TOP 10 – Najlepsze filmy legendarnego studia Paramount Pictures!

Z okazji 5. urodzin Paramount Channel HD postanowiliśmy zamieścić specjalny ranking, w którym zawarte są najlepsze produkcje z nim związane. Studio Paramount Pictures stworzyło mnóstwo wybitnych produkcji. My wyróżnimy dziesiątkę najlepszych! Zapraszamy!

10. Zjawa (2015)

Dziesiątkę otwiera dzieło Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Po Birdmanie reżyser poszedł za ciosem, tworząc kolejny oscarowy szlagier. Brylują DiCaprio (pierwszy Oscar w karierze!) i Toma Hardy, a niesamowite zdjęcia są ozdobą produkcji. Stany Zjednoczone, rok 1822. Traper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) i jego nastoletni syn Hawk (Forrest Goodluck), półkrwi Indianin, polują na dzikich terenach dzisiejszej Dakoty Południowej wraz z myśliwymi zatrudnionymi przez Kompanię Futrzarską Gór Skalistych. Pewnego dnia Glass zostaje zaatakowany przez niedźwiedzia grizzly. Dowodzący grupą kapitan Andrew Henry (Domhnall Gleeson), widząc jak stan Hugh gwałtownie się pogarsza, postanawia nie opóźniać reszty oddziału i nakazuje dwóm ludziom, by pozostali z umierającym, a po śmierci godnie go pochowali. Na ochotnika zgłaszają się Hawk, młody Jim Bridger (Will Poulter) oraz skuszony hojną zapłatą bezwzględny najemnik John Fitzgerald (Tom Hardy). Podczas gdy dwaj chłopcy dokładają wszelkich starań, opiekując się rannym, Fitz nie zamierza bez potrzeby ryzykować swojego życia…

9. 1492. Wyprawa do raju (1992)

Pozostajemy przy tematach historycznych. Tym razem nieco starsza produkcja prosto od Ridleya Scotta z jedną z ciekawszych ról Gerarda Depardieu, gdy jeszcze nie latał z kraju do kraju, uciekając przed podatkami. W 1491 roku Krzysztof Kolumb (Gerard Depardieu) poszukuje źródeł finansowania wyprawy, której celem ma być odkrycie nowej drogi morskiej do Indii. Przybywa z księdzem Marcheną (Fernando Rey) na uniwersytet w Salamance, gdzie poznaje Sancheza (Armand Assante) doradcę królowej Izabeli (Sigourney Weaver). Dzięki wsparciu bankiera Santangela (Frank Langella) i wstawiennictwu Sancheza, spotyka się z królową i zwraca się do niej o patronat nad swoją podróżą badawczą. 3 sierpnia 1492 roku Kolumb wypływa w morze, dowodząc trzema statkami: Pintą, Niną i Santa Marią. Podczas długiego rejsu załogi statków zaczynają się buntować, a ich kapitanowie, Pinzon (Tcheky Kayro) i Mendez (Kevin Dunn), okazują niezadowolenie. Gdy Kolumb decyduje się zawrócić, na horyzoncie pojawia się nieznany ląd.

8. Fighter (2010)

Christian Bale, Mark Wahlberg i oczywiście znakomity David O. Russell za kamerą – to prawdziwa recepta na jeden z najlepszych filmów sportowych i zarazem jedna z perełek Paramount Pictures. Znajdujący się w beznadziejnej sytuacji rodzinnej Micky Ward, były bokser, za sprawą swojej dziewczyny postanawia stanąć do walki o mistrzowski tytuł.

7. Szeregowiec Ryan (1998)

Lądowanie na plaży, świetne aktorstwo, mnóstwo widowiskowych scen i po prostu poruszająca historia. Steven Spielberg stworzył jeden z najlepszych obrazów wojennych, który po dziś dzień wyznacza wiele standardów. II wojna światowa była przełomowym wydarzeniem XX wieku i decydującym momentem dla Ameryki i świata. Przesunęła granice państw. Na zawsze zmieniła tych, którzy ją przeżyli i ukształtowała pokolenia, które po niej nadeszły. Nazwana została „ostatnią wielką wojną”. Nic nie mogło przygotować żołnierzy na plaży Omaha do bitwy, którą właśnie mieli stoczyć. Przepełnieni nadzieją i determinacją, żaden z nich nie wiedział, czy uda mu się przeżyć. Patrząc na wybrzeże Normandii kapitan John Miller (Tom Hanks) wierzył, że walka, która ich czeka, jest największym wyzwaniem tej wojny. Nie wiedział, że to co najtrudniejsze, jest jeszcze przed nimi. Gdy sprzymierzone wojska opanowały plażę Omaha, Miller otrzymał rozkaz poprowadzenia swojego oddziału za linię wroga w niebezpiecznej misji znalezienia i ocalenia jednego człowieka – szeregowca Jamesa Ryana (Matt Damon) – najmłodszego z czterech braci, jedynego, który przeżył. Pozostali trzej zginęli w walce. W miarę, jak oddział przedzierał się coraz głębiej na terytorium wroga, ludzie kapitana Millera zaczęli podawać w wątpliwość celowość tej wyprawy. Dlaczego dla jednego człowieka naraża się życie ośmiu…

6. Bulwar Zachodzącego Słońca (1953)

Cofamy się do połowy XX wieku, bo Billy Wilder stworzył dzieło nietuzinkowe. Rzadko kiedy spotyka się przedstawiciela kina noir, które jednocześnie zawiera w sobie cząstki horroru czy thrillera. Bankrut chowa się przed swoim wierzycielem w rezydencji dawnej gwiazdy kina niemego. Na prośbę chcącej odzyskać sławę kobiety pomaga jej ukończyć scenariusz filmowy.

5. Indiana Jones i ostatnia krucjata (1989)

Chciałoby się w tym miejscu wstawić całą serię, ale niech ta finałowa odsłona będzie przedstawicielem całości. Henry Jones Jr. (Harrison Ford), znany bardziej jako Indiana Jones, archeolog i łowca przygód, musi tym razem uratować swojego ojca, Henry’ego Jonesa (Sean Connery). Staruszek został porwany przez nazistów, gdyż w swojej pracy jako archeolog sporządził dziennik, dzięki któremu można dotrzeć do pewnych wartościowych przedmiotów, w tym świętego Graala. Indy musi odnaleźć i ojca, i dziennik, a pomaga mu jego przyjaciel, dr Marcus Brody (Denholm Elliott), oraz piękna dr Schneider (Alison Doody).

4. Dziecko Rosemary (1968)

No i oczywiście nie mogło się obyć bez znakomitego dzieła Romana Polańskiego. Nowy Jork, rok 1965. Aktor Guy Woodhouse (John Cassavetes) i jego żona Rosemary (Mia Farrow) wynajmują mieszkanie w starej kamienicy. Kilka dni później młoda sąsiadka popełnia samobójstwo, zaś Woodhouse’owie poznają starsze małżeństwo: Minnie (Ruth Gordon) i Romana (Sidney Blackmer) Castevetów, które przygarnęło kobietę. Guy jest pod wrażeniem sąsiadów, zaś Rosemary, zniechęcona wścibstwem Minnie, zachowuje wobec nich rezerwę. Wkrótce Guy dowiaduje się, że jego kontrkandydat do ważnej roli oślepł, a rola przypadła jemu. Urządza dla żony i siebie romantyczną kolację z deserem przygotowanym przez Minnie. Wkrótce Rosemary dostaje silnych zawrotów głowy, a w sennych majakach widzi „demoniczne oczy” i gwałcącego ją potwora. Kilka tygodni później kobieta dowiaduje się, że jest w ciąży i za radą Castevetów oddaje się pod opiekę doktora Sapirsteina (Ralph Bellamy). Przyjaciel Rosemary, Hutch (Maurice Evans), jest zaniepokojony jej wyglądem i bólami ignorowanymi przez lekarza. Gdy po kilku miesiącach bóle nie mijają, przyjaciółki doradzają Rosemary zasięgnięcie opinii innego lekarza, na co Guy reaguje odmową. Kilka tygodni przed porodem Rosemary dowiaduje się o śmierci Hutcha, który spędził ostatnie miesiące w szpitalu po nieoczekiwanym zapadnięciu w śpiączkę. Tuż przed śmiercią kazał jej jednak przeczytać tajemniczą książkę o czarnej magii.

3. Forrest Gump (1994)

To już druga produkcja z Tomem Hanksem na tej liście, tym razem już pierwsza trójka. „Forrest Gump” to romantyczna historia, w której Tom Hanks wcielił się w tytułową postać – nierozgarniętego młodego człowieka o wielkim sercu i zdolności do odnajdywania się w największych wydarzeniach w historii USA, począwszy od swego dzieciństwa w latach 50-tych. Po tym, jak staje się gwiazdą footballu, odznaczonym bohaterem wojennym i odnoszącym sukcesy biznesmenem, główny bohater zyskuje status osobistości, lecz nigdy nie rezygnuje z poszukiwania tego, co dla niego najważniejsze – miłości swej przyjaciółki, Jenny Curran. Forrest jest małym chłopcem, kiedy jego ojciec porzuca rodzinę, a matka utrzymuje siebie i syna biorąc pod swój dach lokatorów. Kiedy okazuje się, że jej chłopiec ma bardzo niski iloraz inteligencji, pozostaje nieustraszona w swoim przekonaniu, że ma on takie same możliwości, jak każdy inny. To prawda – takie same, a nawet dużo większe. W całym swym życiu Forrest niezamierzenie znajduje się twarzą w twarz z wieloma legendarnymi postaciami lat 50-tych, 60-tych i 70-tych. Wiedzie go to na boisko piłki nożnej, poprzez dżungle Wietnamu, Waszyngton, Chiny, Nowy Jork, do Luizjany i w wiele innych miejsc, a wszystko to relacjonuje on w swych poruszających i wstrząsających opowieściach przypadkowo spotkanym osobom.

2. Braveheart – Waleczne serce (1995)

Tuż przed najwyższym miejscem podium stawiamy przepiękną, znakomicie zagraną i nakręconą historię o walce o wolność. Pod koniec XIII wieku Szkocja dostaje się pod panowanie angielskiego króla, Edwarda I. Przejęcie władzy odbywa się w wyjątkowo krwawych okolicznościach. Jednym ze świadków gwałtów i morderstw jest kilkunastoletni chłopak, William Wallace. Po latach spędzonych pod opieką wuja dorosły William wraca do rodzinnej wioski. Jedną z pierwszych osób, które spotyka, jest Murron – przyjaciółka z lat dzieciństwa. Dawne uczucie przeradza się w wielką i szczerą miłość. Niestety wkrótce dziewczyna ginie z rąk angielskich żołnierzy. Wydarzenie to staje się to momentem przełomowym w życiu młodego Szkota. William decyduje się bowiem na straceńczą walkę z okupantem i po brawurowym ataku zdobywa warownię wroga. Dzięki ogromnej odwadze zostaje wykreowany na przywódcę powstania przeciw angielskiej tyranii…

1.Pulp Fiction (1994)

Tutaj chyba nie powinno być specjalnych sporów. Magnum opus Quentina Tarantino to bezapelacyjnie jeden z najlepszych filmów w historii kina i prawdziwa perełka studia Universal. Płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę – na czas nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe. Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić…

Podczas urodzinowych obchodów na antenie stacji nie zabraknie wyjątkowych propozycji filmowych dla całej rodziny. W specjalnej ramówce Paramount Channel HD, widzowie będą mieli okazję obejrzeć swoich ulubionych bohaterów w hitowych produkcjach, takich jak: „Pulp Fiction”, „Zjawa”, „Szeregowiec Ryan”, „Indiana Jones” oraz „Shrek Forever”. Filmowy maraton z hitami zaczyna się 16 marca i trwać będzie przez cały tydzień!

Z okazji 5-lecia, stacja przygotowała szereg niespodzianek i atrakcji dla wszystkich koneserów dobrego kina. Z dniem 9 marca wystartował konkurs, w którym do wygrania są wyjątkowe nagrody, m.in. bluzy, walizki, aparaty Instax oraz stylowe butelki na wodę sygnowane logo Paramount Channel HD. Na tym jednak nie koniec! Dla wszystkich, którzy marzą o doświadczeniu amerykańskiego snu i świata filmu, Paramount Channel HD przygotował nagrodę specjalną – trzydniowy wyjazd do Los Angeles z ekskluzywnym zwiedzaniem wytwórni Paramount Studios. Zasady konkursu są bardzo proste: wystarczy wejść na stronę Paramount Channel, wybrać jeden z pięciu urodzinowych filmów i podsumować go w jednym zdaniu. Najbardziej kreatywne i zabawne propozycje zdobędą nagrody. Konkurs potrwa do 22 marca. Więcej szczegółów na stronie www.konkurs.paramountchannel.pl.

Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe