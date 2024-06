Zapłaciliście za 30 Seconds to Mars? Żałujcie. Jared Leto zagrał za darmo na rynku w Krakowie

Już dziś, 9 maja, w krakowskiej Tauron Arenie 30 Seconds to Mars, zespół Jareda Leto, zagra koncert. Kupiliście bilet? Żałujcie, bo Jared Leto zagrał za darmo na krakowskim rynku pod pomnikiem Mickiewicza.

Jared Leto od kilku dni stacjonuje w Polsce. Wrzucił między innymi słynne zdjęcie z pierogami, ale teraz zaskoczył wszystkich. Aktor/muzyk nie bał się swoich fanów i nie gwiazdorzył. Zagrał za darmo na krakowskim rynku pod pomnikiem Adama Mickiewicza.

Gratis to uczciwa cena

Po słynnym szukaniu pierogów, artysta zapewne wypełnił swój brzuszek, sięgnął za gitarę i wyruszył na krakowski rynek. Jak podaje serwis Onet, koncert odbył się wczoraj o godzinie 14:30. Po koncercie wokalista podziękował wszystkim zgromadzonym. Co ciekawe użył naszego języka! Powiedział proste - dziękuję. Fragment występu Jareda Leto zrelacjonował na swoim TikToku Szymon Fuchs.

O zespole Thirty Seconds to Mars

Zespół Thirty Seconds to Mars wyruszył w światową trasę koncertową “Seasons 2024 Global Tour”, z którą odwiedzą Amerykę Łacińską, Europę, Amerykę Północną, Australię i Nową Zelandię. To pierwsza trasa koncertowa zespołu od ponad 5 lat.

Multi-platynowy zespół Thirty Seconds to Mars, składający się z braci Jareda i Shannona Leto, triumfalnie powrócił z szóstym studyjnym albumem, It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day, który ukazał się 15 września 2023 r. za pośrednictwem Concord Records. Album zwiastuje nową erę dla zespołu, który nie tylko bada ciemne strony ludzkich doświadczeń, ale także nadzieję, przypominając, że nawet w obliczu pozornie niemożliwych do przeskoczenia przeszkód, wciąż można zaleźć piękno. Wiodący singiel Stuck oficjalnie zadebiutował na 1. miejscu alternatywnej listy przebojów radiowych i zdobył 10. miejsce we Włoszech, co oznacza najszybszy wzrost na listach przebojów w karierze zespołu.

