TOP 15 – Filmy na majówkę

Prezentujemy ranking przedstawiający filmy na majówkę! Co jasne, nie czekają nas raczej w najbliższym czasie wypady na urlop w jakieś bardziej ekscytujące miejsca niż ekrany monitorów. Dlatego przygotowaliśmy ranking zawierający tytuły czysto rozrywkowe, przy których można się najlepiej rozerwać. Zapraszamy do lektury!

15. Shazam!

W sam razem na filmy na majówkę wydaje się być jedna z najnowszych adaptacji ze stajni DC. Tytuł jest idealną propozycją dla wspólnego oglądania. Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona (Angel) wystarczy wypowiedzieć jedno słowo — SHAZAM. Wówczas ten cwany nastolatek zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama (Levi), a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja. Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem — choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa — wykorzystuje swoją dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek z supermocami — do zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Shazam poznaje swoje możliwości i ograniczenia z radosnym nieskrępowaniem dziecka. Jednak będzie zmuszony szybko okiełznać supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła kontrolowanym przez dra Thaddeusa Sivanę (Strong).

14. Kryptonim U.N.C.L.E.

A może klimatyczny film akcji a la Bond? Guy Ritchie służy mopocą! Akcja filmu Kryptonim U.N.C.L.E. rozgrywa się w latach 60. XX wieku, w kulminacyjnym okresie zimnej wojny. Skupia się na postaciach agenta CIA Napoleona Solo oraz agenta KGB Illyi Kuryakina. Agenci, zmuszeni odłożyć na bok wzajemne animozje, łączą siły, aby powstrzymać tajemniczą międzynarodową organizację przestępczą, której celem jest zburzenie równowagi sił poprzez rozprzestrzenianie broni i technologii nuklearnej. Jedyny trop, do jakiego udało im się dotrzeć, to córka zaginionego niemieckiego profesora, który jako jedyny jest w stanie przeniknąć do organizacji przestępczej. Agenci muszą ścigać się z czasem, aby go odnaleźć i zapobiec ogólnoświatowej katastrofie.

13. Harry Potter i Więzień Azkabanu

Ze wszystkich twórców adaptacji o najsłynniejszym młodocianym czarodzieju świata wydaje się, że Alfonso Cuarón w największym stopniu uchwycił jej magię. Harry Potter i jego najlepsi przyjaciele Ron i Hermiona, po przerwie letniej powracają do Hogwartu, aby rozpocząć trzeci rok nauki. W tym samym czasie z pilnie strzeżonego więzienia dla czarodziejów ucieka niebezpieczny przestępca – Syriusz Black! Wszystko wskazuje na to, że Black poluje na Harry’ego. Cały świat czarodziejów rozpoczyna poszukiwania zbiega; z Azkabanu zostają wysłane przerażające istoty – Dementorzy, w celu zabicia przestępcy… Film „Harry Potter i więzień Azkabanu” to trzecia z kolei ekranizacja powieści J.K. Rowling.

12. Aquaman

I ponownie pojawia się produkcja ze stajni DC. Ten z kolei jak żaden inny z tej serii potrafi uprzyjemnić seans ciekawymi scenami akcji. Aquaman, który jest legendą od ponad 70 lat, to Król Siedmiu Mórz. Misją, tego niechętnie sprawującego rządy na Atlantydzie władcy, jest ochrona całego świata. Miota się on jednak między światem ponad powierzchnią wód nieustannie pustoszącym morza, a mieszkańcami Atlantydy dążącymi do wszczęcia buntu.

11. Bad Boys

A tutaj dla odmiany mamy już mały klasyk kina akcji. Pościgi, strzelaniny i typowa dynamika Michaela Baya z lat 90. Policjanci wydziału antynarkotykowego w Miami, Marcus Burnett (Martin Lawrence) i Mike Lowrey (Will Smith), przechwytują heroinę o wartości 100 mln dolarów. Już następnego dnia narkotyki zostają skradzione z posterunku. Na jej odzyskanie Burnett i Lowrey mają zaledwie trzy dni, inaczej ich komisariat zostanie zamknięty. Walcząc z czasem, śledzą mistrza złodziei, tajemniczego Foucheta (Tchéky Karyo). Przestępcę może zidentyfikować jedyny, w dodatku dość kłopotliwy i gadatliwy świadek: piękna, ponętna Julie Mott (Téa Leoni).

10. Niezniszczalni 2

Tutaj chyba nie ma specjalnie czego tłumaczyć – po prostu idealny film akcji na majówkę. Mr. Church znów zwołuje najbardziej zabójczą ekipę najemników na świecie. Zadanie jest proste jak dziecinna igraszka: znaleźć, wytropić, zabić! Niestety wkrótce sprawy zaczynają się komplikować, a niezniszczalni po raz pierwszy zaczynają czuć się przyparci do muru. Szczególnie, gdy jeden z nich ginie wciągnięty w pułapkę. „Zemsta” – tego słowa żadnemu z nich nie trzeba powtarzać dwa razy. Uzbrojeni po zęby, wściekli jak nigdy, gotowi na największą zadymę, wyruszają wykończyć wszystkich złych kolesi jacy znaleźli się w scenariuszu. I tylko ktoś, kto nie wie nic o kinie akcji może zapytać: „no i co?”. Odpowiedź jest oczywista: „Hasta la vista, Baby!”. Jeszcze jakieś wątpliwości? Chuck Norris rozwieje je z półobrotu.

9. Pewnego razu… w Hollywood

Najnowszy film Quentina Tarantino to z kolei jedna wielka nostalgiczna podróż do nieco innych czasów w Fabryce Snów. W tej historii aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.

8. Zombieland: Kulki w łeb

Nadszedł czas, by ponownie rozprawić się z zombie. Tym razem spotkamy się w okolicach Białego Domu. Od czasu powstania pierwszego filmu, na świecie pojawiło się mnóstwo nowych zombie, a te, które przetrwały – ewoluowały. I choć z zombie walczyć niełatwo, czasem najtrudniej stawić czoła… rodzinie, zwłaszcza tak złośliwej i nieprzebierającej w środkach rodzinie.

7. Złap mnie, jeśli potrafisz

Cofamy się do 2002 roku, w którym powstała znakomita produkcja z dwoma legendarnymi aktorami (choć ten drugi nieco później osiągnął swój szczyt). Film jest oparty na prawdziwej historii Franka Abagnale’a, najmłodszej osoby w historii, która znalazła się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców FBI. Frank Abagnale nie był zwykłym złodziejem, nie włamywał się do domów i nie kradł kosztowności. Jego specjalnością stały się banki i linie lotnicze. Frank dokonał wszystkich swoich fałszerstw w przeciągu pięciu lat, zarobił ponad 2,5 mln dolarów we wszystkich stanach Ameryki i w 26 krajach. W ciągu swojej złodziejskiej „kariery” wielokrotnie wcielał się w przedstawicieli różnych profesji – był pilotem linii lotniczych Pan-Am, lekarzem, profesorem Uniwersytetu, a nawet asystentem prokuratora generalnego.

6. Szybcy i wściekli 7

Ze wszystkich części tej szalonej franczyzy chyba właśnie przy tej najbardziej się rozerwałem. I chyba tak już pozostanie. Tej prędkości, tej wściekłości nigdy dość! Dominic Toretto, Brian O’Conner, Letty Ortiz i inni szybcy i wściekli wracają na ekrany kin. Za każdym razem twórcy filmu starają się przebić efekty poprzedniej części, tak będzie i tym razem – zwłaszcza że motywem przewodnim filmu będzie zemsta. Tyle, że ta nie będzie słodka, a wyrafinowana, brutalna i skuteczna – Deckard Shaw planuje pomścić śmierć brata – Owena. W filmie po raz ostatni zobaczymy Paula Walkera.

5. Tyler Rake: Ocalenie

Pierwszą piątkę otwiera niespodziewany hit Netfliksa z Thorem z MCU w roli głównej. Tyler Rake (Chris Hemsworth) jest nieustraszonym najemnikiem, który nie ma już nic do stracenia. Jednak gdy przyjmuje zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego, nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnego ryzyka się podejmuje. Realizacja tej śmiertelnie niebezpiecznej misji w mrocznym półświatku handlarzy bronią i narkotykami graniczy z niemożliwością i na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca.

4. Dżentelmeni

Tak, mamy słabość do Guya Ritchiego. I wcale się tego nie wstydzimy, bo jego produkcje są idealne na majówkowy luz. Londyński półświatek obiega plotka, że Mickey Pearson (Matthew McConaughey), Amerykanin, który zbudował tu narkotykowe imperium, chce się wycofać z rynku. Może nie służy mu klimat albo obawia się brexitu. Grunt, że rodowici brytyjscy bandyci węszą okazję do przejęcia jego biznesu. Sypią się oferty, groźby, pochlebstwa. Niektórzy próbują szantażu albo przekupstwa. Pearson jednak najwyraźniej nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. By mu w tym pomóc, niektórzy bardziej niecierpliwi sięgają po broń. A pewien cwany i dowcipny dziennikarz (Hugh Grant) szykuje przekręt, który może zmienić reguły gry. Pearson okazuje się jednak mistrzem gangsterskiej wolnej amerykanki. Zaczyna się bardzo kosztowna wojna. Ale dżentelmeni przecież nie rozmawiają o pieniądzach.

3. Mission: Impossible – Fallout

Na filmy na majówkę świetna może być także najnowsza produkcja z uniwersum Ethana Hunta. Dwa lata po schwytaniu przywódcy Syndykatu – Salomona Lane’a (Sean Harris) przez Ethana Hunta (Tom Cruise) i jego ekipę, IMF ściga organizację o nazwie Apostołowie składającej się z pozostałych na wolności agentów Syndykatu. W wyniku nieudanej misji w Berlinie skradziony rosyjski pluton dostaje się w ręce terrorystów. CIA umieszcza w ekipie Hunta agenta Walkera (Henry Cavill), mającego nadzorować poczynania ekipy IMF składającej się z Hunta, Luthera (Ving Rhames) i Benjiego (Simon Pegg). Agenci zostają wysłani do Paryża, gdzie ma dojść do transakcji związanej ze skradzionym plutonem, w której pośredniczy tajemnicza Biała Wdowa (Vanessa Kirby). Ceną odzyskania skradzionego plutonu okazuje się być jednak wolność Salomona Lane’a, którego z własnych powodów ściga także była agentka MI6 – Ilsa Faust (Rebecca Fergusson).

2. Thor: Ragnarok

Drugą pozycję zajmuje zabawny film niezwykle oryginalnego jak na warunki Hollywood twórcy – Taiki Waititiego. Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszechświata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli oraz powstrzymać Ragnarok – „zmierzch bogów”, zagładę świata i całej asgardzkiej cywilizacji. Przedtem jednak musi stanąć do gladiatorskiego pojedynku na śmierć i życie z byłym sprzymierzeńcem i członkiem drużyny Avengers — niesamowitym Hulkiem!

1. Przekręt

I Ritchie po raz trzeci! Dla wielu jest to najlepsza produkcja tego reżysera tuż obok Porachunków, my tymczasem możemy się rozkoszować znakomitym kinem rozrywkowym. Film złożony z kilku opowieści, które splatają się wokół historii o handlu diamentami. Fabuła opowiada poza tym o walkach psów, kradzieży samochodów, walce na pięści i upodobaniach środowiska przestępczego. Zawikłana intryga kryminalna służy ukazaniu barwnego świata ekscentrycznych postaci – wśród których odnajdziemy gangsterów, szefów mafii, bokserów i Cyganów.

