Avengers: Secret Wars będzie nawiązywać do Spider-Mana: Bez drogi do domu? Chodzi o Venoma

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Avengers: Secret Wars będzie odnosić się między innymi do sceny po napisach w Spider-Man: Bez drogi do domu. Chodzi o scenę z Venomem.

Jak dobrze wiemy - Venom jest już w pewnym sensie częścią Marvel Cinematic Universe, ponieważ pojawił się w scenie po napisach w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu. Mimo iż była to niewielka rola - wątek ten może się rozwinąć w przyszłości.

Venom na dłużej w MCU?

Serwis MyCosmicCircus donosi, że Avengers: Secret Wars będzie kontynuacją sceny po napisach z najnowszego Spider-Mana. Mówi się, że Spider-Man, którego gra Tom Holland, będzie miał integrację z symbiotem. Oznacza to, że będziemy mogli zobaczyć jak Holland staje się tym złym Parkerem z czarnym strojem.

Więcej ze świata filmów na Movies Room:

Od ostatniej części Spider-Mana minęły 3 lata i do tej pory Marvel Studios i Sony Pictures nie ustalili daty premiery filmu, ani gdzie pajączek może wylądować na osi czasu MCU. Jak na razie nie został również wybrany reżyser ani scenarzysta sequelu Spider-Mana. Kevin Feige podczas jednego z wywiadów dał jasno do zrozumienia, że Peter Parker i Daredevil będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości Kinowego Uniwersum Marvela. Jak wiadomo z Bez drogi do domu, Ci dwaj bohaterowie już się spotkali na ekranie, gdy Matt Murdock pomagał Peterowi, gdy jego sekretna tożsamość została ujawniona. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie pojawi się więcej informacji o Spider-Manie 4.

Źródło: heroichollywood.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe