Wyjaśniamy: Pieniądze – recenzja serialu. Pieniądze rządzą światem!

Pieniądze to zdecydowanie jedna z największych ludzkich słabości. Budzą w nas skrajne emocje – z jednej strony potrafimy popaść w obsesje na ich punkcie, w innych przypadkach je lekceważymy. Stanowią często również genezę naszych stresów i lęków. To właśnie one są wyznacznikiem naszych marzeń, które dzięki nimi możemy spełniać. Ale ile na dobrą sprawę o nich wiemy oprócz tego, że potrafią uszczęśliwić człowieka na koniec miesiąca? Jak dobry zwyczaj mówi – o pieniądzach się nie rozmawia, to raczej sfera tematów tabu. Jednak Netflix w swojej najnowszej produkcji porusza ten niewygodny temat. Wyjaśniamy: Pieniądze tłumaczy nam jak naprawdę świat jest napędzany przez pieniądze.

Wyjaśniamy: Pieniądze to najnowszy miniserial dokumentalny wyprodukowany przez Vox Entertaiment. Jest to kolejna odsłona produkcji z serii Wyjaśniamy tym razem skupiająca się na tym, czego człowiek pragnie najbardziej – pieniędzy.

Serial przedstawia w pigułce największe problemy, jakie sprawiają nam pieniądze. Dowiadujemy się, jakimi schematami działają naciągacze i dlaczego jesteśmy na nich aż tak podatni, dlaczego kredyty studenckie to w wielu przypadkach studnia bez dna, jak ewaluował hazard i jaki wpływ ma na nas oraz jak wyglądają oszczędności emerytalne i ile wynosi optymalna kwota na godną emeryturę.

O pieniądzach nie lubimy rozmawiać, jednak to one w większość są odpowiedzialne za kluczowe gospodarcze problemy. Co jakiś czas w telewizji słyszymy o aferach, przekrętach bankowych, które często nic nam nie mówią. W serialu w jasny i klarowny sposób są wyjaśnione schematy, jakimi posługują się oszuści i naciągacze. Oprócz tego twórcy serialu wyjaśniają, jak działały głośne spirale finansowe – zarówno te, które były 100 lat temu (Tak dokładnie! Już 100 lat był pierwszy udokumentowany przypadek oszustwa finansowego powiązanego z krainą Poyais), jak i te które całkiem niedawno królowały na pierwszych stronach gazet (twórcy serialu wzięli na tapetę sprawę Berniego Madoffa).

fot. Wyjaśniamy: Pieniądze (2021)

Oprócz czysto ekonomicznej warstwy serialu duża część produkcji jest poświęcona naszemu psychologicznemu podejściu do pieniędzy. W produkcji bierze udział wielu psychologów, psychologów behawioralnych, którzy przedstawiają nam ciąg przyczynowo-skutkowy na temat naszego skrajnego podejścia do pieniędzy. Pokazują też jak swoją osobę przedstawiają oszuści, dzięki czemu stajemy się ich ofiarami, czy również dlaczego hazard powoduje u nas narkotyczny trans.

Ogromnym plusem jest nieskomplikowany sposób przekazania wiedzy. Każdy odcinek skupia się na innym aspekcie finansowym, który jest przedstawiony łatwymi do przyswojenia animacjami podkreślającymi istotę każdego problemu. Oczywiście jeśli szukacie dokumentu nie wymagającego od was skupienia, Wyjaśniamy: Pieniądze nie są zdecydowanie do polecenia w tej kwestii. Problemy poruszane w serialu, choć w przyswajalny sposób są wyjaśniane, są one na tyle złożone, że trzeba wytężyć szare komórki.

Bez wątpienia Wyjaśniamy: Pieniądze to serial dokumentalny godny uwagi, z którym warto się zapoznać. Oczywiście jesteśmy w ostatnim czasie zalewani produkcjami dającymi rozrywkę, jednak nie pozostającymi na dłużej w głowie. Czasami jednak warto poszerzyć horyzonty swojej wiedzy, tym bardziej o temat który jest obecny w życiu każdego z nas.

Ilustracja wprowadzająca: fot. Netflix