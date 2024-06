Cillian Murphy dołącza do obsady 28 lat później!

Ostatnio pojawiła się informacja o dacie premiery filmu, a teraz dowiadujemy się co nieco o obsadzie. Wiemy, że w filmie pojawi się zdobywca Oscara Cillian Murphy.

Kochany i rozchwytywany Cillian Murphy dołącza do obsady filmu 28 lat później. Jest to naprawdę niezwykła informacja, patrząc na zeszłoroczną, wybitną role tego aktora w Oppenheimerze Christophera Nolana.

W niedawnym wywiadzie dla Deadline prezes Sony Motion Pictures Group Tom Rothman został zapytany czy Murphy znajdzie się w filmie. Oczywiście nie zawahał się odpowiedzieć. Fakt, że Murphy jest producentem wykonawczy ekscytuje, lecz to że wystąpi w jednej z ról jeszcze bardziej nakręci widzów. Co prawda prace na planie filmu jeszcze się nie rozpoczęły, ale Sony postanowiło już wyznaczyć datę premiery produkcji. Wytwórnia nie każe nam długo czekać, bo 28 lat później na dużym ekranie zadebiutuje 20 czerwca 2025 roku.

Tak, ale w zaskakujący sposób w taki, który się rozwija, jeśli mogę to tak ująć. Wiesz film robi Danny Boyle, w swojej najlepszej formie, połączony z bardzo komercyjnym gatunkiem i wysokim budżetem. To tak samo jak mieliśmy z Edgarem Wrightem i Baby Driver. Czasami, gdy wprowadzisz reżysera o wyraźnym stylu do komercyjnego gatunku, to podnosi jego jakość.