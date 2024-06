Deadpool & Wolverine wyjdzie poza uniwersum Fox i MCU? Jest nawiązanie do Spider-Mana 2

Okazuje się, że Deadpool & Wolverine to nie tylko uśmiercenie Fox przez MCU. W filmie pojawi się odniesienie również do Spider-Mana 2 z Tobeyem Maguirem.

Jak dobrze wiemy Deadpool & Wolverine będzie podróżował po wszelakich multiwersach. Nie wiemy dokładnie ile tego zwiedzi, lecz na pewno nawiąże do Foxa (możliwe, że raz na zawsze go uśmierci), ale pojawi się również w świecie Spider-Manów od Sama Raimiego.

Deadpool i pizza? Tylko z Nowego Jorku

Serwis Deadpool Updates zauważył, że w nowym materiale z filmu, tytułowi bohaterowie siedzą w jakimś barze. Nie jest to nic innego jak Joe’s Pizza, która pojawiła się w filmie Spider-Man 2, i w której pracował Peter Parker. Jest to świetne nawiązanie do starego filmu Marvela. Możemy przypuszczać, że tam również się pojawi Pyskaty Najemnik wraz z Loganem - bardziej na chwilę, aniżeli na dłużej, ale zawsze.

Co wiemy o najnowszym filmie z MCU?

Deadpool & Wolverine to kontynuacja dylogii Deadpool oraz film, który wprowadzi postać Pyskatego Najemnika do Kinowego Uniwersum Marvela po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Będzie to również pierwszy film kinowy MCU z kategorią wiekową R (dla dorosłych).

W tytułowych bohaterów wcielą się Ryan Reynolds i Hugh Jackman. U ich boku zobaczymy Emmę Corrin, Matthew Macfadyena czy Morenę Baccarin. Na stanowisku reżyserskim zasiadł Shawn Levy (Free Guy). Scenariusz przygotowali wspólnie Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick i Zeb Wells.

Premierę superprodukcji Marvela zaplanowano na 26 lipca 2024 r.

Źródło: ">X.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe