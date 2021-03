Morderstwo wśród Mormonów – recenzja dokumentu Netflixa!

Problemem ludzkości od zawsze była chęć bogacenia się. Wierzymy, że istnieją legendarne artefakty o wartości historycznej lub takie, które ponadto stanowią podstawy każdego wyznania. Prawie każda wiara bądź nurt duchowy posiada święte księgi, które stanowią o ich fundamentach. Ale czy to, że nam się wydaje przesądza o tym, że są prawdziwe? Morderstwo wśród Mormonów to najnowsza produkcja dokumentalna Netflixa. Bez wątpienia głośna historia zbrodni z filozoficznym tłem, która pozostawia wiele pytań.

Morderstwo wśród mormonów to 3-odcinkowy miniserial dokumentalny BBC Studios. Za produkcję wykonawczą odpowiadał m.in. Joe Berlinger, który na koncie ma produkcje takich dokumentów jak Rozmowy z Mordercą: Taśmy Teda Bundy’ego czy Na miejscu zbrodni: Zaginięcie w hotelu Cecil.

Salt Lake City to miasto w którym, zdecydowanie największą grupę wyznaniową stanowią Mormoni. Mormonizm to nurt wspólnot wierzeniowych, za których założyciela uznaje się Josepha Smitha. Większa część wyznawców skupia się wokół Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Godny uwagi jest fakt, że w szczególności w latach 80. w kręgach mormońskich bardzo popularne było poszukiwanie literatury i dokumentów mówiących o wierze. Wtedy również rozkwitł handel takimi artefaktami. W 1985 w mieście dochodzi do wybuchu bomb w wyniku czego giną dwie osoby, a wiele zostaje rannych. Atak staje się olbrzymim ciosem dla wyznawców Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jednym z rannych był Mark Hoffman – uznany w środowisku kolekcjoner i poszukiwacz dokumentów mormońskich. W jego samochodzie zostają znalezione strzępy dokumentów podważający genezę powstania mormonizmu. Wśród nich był również tajemniczy list białej salamandry. Policja rozpoczyna śledztwo, którego finału nikt się nie spodziewał.

Bez wątpienia Morderstwo wśród Mormonów to zaskakująca i szokująca historia, której finału ciężko się domyśleć. W całej produkcji mamy użyte bardzo dużo materiałów autentycznych z tamtego czasu m.in programy publicystyczne oraz fragmenty przeglądów wiadomości. Daje to doskonały obraz tego jak w społeczności były odbierane informacje o odnalezionych dokumentach traktujących o początkach mormonizmu. W późniejszym czasie widzimy jak kształtowała się opinia publiczna w stosunku do wybuchów i podejrzeń o podłożenie bomb. W produkcji zobaczymy również wiele materiałów prywatnych Marka Hofmanna. Poznajemy jego rodzinę nie tylko z opowiadań bliskich ale również z prywatnych taśm i wywiadów z członkami rodziny.

W serialu udział wzięli również najbliżsi współpracownicy Hofmanna, którzy przedstawiają jego postawę w sprawach biznesowych czy omawiają jego podejście do odnajdowanych dokumentów. Natomiast dzięki udziałowi policjantów prowadzących poznajemy kulisy śledztwa, które przez długi czas tkwiło w martwym punkcie.

Niestety, serial jest zdecydowanie zbyt krótki. Potencjał całej historii jest na tyle duży, że zawarcie jej w trzech odcinkach to zdecydowanie zbyt mało. Niektóre wątki rozbudzają apetyt widza na chęć poznania więcej szczegółów, ale są one ograniczone jedynie do suchego faktu. Mark Hofmann to postać niesamowicie ciekawa, a jego historia wprawia w osłupienie. Pozostaje przy tym wrażenie, że twórcy nie wykorzystali jej w pełni.

Morderstwo wśród Mormonów to nie tylko kryminalna historia, której głównym bohaterem jest bezwzględny a zarazem wybitny fałszerz. Pojawia się myśl, że tak naprawdę wszystko obraca się wokół dokumentów i ludzkiej wiary w nie. Jeden człowiek był w stanie podważyć fundamenty ponad 120-letniej wiary jednym dokumentem. Ludzie nie zastanawiali się na tym czy jest on prawdziwy tylko wyszli od razu z założenia o jego prawdziwości. Morderstwo wśród Mormonów to produkcja dokumentalna, z którą zdecydowanie warto poznać!

Ilustracja wprowadzająca: fot. Netflix