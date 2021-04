Armia Umarłych – Zack Snyder wypowiedział się o kontynuacji filmu

Wczoraj odbył się livestream Q&A, na którym Zack Snyder odpowiadał na pytania fanów. Wspomniał między innymi o możliwej kontynuacji filmu.

Zack Snyder odpowiadał wczoraj na pytania odnośnie swojego nowego filmu, Armia Umarłych. Między innymi pokazał nam inteligentne zombie! Także możemy spodziewać się wielkiego wyzwania dla głównych bohaterów filmu. Natmoiast wspomniał również o możliwej kontynuacji Armii Umarłych.

W filmie są dwie kategorie zombie. Alfy, które są inteligentne i normalne włóczęgi. Jeśli zobaczysz film o zombie, to normalny zombie, porusza się powoli. A potem nasze alfy, które są rozwiniętą wersją są dużo szybsze. My traktujemy je prawie jak wilki lub coś podobnego. Jest głowa stada, a nasze zombie mają mentalność stada.

Jest to dość nowatorskie podejście do filmu. Nie ma co ukrywać, taka konwencja może się nie spodobać fanom tego gatunku, lecz wychodzi na to, że Snyder chce zbudować własny sens zombie w swoim nowym filmie. A co z kontynuacją lub spin offem do filmu? Reżyser również odpowiedział na to pytanie.

No cóż, absolutnie. Nie sądzę, żebym mógł to powiedzieć. Gdyby to było możliwe lub gdyby ktoś był zainteresowany kontynuowaniem przygód tego świata byłoby zabawnie.

Akcja Armii umarłych, autorstwa Zacka Snydera (300, Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera), rozgrywa się po wybuchu epidemii zombie, która pozostawiła Las Vegas w gruzach i odgrodziła miasto od reszty świata. Kiedy Scott Ward (Dave Bautista), wysiedlony mieszkaniec Vegas, były bohater wojny z zombie, zajmujący się przewracaniem hamburgerów na obrzeżach miasta, które teraz nazywa domem, spotyka się z szefem kasyna o nazwisku Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), ten ma dla niego wyjątkową propozycję: Scott ma włamać się do strefy kwarantanny opanowanej przez zombie, aby odzyskać 200 milionów dolarów, ukrytych w skarbcu pod główną ulicą, zanim miasto zostanie zniszczone przez rząd w ciągu 32 godzin. Mając niewiele do stracenia Ward podejmuje wyzwanie, gromadząc zespół, który ma przeprowadzić napad. Z tykającym zegarem, niedostępnym skarbcem, sprytniejszą i szybszą hordą zbliżających się zombie, tylko jedno jest pewne w największym napadzie wszech czasów: ocaleni biorą wszystko.

Premiera filmu Armia umarłych odbędzie się 21 maja na Netflix.

Źródło: comicbookmovie, ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Armia Umarłych