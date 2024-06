Alicia Vikander i Jude Law łączą siły w filmie o Henryku VIII

Historię Henryka VIII i jego żon ukazywano już wielokrotnie w filmach czy na deskach Broadwayu. Tym razem za taką produkcję wzięło się MBK Productions i postanowiło przedstawić nam historię relacji władcy ze swoją ostatnią żoną.

Gwiazdami Firebrand zostawali znani z Oscarowych gali aktorzy – Alicia Vikander i Jude Law.

Jak widać w zwiastunie, Jude Law i Alicia Vikander występują w dramacie historycznym inspirowanym życiem króla Henryka VIII i Katherine Parr. Fabuła podąża za ich relacją. Szczególnie zagłębiamy się w życie kobiety poślubionej tyranowi. Kiedy zaczyna manewrować za kulisami, ryzykuje, że będzie ostatnią żoną, która spotka śmierć z rąk Henryka VIII.

Film zadebiutował w zeszłym roku na festiwalu w Cannes. Dziennikarze The Playlist skomentowali go następująco:

Niestety nie znamy jeszcze daty polskiej premiery Firebrand.

Dystrybutor tak opisuje ten film:

W przesiąkniętej krwią Anglii Tudorów, dwukrotnie zamężna, spełniona i wykształcona Katherine Parr (Alicia Vikander), niechętnie zgadza się zostać szóstą żoną okrutnego króla Henryka VIII (Jude Law). Jej zgoda na poślubienie go niesie ze sobą wielkie ryzyko, biorąc pod uwagę, że jej poprzedniczki zostały skrócone o głowę, wygnane lub zaginęły. Kiedy Henryk mianuje ją regentką, władczynią narodu podczas jego nieobecności, wyznacza jej niebezpieczną ścieżkę. Dworzanie króla podejrzewają, że kobieta sympatyzuje z radykalnymi wierzeniami protestanckimi, które zakorzeniły się w królestwie i stanowią zagrożenie dla ich władzy. Knują przeciwko niej spisek i podają w wątpliwość jej wierność coraz bardziej schorowanemu i paranoicznemu królowi. Kiedy ten wraca do Anglii, jego dworzanie przekonują go, aby skierował swoją wściekłość na radykałów narodu, w tym na przyjaciółkę Katherine z dzieciństwa, Anne Askew. W konsekwencji, kobieta staje się jedną z kilkudziesięciu osób skazanych za zdradę stanu i spalonych na stosie. Przerażona i pogrążona w żałobie Katherine znajduje się pod coraz większą obserwacją i podejrzeniami. Wiedząc, że nawet szept skandalu może doprowadzić do jej upadku, Katherine musi wdrożyć w życie własny plan walki o przetrwanie.