spisku. Tym czasem prawicowa partia Trygghetspartiet zmierza po najlepszy wynik wyborów w swojej historii a socjalistyczna grupa terrorystyczna planuje zamachy w całej Szwecji. Serial można obejrzeć na Onet Vod.

