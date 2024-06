Czy Wolf Man będzie częścią Dark Universe Universalu? Producent remake'u zabrał głos

Universal Pictures tworzy od jakiegoś czasu Dark Universe. Przepełniony jest potworami i niezwykłymi istotami. Producent Wolf Mana, Ken Kao, ujawnił teraz, czy remake pasuje do tego świata.

Wilkołak pozostaje jednym z najbardziej kultowych potworów filmowych z gatunku horroru. Na 2017 rok planowano, że zajmie centralne miejsce w niefortunnym Dark Universe wytwórni Universal.

Pomysł świata inspirowanego Filmowym Uniwersum Marvela upadł, gdy Mumia z 2017 roku okazała się być klapą. Studio pozostało bez innego wyjścia niż rozstać się z hollywoodzkimi gwiazdami, takimi jak Tom Cruise, Johnny Depp, Russell Crowe czy Javier Bardem.

Pojawiły się pewne plotki na temat prób Universalu na wskrzeszenie Dark Universe, ale Wolf Man Leigha Whannella nie będzie ich częścią.

Producent Ken Kao w wywiadzie dla Screen Rant powiedział:

Jako osoba z zewnątrz powiedziałbym, że moim skromnym zdaniem Dark Universe wydawało się reakcją na to, co działo się ze wszystkimi superbohaterami – w MCU i DCU. Wiemy, że dużo się mówiło o tym, co się z tymi produkcjami w ciągu ostatniego roku. Myślę, że można to nazwać bardziej podejściem jak z Jokerem. Moim zdaniem, zwłaszcza jeśli zamierzasz to zrobić z ograniczonych elementów, w czym Blumhouse jest naprawdę dobry, ma to dla mnie o wiele większy sens.