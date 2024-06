Adam Driver zatrzymuje czas w zwiastunie Megalopolis. Projekt życia reżysera Ojca chrzestnego

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun filmu science-fiction Megalopolis. Jest to pierwszy film w reżyserii Francisa Forda Coppoli po jedenastoletniej przerwie.

Megalopolis to projekt życia Francisa Forda Coppoli, który rozwijał już od lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. Przez dekady uznawany był za zbyt trudny do zrealizowania i skazywany na klapę finansową w kinach, więc amerykański reżyser w 2019 roku wziął sprawy w swoje ręce i wyłożył 120 milionów dolarów z własnej kieszeni, aby uratować swój wymarzony film. Zdjęcia do dramatu science-fiction miały miejsce w okresie od listopada 2022 roku do marca 2023, a teraz możemy podziwiać pierwsze efekty pracy legendarnego filmowca.

Nowy film jednego z najsłynniejszych reżyserów wszechczasów przedstawi historię architekta, który po katastrofie, która zniszczyła Nowy Jork chce odbudować miasto i przekształcić w utopię. Twórcy trylogii Ojciec chrzestny udało zebrać się obsadę, w której roi się od wielkich nazwisk ze świata kina. Na ekranie wystąpią Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman czy Dustin Hoffman.

Megalopolis swoją światową premierę ma zaplanowaną podczas 77. edycji Festiwalu Filmowego w Cannes. Pierwszy pokaz będzie miał miejsce 17 maja 2024 roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: kadr z klipu Megalopolis