Ciche miejsce 2 – finałowy zwiastun sequela!

Po wielokrotnym przekładaniu premiery filmu Ciche miejsce 2 wygląda na to, że produkcja trafiła na właściwe tory. Film trafi do kin pod koniec miesiąca, a dzisiaj otrzymaliśmy finałowy zwiastun!

Sequel do znakomitego horroru Johna Krasinskiego, Ciche miejsce trafi do kin już 28 maja i tym razem obejdzie się bez przekładania premiery. Pierwszy zwiastun otrzymaliśmy już ponad rok temu, więc zdecydowanie przyszła pora i na ostatni. Jak można było się spodziewać, jest chaos, jest Emily Blunt i co najważniejsze… jest stresująca cisza. Czy sequel dorówna pierwszej części? Już niedługo się przekonamy.

Ciche miejsce 2 pokaże nam dalsze losy starającej się przeżyć rodziny. Możemy jednak mieć nadzieję na to, że nie czeka nas powtórka z rozrywki. W końcu finał pierwszej części pozwolił na znalezienie słabego punktu maszkar.

W oryginale czteroosobowa rodzina musi poruszać się w milczeniu po tym, jak tajemnicze stworzenia, które podczas polowania kierują się dźwiękiem, zagrażają ich życiu. Jeśli wydasz z siebie jakiś odgłos, one zwyczajnie rozedrą Cię na strzępy. Evelyn (Blunt) i Lee Abbott (Krasinski) starają się za wszelką cenę ochronić swoją rodzinę.

Premiera kontynuacji planowana jest na 28 maja.

Źródło: YouTube / Ilustracja wprowadzenia: Paramount Pictures